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＂店家資訊＂：思汗烤雞 烤雞專賣店

＂電話＂：02 2962 3958

＂付款方式＂：現金

＂營業時間＂：一~四 15:30–22:30 、五~日11:00–22:30（收單22:30）

＂地址＂：新北市中和區莒光路44號（寶雅對面）

＂外送＂：Foodpanda、Ubereats

＂Line@＂：https://line.me/R/ti/p/@tuj6552e

＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/hshchicken

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/dNY6FCrZnGB5KAoK7

距離板新捷運站 1.6公里 走路 22分鐘

想要同時品嚐外酥內嫩的烤雞，又想體驗新鮮健康的包裹吃法嗎？

享受這獨特的「二吃」體驗，滿足你對烤雞的所有想像，讓味蕾感受到雙重的享受！

就是看到上段的廣告，吸引了我~

我就點了＂烤機二吃＂ 外帶回家，再買兩瓶啤酒，度過週五放鬆的夜晚

拿著雞腳拍照，好好笑

除了烤雞，還去美廉社買了兩瓶啤酒，搭配我的烤雞

紅色的袋子裡面有銀色的，還有用銀色的包裝袋包著，帶回家還溫溫的！

整隻雞本人，還蠻大隻的ㄟ

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