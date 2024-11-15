今天來開箱可以微波的不銹鋼餐盒，還真的第一次看到可以這樣加熱
以前用微波爐媽媽都會特別叮囑，只能用瓷器還不能有金屬邊
Deluxe KAKO卡扣式餐盒任你加熱＾＾
對於常常帶便當的我真的是福音誒
用過很多保鮮盒的種類，玻璃、塑膠、不銹鋼材質（以上只有玻璃有微波過
＃MASIONS 美心 他們家主打不銹鋼也可以打微波
我這次入手 ＃Deluxe KAKO卡扣式不鏽鋼餐盒
重點他可以直接打微波、也可以直接放電鍋加熱
以前都要換容器才能加熱食物，現在這樣方便多了
再加上外型設計很有質感，重量也比玻璃輕很多
這一個重量才362公克左右，也不用擔心撞破的問題了ฅ^•ﻌ•^ฅ
分享Deluxe KAKO卡扣式不鏽鋼餐盒六大特色：
🌟 可微波的不銹鋼（ 蒸、煮、烤、冷凍都可以 ）限不鏽鋼盒身可以
🌟 食物可以分隔層（ 食材分明、味道不混雜 ）
🌟 密封膠條防漏（ 加強食材保鮮 ）
🌟 上蓋可拆設計（ 防止污垢殘留 ）
🌟 卡扣上蓋 （ 看起來時尚美觀 ）
🌟 極致輕量（ 比玻璃材質少50% )
外出戴上保鮮盒也是愛地球的表現
再加上食物再保鮮盒裡面會更加保持溫度
直接放微波加熱，快速簡單享用熱騰騰美食＾＾
微波時內附的304不鏽鋼餐具組，需要先取出，不能微波
卡扣盒設計避免食物混到味道
還有密封防漏確保食材味道不易外漏
還有附上一組餐具，可以直接放在保鮮盒裡面
完全不佔空間喔( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
裝湯湯水水也是沒問題
既然要裝食物那肯定要通過各項重重關卡
符合SGS、LFGB、FDA食品內容檢測規範
不含重金屬、雙酚Ａ、塑化劑等有害物質
外出攜帶也很方便，買個自己喜歡吃的回家準備追劇
現在國小都會帶便當盒，這也可適合讓孩子帶去
拆裝簡單也輕巧，重點用久也不會卡食物味道
全盒可以拆清洗，才不會藏那污垢
「MASIONS 美心」卡扣盒
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