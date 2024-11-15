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＂店家資訊＂：思汗烤雞 烤雞專賣店
＂電話＂：02 2962 3958
＂付款方式＂：現金
＂營業時間＂：一~四 15:30–22:30 、五~日11:00–22:30（收單22:30）
＂地址＂：新北市中和區莒光路44號（寶雅對面）
＂Line@＂：https://line.me/R/ti/p/@tuj6552e
＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/hshchicken
＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/dNY6FCrZnGB5KAoK7
距離板新捷運站 1.6公里 走路 22分鐘
想要同時品嚐外酥內嫩的烤雞，又想體驗新鮮健康的包裹吃法嗎？
享受這獨特的「二吃」體驗，滿足你對烤雞的所有想像，讓味蕾感受到雙重的享受！
就是看到上段的廣告，吸引了我~
我就點了＂烤機二吃＂ 外帶回家，再買兩瓶啤酒，度過週五放鬆的夜晚
拿著雞腳拍照，好好笑
除了烤雞，還去美廉社買了兩瓶啤酒，搭配我的烤雞
紅色的袋子裡面有銀色的，還有用銀色的包裝袋包著，帶回家還溫溫的！
整隻雞本人，還蠻大隻的ㄟ
- Nov 08 2024
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［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清爽一次滿足！