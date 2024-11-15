台北最值得品嚐的印度料理-奪愛Dazzle Indian cuisine

奪愛印度特色料理開業於1990年，是一家超過30年的老店，號稱是台北最值得品嚐的印度料理，且google有4.4顆星的好評～

熱愛咖哩的兒子，特別想嚐試看看異國風味的咖哩，所以就帶他來大快朵頤一番！

奪愛老闆是台灣人，最早以前是老闆的朋友是位印度華僑，由於要回印度深造，打算要收掉店面，

當時在台灣印度料理又極少，所以奪愛的老闆就毅然決然地接下了印度料理，並且前往印度學習精髓，

而且店內還特地請來2位印度廚師來幫忙，把獨特印度料理傳達給每個喜歡印度美食的人，

奪愛是一家拜訪過就不會忘記的特色餐廳唷！

奪愛印度特色料理｜交通位置

奪愛印度料理位於台北市大安區仁愛路上，在大安區頗有名氣！

搭乘捷運從大安森林公園站走過來約步行9分～

奪愛Dazzle Indian cuisine

地址：台北市大安區仁愛路三段84號

營業時間： 1:30–14:00, 17:00–21:00

奪愛印度特色料理｜用餐環境

紫色調裝潢，雖然簡單，卻有濃濃的異國風情，好不浪漫呀！

座位多為2-4人座，有事先訂位，因為中午時段，還蠻多上班族來吃商業午餐的～

飲料調製區，也是點餐付費櫃枱

桌上有提供餐具，很華麗的質感～

桌上異國風的蛋型容器是調味料

還貼心提供一次性使用手套～

奪愛印度特色料理｜菜單價格

奪愛印度特色料理平日有推出商業午餐，只要200元起就能品嚐到道地的印度料理，很不錯吔！

另外也有單點，及多人套餐可選擇，

每人低消180元，用餐時間90分鐘，需加收10%服務費。

:arrow: 完整菜單

奪愛印度特色料理｜餐點品嚐

因為第一次吃印度料理，也不知道什麼比較好吃，最無惱點餐就是選套餐囉！

和兒子討論後，就先試試雙人豪華套餐～

雙人豪華套餐

主廚例湯X2

炒食蔬/綠園沙拉（2擇1）

薑黃飯

烤餅

招牌咖哩脆餃

香料蔬菜扁豆片

綜合烤肉盤

印度咖哩-蔬菜香濃咖哩/乾燒咖哩/奶油咖哩/茄汁咖哩/燴煮咖哩/香炒香濃咖哩/香料香濃咖哩（7擇2），可選牛羊雞或海鮮

飲料-印度奶茶/咖啡/紅茶/梅子醬/蘋果醋/柳橙/蔓越莓（任選2）

甜點

主廚例湯

今天例湯是蔬菜湯，細細一條一條的是炸義大利麵條～

味道微辣微酸，勾點薄芡，有點像酸辣湯的感覺，表現一般般，因為本來就沒有很愛酸辣湯！

炒食蔬

很簡單的炒高麗菜，不像熱炒店那種有大鍋炒的油香氣味，所以也是偏清爽風！

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