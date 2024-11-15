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板橋居酒屋推薦：新埔站下班聚餐首選！老味噌居酒屋必吃日式美味

2024-11-15 19:46:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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當你想在板橋新埔站附近找個舒適的下班聚餐地點時，老味噌居酒屋絕對是個不容錯過的選擇

這間隱藏在捷運站附近的居酒屋，以濃厚的日式風味和豐富的美食選擇，成為許多當地人的深夜首選

無論你是想要享受一場日式美食饗宴，還是單純想在下班後與朋友小酌放鬆，這裡都能讓你擁有一段難忘的時光

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老味噌居酒屋真的是板橋的美食寶地，來過一次保證你會愛上

這裡的料理選擇超豐富，每次來都有新鮮感，讓你每一口都充滿驚喜

從開胃的前菜沙拉，到脆口的各式蔬菜，再到外酥內嫩的炸物，每一口都能感受到日式料理的精緻和滿足感

豬肉、牛肉、雞肉、海鮮串燒應有盡有，選擇多到眼花撩亂，絕對是日式美食的天堂

而且一入座，店員會貼心送上一盤毛豆小菜，這些毛豆一顆顆飽滿，每一口都讓你忍不住多吃幾顆，真的是涮嘴又開胃

如果你在板橋找地方聚會或是宵夜，老味噌居酒屋絕對是個不錯的選擇

不僅美味，還能讓你體驗正宗的日式居酒屋氛圍，絕對是聚餐的好去處

無論是朋友聚會、家庭聚餐，或是和愛人小酌，這裡都超適合，讓你每次來都想再來一次

 板橋居酒屋推薦：新埔站下班聚餐首選！老味噌居酒屋必吃日式美味老味噌居酒屋

 電話：02 2255 2293

 地址：新北市板橋區萬板路11號

 營業時間：18:00-01:00

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在飲料選擇上，我們貼心選了無酒精飲品，因為開車的朋友們記得「開車不喝酒，喝酒不開車」

當晚我點了兩款非常清涼的飲料，芒果汽水（右）和哈密瓜汽水（左）

芒果汽水散發著濃郁的果香，口感甜美卻不膩，非常適合喜愛熱帶水果風味的朋友

而哈密瓜汽水則帶有清新的甜味，一口下去讓人彷彿置身於盛夏的果園中，沁涼又解渴

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老味噌居酒屋明太子山藥絕對是每次必點的人生料理啊

這道明太子山藥真的是顛覆傳統口味，不會讓人感到死鹹，反而每一口都帶著香濃鹹香，入口滑順、回味無窮

明太子和山藥的搭配，簡直就是「天作之合」，軟嫩的山藥吸滿了明太子的鹹香

每一口都讓味蕾超滿足，讓人根本停不下嘴來

這道料理無論是聚餐小酌還是朋友聚會，都非常適合，特別推薦想品嘗創意居酒屋美食的朋友來試試

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愛吃烤串的冰U們，來到老味噌居酒屋，這道沙嗲雞肉串真的不容錯過

每一串雞肉都經過細心醃製，燒烤至外皮微焦、內裡依舊嫩滑多汁，香氣四溢，光是聞到味道就讓人垂涎三尺

一口咬下去，那濃郁的肉汁在口中爆開，瞬間讓味蕾被驚喜喚醒

特製的沙嗲醬汁滲透到每一絲雞肉纖維中，鹹香帶著微微甜味，味道層次超豐富，每一口都充滿驚喜

這道沙嗲雞肉串，不僅能當主菜，也非常適合下酒，是與朋友小酌時最完美的搭配

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來到老味噌居酒屋，怎麼能錯過這兩道極品美味，鹽烤無骨牛小排櫻桃玫瑰鴨胸

 櫻桃玫瑰鴨胸則是一道精緻的料理，鴨胸肉質嫩滑，外皮烤至酥脆，搭配櫻桃醬的酸甜味，口感層次豐富又不過於油膩

櫻桃的微酸平衡了鴨肉的油脂，帶來的每一口都讓人滿足，口感和味道都恰到好處，完美平衡了咸香與果香

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鹽烤無骨牛小排，每一塊牛肉都經過精心挑選和調味，外表輕輕烤至焦香，內裡卻保留著柔嫩的肉質

輕輕一咬，肉汁瞬間爆發，鹽香恰到好處，讓牛肉的本味展現無遺

每一口咬下去，肉質的鮮美與烤製的香氣相互交織，讓你每吃一口都停不下來

這兩道菜不僅美味，也非常適合搭配啤酒或清酒，讓聚會的氣氛更上一層樓

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來到老味噌居酒屋，絕對不能錯過這道讓我驚豔到不行的焦糖QQ蛋！這道真的是無敵霹靂好吃

一口咬下去，外層的培根煙燻香氣搭配著特別調味的明太子醬炙燒，鹹香十足，整個口感層次超豐富

每一口都讓人感覺驚喜，鹹中帶著一點甜，香氣四溢，吃了根本停不下來

裡面的鳥蛋則是Q彈嫩滑，這樣的搭配簡直是絕配，口感豐富又不會膩口

吃上一口，就能感受到滿滿的幸福感，瞬間就被這道美味征服了

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如果你是愛吃炒麵的U，來到老味噌居酒屋，絕對不能錯過他們的和風炒烏龍麵

這道菜真的是無敵好吃，將日式風味和炒麵的經典口感完美結合

每一條烏龍麵都吸滿了濃濃的和風醬油和香料，炒得金黃又帶著香氣，吃一口就會愛上它那獨特的風味

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這道祕製雞卷唐楊，每次來老味噌居酒屋我都必點，因為它的味道真的是讓我念念不忘

外層金黃酥脆，咬下去時，先是濃郁的醬香撲鼻而來

接著是內裡嫩滑多汁的雞肉，口感層次豐富，每一口都超級過癮

酥脆的外皮和鮮嫩的內裡形成完美對比，每一口咬下去都讓人欲罷不能

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 鹽烤雞腿蔥串的外層微脆烤皮，隱約散發出誘人的鹽香，讓你第一口就愛上它的香氣

而雞肉內裡則保持著嫩滑多汁的口感，每一口咬下去，鮮美的雞腿肉瞬間在口中爆發，讓人感受到滿滿的滋味

 雞腿肉和香氣十足的蔥段完美搭配，鹽的調味恰到好處，既不會過鹹，又能將雞肉的鮮美更加凸顯

讓每一口都彷彿充滿層次感，帶來幸福感的同時，也讓人忍不住一口接一口板橋居酒屋推薦：新埔站下班聚餐首選！老味噌居酒屋必吃日式美味

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椒鹽膝蓋君，真的會讓人驚呼原來雞軟骨可以這麼好吃

一口咬下去，酥脆的口感讓人彷彿在享受鹹酥雞的美味，而且完全不怕咬到硬骨，吃起來輕鬆又過癮

還沒試過老味噌的「膝蓋君的秘密」嗎？真的要給它一個機會

這道料理絕對會顛覆你對雞軟骨的印象，讓人忍不住一盤接一盤，瞬間成為心目中的新寵

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午仔魚一夜乾，這道來自台灣的經典美味，外表金黃香脆，光是看著就讓人垂涎欲滴

每一口咬下去，魚肉乾而不硬，卻依然保持著彈性與嫩滑，帶來極致的口感享受

美味的午仔魚一夜乾，不僅單純是鹹香可口，還可以根據自己的口味來調整風味

擠上一點檸檬，清新的酸味立刻將魚肉的鮮美提升，帶來層次豐富的味覺體驗

或者沾上一點胡椒粉，微微的辛香更能激發出魚肉的獨特風味，無論是清爽還是辛辣，每一次品嚐都充滿新驚喜

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絕對不能錯過那必加的七味粉！這七味粉一撒上去，瞬間讓整道料理更上層樓，帶出微辣香氣，讓人食慾大開

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U們，這裡有超狂福利！只要留下五星好評，就送你一份香氣撲鼻的日式烤麻吉

趕快抓住機會，來體驗這份讓人愛不釋手的小確幸吧

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老味噌居酒屋，真的有種讓人一踏進去就放鬆的魔力

這裡的氛圍滿滿都是日本風情，像是瞬間穿越到了日本的小巷，讓人忍不住慢下腳步，好好享受

店裡明亮又寬敞，不會有擁擠的壓迫感，坐下來的那一刻，心情瞬間輕鬆

最棒的是，這裡不只是美食，還有店家的那份熱情，讓人感受到滿滿的人情味

就這樣，邊吃邊聊，真的很享受～這種溫暖又舒適的居酒屋氛圍，會讓人一次次想再回來

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 老味噌居酒屋的氛圍輕鬆不拘束，讓人下班後來這裡完全放鬆心情

店內的裝潢充滿日式風情，燈光柔和，營造出溫馨的聚餐氛圍，適合好友或同事小聚

無論是要簡單吃頓飯還是與朋友小酌一杯，這裡的自在氛圍都讓人感到溫馨

加上店員親切的服務，會讓你覺得就像在自家小店裡用餐，舒服又放鬆

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phone02-2255-2293
place新北市板橋區萬板路11號
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美味度
4.43
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.35
CP值
4.28
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