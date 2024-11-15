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> 美食 > ［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清爽一次滿足！

［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清爽一次滿足！

思汗烤雞 烤雞 一雞二吃 烤餅 more
2024-11-15 15:48:00 文字：只是一杯溫可可
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只是一杯溫可可

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台北市 士林區 (1).png

＂店家資訊＂：思汗烤雞 烤雞專賣店

＂電話＂：02 2962 3958

＂付款方式＂：現金

＂營業時間＂：一~四 15:30–22:30 、五~日11:00–22:30（收單22:30） 

＂地址＂：新北市中和區莒光路44號（寶雅對面）

＂外送＂：FoodpandaUbereats

＂Line@＂：https://line.me/R/ti/p/@tuj6552e

＂ＦaceＢook＂：https://www.facebook.com/hshchicken

＂Ｇoogle地圖＂：https://maps.app.goo.gl/dNY6FCrZnGB5KAoK7

                     　  距離板新捷運站 1.6公里 走路 22分鐘 ［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清

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［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清

想要同時品嚐外酥內嫩的烤雞，又想體驗新鮮健康的包裹吃法嗎？

享受這獨特的「二吃」體驗，滿足你對烤雞的所有想像，讓味蕾感受到雙重的享受！

［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清

就是看到上段的廣告，吸引了我~

我就點了＂烤機二吃＂ 外帶回家，再買兩瓶啤酒，度過週五放鬆的夜晚

［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清

拿著雞腳拍照，好好笑

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除了烤雞，還去美廉社買了兩瓶啤酒，搭配我的烤雞

［板新捷運站］思汗烤雞二吃 ─ 蒜香烤雞的新享受，從酥脆到清

紅色的袋子裡面有銀色的，還有用銀色的包裝袋包著，帶回家還溫溫的！

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整隻雞本人，還蠻大隻的ㄟ

 

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place新北市中和區莒光44號1樓
4.59 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.75
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