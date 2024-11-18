御品美食饗食堂｜全台唯一銅板價星級功夫熱炒店，獨門爆汁薑爆雞吃了會上癮!

你沒看錯!這些功夫熱炒通通只要百元價，隱身在台南的這家【御品美食饗食堂】，全台唯一銅板價功夫熱炒店，最低只要75元就能吃CP值超級高，由擁有二十多年廚藝經驗，曾為大飯店、知名粵菜餐廳服務的主廚操刀，無論是講究功力的薑爆雞或鐵板鴕鳥肉，每道都不超過兩百元真的很扯，是在地老饕不想分享的寶藏店!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

御品美食饗食堂 環境分享

▼【御品美食饗食堂】位於台南市安南區，鄰近四草綠色隧道和鹿耳門等景點，從外觀看起來不太起眼，但是許多在地老饕的愛店，開車可停放於附近的白線!

▼【御品美食饗食堂】用餐環境充滿溫馨氛圍，分為圓桌和多人桌位，無論是獨自來或家庭聚餐都很適合，採取自助式用餐碗筷自行拿取。

▼【御品美食饗食堂】冰箱中有無酒精和酒精類品項，有需要可以跟服務人員告知。

▼【御品美食饗食堂】提供內用、自取、外送服務，還有外燴辦桌工商喜慶（神明宴/平安宴等），最低只要1桌就能夠做，半開放式廚房能看到主廚熱炒的過程，用料新鮮採國產豬、溫體雞等嚴選食材，店內雞高湯湯頭則以雞骨、魚骨精心熬煮，連畫盤都是老闆一筆一畫出來的!

▼【御品美食饗食堂】近期更獲得餐飲大賽數個獎項，獲獎的這道海皇賜寶金絲球，以新鮮檸檬和芒果為基底，搭配日本北海道干具柱、日本北海道鮑魚、日本北海道扇貝，頂頭放上金黃酥脆的手工細切台灣紅蕃薯，最後以鮭魚卵為點綴，自然甜味，整體豐富而不膩口～

御品美食饗食堂 菜單

御品美食饗食堂 餐點介紹

酥炸水蓮拼松阪💰250元

▼老闆新研發的酥炸水蓮拼松阪，是上過電視節目的明星品項，從擺盤就能感受出滿滿用心，將水蓮炸到香酥脆口，頂頭放上炒到彈脆的松阪豬肉，Q彈又脆口的口感讓人難忘，推薦大家一定要試看看!

金沙豆腐💰140元

▼金黃飽滿的誘人金沙豆腐，每一塊大小都切得剛剛好，外層裹上濃郁鹹香的金沙醬，咬下去帶來爆漿的軟嫩口感。

薑爆雞💰190元

▼店內招牌必點的薑爆雞，一吃下去就讓人大驚艷，嚴選半隻溫體土雞切塊酥炸，伴隨胡椒、炸薑片拌炒入味，連薑片都炸得相當酥香脆，口感近乎餅乾超級強，雞肉吃起來則是香酥多汁，隨著咀嚼散發出肉的甜香~

御品鮮蝦粉絲煲💰180元

▼以粵菜手法料理的御品鮮蝦粉絲煲，打開砂鍋紹興酒香瞬間襲來，擺上整整五尾大蝦份量實在，粉絲吸飽湯汁精華超夠味，每一口都能吃到滿滿的鮮甜蝦味。

蔥爆牛肉💰190元

▼超涮嘴的白飯殺手蔥爆牛肉，嚴選手切牛肉過油鎖住肉汁，再加入辣椒、蔥段在鍋中熱炒，肉感鮮嫩還有迷人的鍋氣，讓人不知不覺就配了好幾碗白飯!

綜合蛋炒飯💰75 滑蛋蝦仁燴飯💰90元

▼主食推薦可以點它們家的蛋炒飯和燴飯，只要銅板價滿滿一大盤都是料，滑蛋蝦仁燴飯加入蝦仁、肉絲、雞蛋、洋蔥、蔥段等爆炒，還有祕密武器雞湯煨香，滑嫩中有著清爽鮮味超討喜，而我更愛這道綜合蛋炒飯，金黃飽滿粒粒分明，能吃到豬肉絲、花枝、蝦仁超豐盛。

御品美食饗食堂 用餐心得

想吃到星級美味也不用花大錢，這家看似不起眼的【御品美食饗食堂】，用老闆深厚的廚藝功夫驚艷了我，無論是份量和口味都超有水準，推薦大家必吃招牌薑爆雞，脆口多汁的口感保證吃了會上癮!

御品美食饗食堂 店家資訊

粉絲團 : 御品美食饗食堂 FB

地址：台南市安南區海佃路三段287-2號

電話 : 06-255-6088

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00（週五休）

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