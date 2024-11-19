Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館｜台北新開幕創意台式餐酒館，當月壽星用餐送超浮誇SHOT!

這是夜店還是餐酒館啊~台北新開幕的【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】，超浮誇的賽博龐克風設計，讓人誤以為來到哪家夜店，居然還有KTV和周五六DJ表演，最扯的是連餐點都很好吃欸，聘請星級飯店的主廚操刀料理，打造出充滿創意的台式風味，每一道吃起來都很讓人驚艷!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館 環境分享

▼【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】位於台北市大安區忠孝東路，從捷運國父紀念館站1號出口步行約2分鐘即可抵達，主打中式融合賽博龐克的風格，門口有兩隻超吸睛的霓光燈飛龍，充滿迷幻又神秘的氛圍感！

▼【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】一進門就能夠看到，牆上斥資二十五萬打造的巨大龍頭，搭配炫麗的燈光以及DJ台，讓人誤以為來到哪家夜店，而且用餐環境超級寬敞，大約可以容納超過一百人，很適合包場活動~

▼【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】還有提供三個獨立的包廂空間，裏頭還有KTV可以唱歌，早鳥優惠低消8000元起全額抵消費可使用四小時，超級夯建議事先預約~

▼【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】當月壽星來店用餐，還會送超浮誇的生日招待Shot!

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館 菜單

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館 餐點介紹

老油條酸菜肥牛烏東💰480元

▼喝酒超適合配酸菜鍋的啊! 老油條酸菜肥牛烏東有明顯的青花椒香氣，整體酸度偏高相當解膩，能吃到油脂香氣迷人的牛五花肉片，油條、白菜、玉米筍和酸菜，還有嚼勁的烏龍麵增加飽足感~

大珠小珠蛋炒飯💰420元

▼推薦必點的大珠小珠蛋炒飯，會在桌邊淋上鮭魚卵瀑布，蛋炒飯粒粒分明帶有淡淡焦香味，配著逼逼波波的鮭魚卵、蝦卵，還有鮑魚和蝦仁口感很豐富！



台式披薩💰480元

▼結合中西料理的台式披薩，以酥脆的蔥油餅取代一般的餅皮，頂頭加上高粱酒香腸 、辣酸菜、香菜以及蒜片，趁熱咬下還會有邪惡起司牽絲!

玉米排骨沒有湯💰420元

▼玉米排骨沒有湯將傳統料理重新解讀，採用烤炸的方式打造酥脆口感，軟嫩的炸排骨搭配玉米和花椰菜等，涮嘴到讓人會停不下來欸!

花好月圓💰200元

▼吃喜酒經典的花好月圓這裡也有，伴隨華麗的乾冰仙氣上桌，內餡有芝麻和花生兩種口味，外酥內軟咬下去會爆漿～

三杯皮蛋豬腳💰480元

▼同樣充滿創意的三杯皮蛋豬腳，在入味的三杯豬腳中，居然可以吃到皮蛋好有趣，屬於重口味很適合配飯!

娘娘請喝茶💰400元 好事花生💰400元

▼【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】吧檯能看到調酒師表演，娘娘請喝茶這杯的造型很浮誇，入口帶點淡淡梅酒香氣，伴隨明顯的梅茲卡爾煙燻味，整體微甜酒感不會太重；好事花生很特別有著花生香氣，以焦化奶油歐肯威士忌為基底，再加入花生和焙茶調製，酒感比較重但也很香～

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館 用餐心得

原本以為這種浮誇裝潢的餐廳食物都很雷，沒想到【Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館】讓我大改觀，每道菜都好吃到讓我們瞬間秒殺，整體氣氛和環境也很不錯，很適合三五好友一起來聚餐!

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館 店家資訊

粉絲團 : Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館 FB

線上訂位: https://inline.app/booking/-Nkt6zRdSFLeoMV-oOqm:inline-live-3?language=zh-tw

地址：台北市大安區忠孝東路四段289號B1(捷運國父紀念館站1號出口步行約2分鐘)

電話 : 02-2775-5056

時間：18:00-02:00 最後供應正餐時間為 00:30 (週二~週日) /週一公休

用餐時間為限2小時 低消：$500/人 收取10%服務費

結帳方式：現金/信用卡/Apple Pay/街口/銀聯/AE

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/