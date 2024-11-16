

此食記為花見團子造訪「厚味茶理 內壢店」 (造訪日期 : 2024/11)



「厚味茶理 內壢店」厚奶茶、水果茶、鮮奶茶

桃園手搖飲推薦、中壢/內壢飲料推薦、金厚康卡享優惠



厚味茶理



• 內壢店：桃園市中壢區忠孝路104號 03-463-0300 Line訂餐：@048lagjx

• 桃鶯店：桃園市八德區桃鶯路21號 03-3636-948 Line訂餐：@783cegqo

• 介壽店：桃園市八德區介壽路一段799號 03-366-0530 Line訂餐：@603ecbjz

• 南崁店：桃園市蘆竹區南崁路217號 03-312-1258 Line訂餐：@317qzmfn

台灣身為手搖飲的天堂，總有讓人驚喜不斷的新發現！ 本次團子來到中壢 「厚味茶理 內壢店 」，這是桃園崛起的在地品牌，選用真茶葉沖泡，深耕經營厚奶茶系列、還有果茶和奶蓋等系列飲品。店家對口感品質很要求，但價格經濟又實惠，CP值超高 。 「厚味茶理 內壢店 」 離內壢火車站不遠，從後站往忠孝路步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。

一走到店門口，就能感受到店家細心打造的氛圍，日式裝飾和深藍色的Logo牆，整體風格簡約時尚又充滿文青感，服務人員很親切動作俐落，團子造訪時是週六下午，人潮駱繹不絕，可見店家口碑俱佳，深得人心。「厚味茶理」 在 桃園共有四間分店，且品牌對外開放加盟，每年僅限量2-3間以確保穩定的產品質量。

「厚味茶理」推出專屬的「金厚康卡」，只要臉書或IG按讚即可獲得，「金厚康卡」外觀和用法都有點像是知名速食店的「甜X卡」，而且「金厚康卡」所有分店皆可使用且效期是永久的喔。

優惠一：每杯飲品95折（外送/自取 皆有優惠）

優惠二：A區+B區= 2杯$100（來店限定）



我們這次帶了六杯飲品，因我們要拍攝店家特別給我們用透明杯裝，現場會使用紙杯喔，接下來就一一品嚐吧！

日式抹茶厚奶茶 + 珍珠

「日式抹茶厚奶茶」號稱「平價版的星X克抹茶拿鐵」！厚奶茶採用紐西蘭100%生乳粉製作，奶香濃郁卻不甜膩，和抹茶的香氣完美融合，帶著絲 滑的綿密口感。我們有再加珍珠，珍珠店家每天現煮，咬起來Q彈有嚼勁，抹茶香和珍珠的完美搭配堪稱極品，是抹茶控必喝單品！



柳橙百香綠茶凍

「柳橙百香綠茶凍」可說是酸甜清爽的代表，香甜柳橙汁遇上酸甜百香果搭配得相得益彰，再配上綠茶凍增添了茶香與古溜口感，微酸帶甜，不僅果茶好喝，茶凍也有飽足感，一口接一口，不知不覺喝完一大杯！

雲朵奶蓋紅茶

對於奶蓋控來說，這杯「雲朵奶蓋紅茶」不可錯過！使用鮮奶油和鮮奶調製而成，帶有芝士風味，可以先單喝一口濃郁綿密的奶蓋，再配上紅茶混合享用，紅茶的香氣更顯突出，口感層次很豐富，帶點回甘的韻味，入口滿是幸福感。

小芋圓布丁鮮奶

「小芋圓布丁鮮奶」這杯一定會讓咀嚼控大呼過癮，滿滿的芋圓、地瓜圓和布丁搭配小農鮮奶，口感豐富多變，奶香交織著Q彈配料，喝完一杯飽足感十足，適合喜歡有嚼勁飲料的朋友，絕對是下午茶的首選！

鐵觀音小農鮮奶

「鐵觀音小農鮮奶」將鐵觀音的香氣與小農鮮奶完美結合，初入口濃郁的奶香撲鼻，隨後鐵觀音的茶香緩緩釋出，香氣豐富在口腔中縈繞不散，順口且回甘，這款飲品一年四季都很適合，越喝越順口，令人陶醉不已。

醇厚烏龍可可

「醇厚烏龍可可」將濃厚的巧克力與烏龍茶巧妙融合，入口後烏龍茶的香氣清新回甘，與香甜的可可搭配的意外契合，甜而不膩，團子個人很喜歡，推薦給喜愛嘗鮮的朋友一定要試試，別有一番風味。

整體而言，團子覺得「厚味茶理」飲品選擇豐富，好喝又美味，尤其厚奶茶系列深得人心，咀嚼控們更是不要錯過這裡的各種加料飲品，不但好喝還能飽足感滿點！值得一提的是，店家推出的「金厚康卡」的優惠活動，讓許多人一試成主顧，心動的朋友，快讓「厚味茶理」滿足你的味蕾喔！

菜單





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