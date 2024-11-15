當你想在板橋新埔站附近找個舒適的下班聚餐地點時，老味噌居酒屋絕對是個不容錯過的選擇

這間隱藏在捷運站附近的居酒屋，以濃厚的日式風味和豐富的美食選擇，成為許多當地人的深夜首選

無論你是想要享受一場日式美食饗宴，還是單純想在下班後與朋友小酌放鬆，這裡都能讓你擁有一段難忘的時光

老味噌居酒屋真的是板橋的美食寶地，來過一次保證你會愛上

這裡的料理選擇超豐富，每次來都有新鮮感，讓你每一口都充滿驚喜

從開胃的前菜沙拉，到脆口的各式蔬菜，再到外酥內嫩的炸物，每一口都能感受到日式料理的精緻和滿足感

豬肉、牛肉、雞肉、海鮮串燒應有盡有，選擇多到眼花撩亂，絕對是日式美食的天堂

而且一入座，店員會貼心送上一盤毛豆小菜，這些毛豆一顆顆飽滿，每一口都讓你忍不住多吃幾顆，真的是涮嘴又開胃

如果你在板橋找地方聚會或是宵夜，老味噌居酒屋絕對是個不錯的選擇

不僅美味，還能讓你體驗正宗的日式居酒屋氛圍，絕對是聚餐的好去處

無論是朋友聚會、家庭聚餐，或是和愛人小酌，這裡都超適合，讓你每次來都想再來一次

老味噌居酒屋

電話：02 2255 2293

地址：新北市板橋區萬板路11號

營業時間：18:00-01:00

在飲料選擇上，我們貼心選了無酒精飲品，因為開車的朋友們記得「開車不喝酒，喝酒不開車」唷

當晚我點了兩款非常清涼的飲料，芒果汽水（右）和哈密瓜汽水（左）

芒果汽水散發著濃郁的果香，口感甜美卻不膩，非常適合喜愛熱帶水果風味的朋友

而哈密瓜汽水則帶有清新的甜味，一口下去讓人彷彿置身於盛夏的果園中，沁涼又解渴

老味噌居酒屋的明太子山藥絕對是每次必點的人生料理啊

這道明太子山藥真的是顛覆傳統口味，不會讓人感到死鹹，反而每一口都帶著香濃鹹香，入口滑順、回味無窮

明太子和山藥的搭配，簡直就是「天作之合」，軟嫩的山藥吸滿了明太子的鹹香

每一口都讓味蕾超滿足，讓人根本停不下嘴來

這道料理無論是聚餐小酌還是朋友聚會，都非常適合，特別推薦想品嘗創意居酒屋美食的朋友來試試

愛吃烤串的冰U們，來到老味噌居酒屋，這道沙嗲雞肉串真的不容錯過

每一串雞肉都經過細心醃製，燒烤至外皮微焦、內裡依舊嫩滑多汁，香氣四溢，光是聞到味道就讓人垂涎三尺

一口咬下去，那濃郁的肉汁在口中爆開，瞬間讓味蕾被驚喜喚醒

特製的沙嗲醬汁滲透到每一絲雞肉纖維中，鹹香帶著微微甜味，味道層次超豐富，每一口都充滿驚喜

這道沙嗲雞肉串，不僅能當主菜，也非常適合下酒，是與朋友小酌時最完美的搭配

來到老味噌居酒屋，怎麼能錯過這兩道極品美味，鹽烤無骨牛小排和櫻桃玫瑰鴨胸

櫻桃玫瑰鴨胸則是一道精緻的料理，鴨胸肉質嫩滑，外皮烤至酥脆，搭配櫻桃醬的酸甜味，口感層次豐富又不過於油膩

櫻桃的微酸平衡了鴨肉的油脂，帶來的每一口都讓人滿足，口感和味道都恰到好處，完美平衡了咸香與果香

鹽烤無骨牛小排，每一塊牛肉都經過精心挑選和調味，外表輕輕烤至焦香，內裡卻保留著柔嫩的肉質

輕輕一咬，肉汁瞬間爆發，鹽香恰到好處，讓牛肉的本味展現無遺

每一口咬下去，肉質的鮮美與烤製的香氣相互交織，讓你每吃一口都停不下來

這兩道菜不僅美味，也非常適合搭配啤酒或清酒，讓聚會的氣氛更上一層樓

來到老味噌居酒屋，絕對不能錯過這道讓我驚豔到不行的焦糖QQ蛋！這道真的是無敵霹靂好吃

一口咬下去，外層的培根煙燻香氣搭配著特別調味的明太子醬炙燒，鹹香十足，整個口感層次超豐富

每一口都讓人感覺驚喜，鹹中帶著一點甜，香氣四溢，吃了根本停不下來

裡面的鳥蛋則是Q彈嫩滑，這樣的搭配簡直是絕配，口感豐富又不會膩口

吃上一口，就能感受到滿滿的幸福感，瞬間就被這道美味征服了

如果你是愛吃炒麵的冰U們，來到老味噌居酒屋，絕對不能錯過他們的和風炒烏龍麵

這道菜真的是無敵好吃，將日式風味和炒麵的經典口感完美結合

每一條烏龍麵都吸滿了濃濃的和風醬油和香料，炒得金黃又帶著香氣，吃一口就會愛上它那獨特的風味

這道祕製雞卷唐楊，每次來老味噌居酒屋我都必點，因為它的味道真的是讓我念念不忘

外層金黃酥脆，咬下去時，先是濃郁的醬香撲鼻而來

接著是內裡嫩滑多汁的雞肉，口感層次豐富，每一口都超級過癮

酥脆的外皮和鮮嫩的內裡形成完美對比，每一口咬下去都讓人欲罷不能

鹽烤雞腿蔥串的外層微脆烤皮，隱約散發出誘人的鹽香，讓你第一口就愛上它的香氣

而雞肉內裡則保持著嫩滑多汁的口感，每一口咬下去，鮮美的雞腿肉瞬間在口中爆發，讓人感受到滿滿的滋味

雞腿肉和香氣十足的蔥段完美搭配，鹽的調味恰到好處，既不會過鹹，又能將雞肉的鮮美更加凸顯

讓每一口都彷彿充滿層次感，帶來幸福感的同時，也讓人忍不住一口接一口

椒鹽膝蓋君，真的會讓人驚呼原來雞軟骨可以這麼好吃

一口咬下去，酥脆的口感讓人彷彿在享受鹹酥雞的美味，而且完全不怕咬到硬骨，吃起來輕鬆又過癮

還沒試過老味噌的「膝蓋君的秘密」嗎？真的要給它一個機會

這道料理絕對會顛覆你對雞軟骨的印象，讓人忍不住一盤接一盤，瞬間成為心目中的新寵

午仔魚一夜乾，這道來自台灣的經典美味，外表金黃香脆，光是看著就讓人垂涎欲滴

每一口咬下去，魚肉乾而不硬，卻依然保持著彈性與嫩滑，帶來極致的口感享受

美味的午仔魚一夜乾，不僅單純是鹹香可口，還可以根據自己的口味來調整風味

擠上一點檸檬，清新的酸味立刻將魚肉的鮮美提升，帶來層次豐富的味覺體驗

或者沾上一點胡椒粉，微微的辛香更能激發出魚肉的獨特風味，無論是清爽還是辛辣，每一次品嚐都充滿新驚喜

絕對不能錯過那必加的七味粉！這七味粉一撒上去，瞬間讓整道料理更上層樓，帶出微辣香氣，讓人食慾大開

冰U們，這裡有超狂福利！只要留下五星好評，就送你一份香氣撲鼻的日式烤麻吉

趕快抓住機會，來體驗這份讓人愛不釋手的小確幸吧

老味噌居酒屋，真的有種讓人一踏進去就放鬆的魔力

這裡的氛圍滿滿都是日本風情，像是瞬間穿越到了日本的小巷，讓人忍不住慢下腳步，好好享受

店裡明亮又寬敞，不會有擁擠的壓迫感，坐下來的那一刻，心情瞬間輕鬆

最棒的是，這裡不只是美食，還有店家的那份熱情，讓人感受到滿滿的人情味

就這樣，邊吃邊聊，真的很享受～這種溫暖又舒適的居酒屋氛圍，會讓人一次次想再回來

老味噌居酒屋的氛圍輕鬆不拘束，讓人下班後來這裡完全放鬆心情

店內的裝潢充滿日式風情，燈光柔和，營造出溫馨的聚餐氛圍，適合好友或同事小聚

無論是要簡單吃頓飯還是與朋友小酌一杯，這裡的自在氛圍都讓人感到溫馨

加上店員親切的服務，會讓你覺得就像在自家小店裡用餐，舒服又放鬆

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