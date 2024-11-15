今天特地來高雄辦事，當然要來嘗嘗這家傳奇的「阿霞燒肉飯」！這可是「雄好呷」書上名列燒肉飯風雲榜的三家之一！店鋪原本在八德二路，搬到現在的復興一路也差不多十年了，看Google街景顯示，2016年就已經在這位置了。這裡主打的經典燒肉飯可以內用也可以外帶，真是方便！

「阿霞燒肉飯」的最大特色就是它那古早味的炭烤香，三十多年來，用的可是傳統炭火烤製技術，每一片肉都烤得香氣四溢，再加上手工特製的醬料，風味十足，很多顧客一吃就是幾十年！套餐也很簡單，有燒肉飯搭配味噌湯或小菜，讓每個人吃得滿足又溫馨。這裡的服務人員也親切有禮，帶著濃濃的人情味，是吃飽又暖心的好地方！

阿霞燒肉飯短影片

「阿霞燒肉飯」位在高雄市新興區復興一路，從捷運美麗島站走過來大約9分鐘。店面雖然小巧，但滿滿的炭烤香氣總是吸引不少人潮，室內空間也簡單明亮，有適中的座位數，營造出高雄在地小吃的親切感，是當地人和遊客的熱門口袋名單！

這裡的菜單選擇豐富，有油豆腐、魯蛋、魚肚湯、蛤蜊湯等，燒肉飯一碗才45元，超級划算！其中魚肚湯則是這裡的招牌，使用新鮮魚肚加上薑絲和清淡湯頭煮成，配上米酒去腥，還會附上整包哇沙米，方便衛生，值得推薦！



✅ 油豆腐 💰10

✅ 魯蛋 💰10

✅ 魚肚湯 💰100

✅ 蛤蜊湯 💰50

✅ 紫菜蛋花湯 💰15

✅ 味噌湯 💰15

✅ 肉燥飯 💰30

✅ 魯肉飯 💰45

✅ 燒肉飯 💰45

✅ 外帶肉燥飯 💰40 / 💰50

✅ 外帶魯肉飯 💰60 / 💰70

✅ 外帶燒肉飯 💰60 / 💰70

燒肉飯 💰45元



燒肉飯香氣撲鼻，炭火烤得恰到好處，肉片入味濃郁。內用的燒肉飯就是燒肉配白飯，外帶則以便當方式呈現，搭配一些肉燥和晶瑩的白飯，讓人一口接一口，超滿足！

魚肚湯 💰100元

魚肚新鮮，湯頭清香，薑絲和米酒調味去腥，湯頭不油不膩，搭配魚肉入口滑嫩！特別的是這裡附整包哇沙米，衛生又方便，真是貼心！

油豆腐💰10元



這樣經典的燒肉飯，不管是高雄在地人還是遊客都一定要來試試！

阿霞燒肉飯營業資訊