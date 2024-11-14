從早上就開始營業，所以也是一間中式早午餐店，除了腳庫飯、排骨飯、雞腿飯外，也有賣炒麵和肉燥飯，餐點份量不小，便宜又好吃，CP值超高。

上次到義虎堂虎爺廟拜拜之前，先來這家放在口袋名單裡很久的鄭腳庫飯便當，從早上五點半開始營業到下午一點半，很適合當作中式早午餐的選擇。

店門口還蠻寬的，還沒有到正餐時間，來外帶的人也很多。

外帶的需排隊，內用自己進去找座位，桌上都有菜單，覺得店家態度很親切，也會隨時注意要收桌，基本大方向的環境是乾淨的，工作人員不少，出餐的速度也很快。

這炒麵的色澤看起來好好吃，一度讓想點腿庫飯的我猶豫了。

整排的炸雞腿，外皮酥脆的感覺看了就很有食慾。

本來有預期這裡最多就是提供電扇，有可能會熱的準備，沒有想到走進裡面的時候覺得好涼快，抬頭一看發現有開冷氣，在這麼熱的天氣，有涼爽的溫度用餐會讓心情變得很好......( 繼續閱讀文章 )

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