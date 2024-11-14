第一次來台南LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨用餐，因為烤鴨界天花板 - 「樟茶烤鴨」就藏在裡面，「樟茶烤鴨」為四川經典傳統名菜之一，將創意和經典合併在一起，將川菜文化用創意的手法改良成台灣人都適合品嚐的味道，並注意每一個小細節。

吃過很多烤鴨，每個人做法和手藝不同，從鴨皮酥脆到鴨肉油膩鮮嫩度，都會影響吃起來的口感。

LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨位用台南永康區永大路上，門口就有很多停車位。

🔴墨川 四川樟茶烤鴨 永康店

地址：台南市永康區永大路二段815號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30

(最後營業時間20:30) 無公休

連絡電話：06-203 2380

門口有LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨 官方line可掃描，也有很多超值組合套餐可參考。

推門進來可以看到櫥窗上有很多醬料罐子。

旁邊有杯子及小碟子可自取。

LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨主要是紅色為主要設計顏色，完全的中國典雅風格。

如須點餐，可用平板線上點餐，超多菜色，可以單點主食湯品及中式小點甜點，也可依用餐人數點經典合菜。

更是有大小獨立包廂讓客人能舒適和親朋好友愉快用餐。

LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨門口停車位很多，用餐座位及包廂更是環繞式的獨立用餐地方，多到不用擔心來沒有位子。

店內人員推薦新5週年套餐 2580元，份量大約3~5人，如果以我家3個人來算，大約800多元，以川菜合菜餐廳來說，這樣高貴食材的價格算很親民，適合初次來 LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨永康店 嘗鮮的必推套餐。

樟茶片皮鴨都是現切現烤，是來LA時尚川菜/墨川四川樟茶烤鴨的必點菜單。

樟茶烤鴨以色澤紅潤、皮酥肉嫩還帶有茶香著稱，作法考究、選料嚴謹，僅挑選1.8公斤的先知鴨料理。

切開烤鴨，可以看到鮮嫩帶點粉色的鴨肉。

切下來的每一片鴨肉都放在烤爐上面烤，不同於外面買到的烤鴨皮薄又油多到讓人懷疑人生，怕油吃太多讓皮膚長痘痘的愛漂亮女生，更是超怕的。

烤爐上面的鴨肉被火烤的發出滋滋的聲音，鴨肉上面殘留的油質慢慢地滴下去，讓整個鴨肉吃到酥脆又不油膩的好吃。



每一片鴨皮都很厚實，厚度大約0.5mm。

烤過的鴨肉會再切成一小片。

鴨皮酥脆的像焦糖片般的偏硬。

樟茶片皮鴨都已經切片切好了，準備進行煙燻。

最後煙燻樟茶片皮鴨後就可送去給客人。

附上醬料及小黃瓜和蔥作搭配。



新5週年套餐 2580元

內容有: 樟茶片皮鴨、魚翅鴨肉粥、海苔鴨肉團子、鴨翅、鴨舌、鴨掌，特別限量贈送手工脆皮鴨肉湯包

這是我追加點的小酸菜魚，滿滿的酸菜浮沉在湯底中，每用湯匙一舀酸菜魚肉，都能看到滿滿鮮嫩的魚肉及少許乾辣椒，如不喜歡吃辣，會建議端上桌後將辣椒挑出來，因為放在湯底越久，湯的辣度也會越來越重。

每個桌面都有放置新5週年套餐的廣告立牌

連餅皮都是一片片隔開放置麵餅紙，保留住餅皮原有溫暖的溫度，不會軟趴趴。

可以單餅皮沾醬料吃或是放在餅皮增添風味。

鴨翅、鴨舌、鴨掌，從右到左排列起，因為沒吃過鴨舌，有點不敢嘗試，倒是鴨掌的滋味搭配清脆小黃瓜不會太辣，當作開胃菜最合適。冰涼又爽口。

魚翅鴨肉粥

這是一道喝ㄌ都會暖心的粥，以鮮嫩的鴨肉和滑順的魚翅熬煮出來粥品，濃稠又好入口的粥，好吃又暖心。

可以看到湯匙中滿滿海鮮拌合溫熱的粥。

脆皮鴨肉湯包

光看鴨肉湯包及色澤，害我把它和海苔鴨肉團子混淆在一起，表皮的顏色像極海苔，光用菜餚名字看菜色真的會弄錯，酥脆的餅皮讓人一咬就崩塌，表皮下面有一層像麻糬的內餡，可以沾下面熬煮雞湯餡料一塊吃。

海苔鴨肉團子

用一半麻糬，外表金黃色酥軟，裡面是柔軟有彈性的麻糬，包覆住鴨肉魚卵及海苔醬，一次一口剛剛好，咬進嘴裡的海苔鴨肉團子，口味也變得更豐富多層次的味道。

【新5週年套餐 2580元】

活動日期：9/20起

內容有: 樟茶片皮鴨、魚翅鴨肉粥、海苔鴨肉團子、鴨翅、鴨舌、鴨掌，最後還特別限量贈送 #手工脆皮鴨肉湯包 每天限量，送完為止

9/20起，加入line@會員，消費滿千送百活動，，消費滿1000元即贈送100點數，以此類推，點數限於下次使用，持五週年紀念卡再享有九折優惠喔!

#可外縣市配送運費另計

店家資訊 :

🟡LA-墨川四川樟茶烤鴨 善化店

地址：台南市善化區光復路48號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30

(最後營業時間20:30)無公休

連絡電話：06-581 2459

🔴LA-墨川四川樟茶烤鴨 永康店

地址：台南市永康區永大路二段815號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30

(最後營業時間20:30) 無公休

連絡電話：06-203 2380

🔵LA-墨川四川樟茶烤鴨 安平店

地址：台南市安平區永華路二段520號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:30

(最後營業時間20:30)無公休

連絡電話：06-295 536