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台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」不限時有插座，享受一頓精緻餐點！

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2024-11-15 11:20:00 文字：艾吃食間
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艾吃食間

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波赫士領地精品咖啡館昌吉店環境

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

誰說一定要「早起的鳥兒有蟲吃」？我們也可以早起的人，有精緻早午餐可以吃！這幾年開始掀起一股「精緻女孩」潮流，恰巧最近在飲控的我，就看到「波赫士領地精品咖啡館」
這間「波赫士領地精品咖啡館」不是只有大直店，鄰近台北捷運大橋頭站、民權西路站的昌吉街上也有間呢！從咖啡廳的外觀就能感受到滿滿的質感～
他們家不僅精品咖啡很有名，就連人氣早午餐拼盤也是大家讚不絕口的！還有，提拉米蘇絕對是台北好吃提拉米蘇中榜上有名～

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

店內環境寬敞、明亮，座位數也是很多，座位間距讓人感到相當舒適！不僅如此，這裡平日不限時，許多座位旁還有插座，如果需要帶著電腦奔波或是找朋友，又或者是附近上班族
都非常適合來這裡待上半天，享受這裡最舒適的氛圍！「波赫士領地精品咖啡館」是一間結合咖啡、甜點、早午餐的複合式咖啡廳～
在這裡不僅有多種早午餐拼盤，還有超強的德國豬腳可以做選擇呢！

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

其實，來到「波赫士領地精品咖啡館」就彷彿到了另一個藝術空間般，這裡的擺設、布置處處充滿高質感，尤其牆上掛的藝術品以及後滿是咖啡杯的櫃子
讓整間咖啡館充滿著另一種藝術氛圍，到這裡感受到另一種不同的藝術氣息～

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

會說來到「波赫士領地精品咖啡館」就像來到藝術館是因為，這裡有一大面的「咖啡杯牆」，各種款式的陶瓷杯子，是來自德國歐洲第一名瓷「麥森瓷器」
無論是杯子樣式、設計都富含質感，這些杯子除了有販售外，如果點杯熱咖啡也會用這些杯子盛裝！

波赫士領地精品咖啡館菜單

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

波赫士領地精品咖啡館必點餐點

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

挪威鮭魚早餐盤$298

來到這裡就要品嘗一下「挪威鮭魚早餐盤」，對女生來說真的是份量有夠大！沙拉、兩塊可頌、挪威鮭魚還有歐姆蛋！
這盤吃起來相當清爽，尤其是現烤可頌吃起來外酥內軟的口感，吃進嘴中還有滿滿的麵包奶香氣，讓人難以忘懷～半熟狀態的歐姆蛋也是非常鮮嫩，有著醇香蛋香

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

再來就是口感滑嫩的煙燻鮭魚，沾上點清爽酸感的紅酒油醋，一大早直接被開胃了！煙燻鮭魚吃久不會過於膩口或死鹹，很容易讓人一口接著一口就品嘗完了～
他們家的早午餐從早上9:00-11:30再加點飲料的話可享有半價優惠！難怪中午前就越來越多人前往用餐了～

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

提拉米蘇$230

許多人慕名前來點他們家的「提拉米蘇」，大份量又美味的提拉米蘇絕對是台北提拉米蘇中榜上有名！這個提拉米蘇也是「波赫士領地精品咖啡館」的經典招牌之一！
提拉米蘇的濃縮咖啡，使用WBC(世界盃咖啡大師競賽)選為的比賽指定機黑鷹咖啡機；並在提拉米蘇上撒滿滿可可粉，吃久了一點都不膩口，帶著點淡淡酒香氣，整體來說微濕潤卻很鬆綿～蛋糕體與馬斯卡彭起司的結合，完整了整份提拉米蘇的美味口感！

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

經典拿鐵$200

在他們店內點杯熱咖啡會是用德國麥森瓷器的咖啡杯盛裝，拿鐵喝起來非常濃醇順口，口感相當柔和，尤其不時帶著奶香氣，尾韻的咖啡香殘留許久

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

「波赫士領地精品咖啡館」的餐點、甜點、咖啡都有一定的水準在，不僅份量吃起來相當足夠、飽足感，也能享受美味的口感！

台北必吃早午餐之一！台北高質感咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」

波赫士領地精品咖啡館昌吉店資訊

台北市大同區昌吉街22號

02-2598-3999
→官網點我
→粉專點我

文章標籤
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波赫士領地精品咖啡館 昌吉店

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place台北市大同區昌吉街22號1樓
4.64 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.65
服務品質
4.68
裝潢氣氛
4.76
CP值
4.53
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