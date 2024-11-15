今天特地來高雄辦事，當然要來嘗嘗這家傳奇的「阿霞燒肉飯」！這可是「雄好呷」書上名列燒肉飯風雲榜的三家之一！店鋪原本在八德二路，搬到現在的復興一路也差不多十年了，看Google街景顯示，2016年就已經在這位置了。這裡主打的經典燒肉飯可以內用也可以外帶，真是方便！
「阿霞燒肉飯」的最大特色就是它那古早味的炭烤香，三十多年來，用的可是傳統炭火烤製技術，每一片肉都烤得香氣四溢，再加上手工特製的醬料，風味十足，很多顧客一吃就是幾十年！套餐也很簡單，有燒肉飯搭配味噌湯或小菜，讓每個人吃得滿足又溫馨。這裡的服務人員也親切有禮，帶著濃濃的人情味，是吃飽又暖心的好地方！
阿霞燒肉飯短影片
@khguide.com 今天來附近辦事情 吃一下久違的燒肉飯 這間也是在「雄好呷」書中 被列為燒肉飯風雲三間的其中一間 另外兩間分別是傅義師與周燒肉飯 最早是八德二路上 搬到復興一路上應該快10年了 看google街景是在2016才有它的店跡 經典燒肉飯有內用與外帶方式 內用就是燒肉搭配白飯 外帶則是便當方式呈現 炭火烤製的肉片香氣誘人 還搭配一些肉燥 白飯晶瑩無暇 一口白飯、一口燒肉 非常滿足 魚肚很新鮮 湯頭就是薑絲搭配魚肉的清淡口味 好像有點米酒味去腥 一般都會有綠綠的台式哇沙米醬 這裡直接附整包的 我覺得不錯 滿衛生的 ✅ 油豆腐 💰10 ✅ 魯蛋 💰10 ✅ 魚肚湯 💰100 ✅ 蛤蜊湯 💰50 ✅ 紫菜蛋花湯 💰15 ✅ 味噌湯 💰15 ✅ 肉燥飯 💰30 ✅ 魯肉飯 💰45 ✅ 燒肉飯 💰45 ✅ 外帶肉燥飯 💰40 / 💰50 ✅ 外帶魯肉飯 💰60 / 💰70 ✅ 外帶燒肉飯 💰60 / 💰70 ✂️•••••••••••••••••••••••••••••••••• 🎀 #阿霞燒肉飯 🏠 新興區復興一路70號 ⌚️ 11:00~15:00, 16:00~19:30 ☎️ 07-236-1516 🚇 捷運美麗島站 走路9分鐘 🚇 捷運信義國小站 走路6分鐘 🍽️ 2024年10月 #吃心202410 🔗 “Ah Xia Grilled Meat Rice ————————————— #吃心 #khguide #吃心絕對 #吃心吃高雄 #吃心吃新興 #高雄吃心 #新興吃心 #中東里 ————————————— #Taiwan #Kaohsiung #台灣 #高雄 #高雄美食 #高雄午餐 #高雄晚餐 #新興區美食 #新興區午餐 #新興區晚餐 ♬ 原聲 – 高雄旅遊王
「阿霞燒肉飯」位在高雄市新興區復興一路，從捷運美麗島站走過來大約9分鐘。店面雖然小巧，但滿滿的炭烤香氣總是吸引不少人潮，室內空間也簡單明亮，有適中的座位數，營造出高雄在地小吃的親切感，是當地人和遊客的熱門口袋名單！
這裡的菜單選擇豐富，有油豆腐、魯蛋、魚肚湯、蛤蜊湯等，燒肉飯一碗才45元，超級划算！其中魚肚湯則是這裡的招牌，使用新鮮魚肚加上薑絲和清淡湯頭煮成，配上米酒去腥，還會附上整包哇沙米，方便衛生，值得推薦！
✅ 油豆腐 💰10
✅ 魯蛋 💰10
✅ 魚肚湯 💰100
✅ 蛤蜊湯 💰50
✅ 紫菜蛋花湯 💰15
✅ 味噌湯 💰15
✅ 肉燥飯 💰30
✅ 魯肉飯 💰45
✅ 燒肉飯 💰45
✅ 外帶肉燥飯 💰40 / 💰50
✅ 外帶魯肉飯 💰60 / 💰70
✅ 外帶燒肉飯 💰60 / 💰70
燒肉飯 💰45元
燒肉飯香氣撲鼻，炭火烤得恰到好處，肉片入味濃郁。內用的燒肉飯就是燒肉配白飯，外帶則以便當方式呈現，搭配一些肉燥和晶瑩的白飯，讓人一口接一口，超滿足！
魚肚湯 💰100元
魚肚新鮮，湯頭清香，薑絲和米酒調味去腥，湯頭不油不膩，搭配魚肉入口滑嫩！特別的是這裡附整包哇沙米，衛生又方便，真是貼心！
油豆腐💰10元
這樣經典的燒肉飯，不管是高雄在地人還是遊客都一定要來試試！
阿霞燒肉飯營業資訊
- 🏠 新興區復興一路70號
- ⌚️ 11:00~15:00, 16:00~19:30
- ☎️ 07-236-1516
- 🚇 捷運美麗島站 走路9分鐘
- 🚇 捷運信義國小站 走路6分鐘