2024新北耶誕城要來囉，新北耶誕城每年都會吸引大量遊客前來，

也是新北每年聖誕節必逛的景點之一，

在這裡可以感受到滿滿的聖誕節氛圍，

趁還沒開城之前來逛逛，不過也因為還沒完全開放

，有些設施不能進入也請見諒。

【萬坪公園】

魔幻電影院燈區

【主燈-魔幻天使】

耶誕樹將與主秀共同展演，亮燈時間為每天的17:30~23:00，位在市民廣場。

【新北意象】

特殊的城堡形態，活動吉祥物角色可愛指數UPUP。

【主舞台為全新打造的8層樓高LED城堡】

【Banana day 小小兵香蕉節】

小小兵在2024耶誕城登場，絕對要拍好拍滿。

【魔力光毯】

【耶誕城任意門】

金色耶誕樹和超大蝴蝶結以及各式亮亮的燈飾

也是必拍的裝置之一。

【魔幻星河】

位在縣民大道人行道

【無敵幸運星】

位在新站路人行道，閃耀星芒真的是閃閃動人。

【幻夢槲寄生】

位在新府路人行道。耶誕彩條點亮個街頭。

【奇願大道】

位在中山路人行道。

【魔幻耶誕嘉年華】





位在新北市政府一樓大廳，大型的耶誕雪花球、

時鐘、機械動態及雪花展演。

旁邊還有兩側大型奇幻熊和金色耶誕樹和耶誕老人、

雪人露營，超級可愛，一定要拍照留念。

【魔幻宅急便】

位在市府南大門，魔幻天使揮舞著手中的魔棒施展魔法，

帶大家體驗魔法的奇妙。

【暮光之城、星河奇緣】

位在環狀線南廣場，沉浸式燈光裝置藝術，絕對是冬季最華麗的變裝派對。

【魔幻冰晶】

位在環狀線南廣場，藍色系搭配銀色耶誕樹，好像冰雪奇緣場景。

【幻彩耶誕】



位在板橋車站東二門，光影藝術裝置所搭建的聖誕樹，

板橋車站整個周圍真的是被各式各樣的聖誕樹包圍。

【森光大道】

位在板橋車站東二門，仿真花藤，星光點點好像在森林的感覺。

【奇幻百變女王】

位在板橋車站東二門，彩色編織技法，經典女王頭。

還有4大兒童設施免費玩，市民廣場的魔幻旋轉獨角獸、

魔幻熱氣球，站前廣場的轉運魔天輪、

奇幻列車，開放12歲以下孩童搭乘喔，

其他的就等著大家來2024新北耶誕城走走看看喔。

地圖放在這給大家參考。



【店家資訊】

👉2024新北歡樂耶誕城

🏠新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、臺鐵東二門廣場、

環狀線南廣場、萬坪公園、府中商圈

🚈捷運板橋站

⏰2024年11月15日至2025年1月1日

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌



交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



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