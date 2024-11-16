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【電影首映會】奧斯卡影帝被邪魔附身 #羅素克洛之大法師，詭異下腰、恐怖夢遊、驚悚自殘，讓人頭皮麻發【電影欣賞】【電影推薦】

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2024-11-16 15:35:00 文字：～17七公主的小天地～
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劇情：落魄的資深演員安東尼（羅素克洛 飾）在一部驅魔恐怖片裡飾演神父，他將這次演出視為翻身的機會，結果卻頻頻表現出現各種脫序行為，跟他關係疏遠的女兒李（芮安辛普金斯 飾）不確定父親是毒癮復發，或是被其他更邪惡的東西附身……。

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片由厲陰宅團隊打造的 #羅素克洛之大法師，劇中羅素克洛詭異下腰、恐怖夢遊、驚悚自殘，展現超逼真的演技，看得讓人起雞皮疙瘩頭皮發麻！

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