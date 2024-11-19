「丘森茶室」是來自苗栗的人氣手搖飲，採用台灣各地好茶，並融合在地真材實料及創新元素，每一款茶飲喝起來都十分順口，是寶小銘很喜歡的手搖飲店。

「丘森茶室」以茶飲界文藝復興做為品牌意象，大大的招牌呈現出文藝復興的意境，也讓人感受到濃濃的文青氣息。「丘森茶室宜蘭店」位在車水馬龍的中山路，附近有「新月廣場」可以逛，斜對面還有「宜蘭美術館」可以悠閒看展。

來到「丘森茶室宜蘭店」，以綠色為主軸的裝潢，讓人感受到大自然的綠意氛圍。

如果對飲品有選擇障礙的話，可以參考人氣排行榜的品項。

「丘森茶室宜蘭店」的整間店以綠色為基底色調，呈現出大自然綠意的氛圍，讓人擁有悠閒美好的心情，同時也看得出潔淨的備料環境和良好的衛生品質。

首先分享的是「重乳白玉璽」，是「丘森茶室」的招牌人氣品項，採用優質的白玉璽茶，搭配高級鮮乳及手工芝士奶蓋調製而成，表層還舖上帶有香氣的黃豆粉。喜歡重乳系飲品的朋友們，一定要點這一杯！喝入口後，呈現出多層次的味覺感受，淡雅的茶香結合濃醇的乳香、芝士奶蓋的香氣，再加以黃豆粉清香的點綴，喝起來十分滑順爽口。

接著這杯是「堅果鮮奶綠」，是店裡人氣排行榜的品項，以東方美人茶為基底，並融合濃醇香的鮮奶，喝起來在味蕾間散發出充滿層次感的堅果香氣。值得一提的是，裡頭竟然是由高達22種穀物研磨而成，富含膳食纖維，是一杯營養滿滿的養生飲品。

喜歡手搖飲有料的朋友們，可以點這杯「經典雙圓紅」，紅茶本身甘醇順口，入口後可以感受到清甜滋味，搭配著Q嫩的小珍珠、小芋圓和蕃薯圓，呈現出更豐富的口感。喝這種有料的飲品，會讓人一口接一口喝不停，而且療癒感十足！

接下來這款「鳳梨冰茶」是冬季新品，淡雅清新的茶香，搭配著鳳梨果肉散發出的酸甜滋味，喝起來沁涼又爽口。

「抹茶牛奶」也是冬季新品，抹茶風味苦甜而不澀，搭配上香濃的鮮奶，喝起來口感滑順，味蕾間不時散發出抹茶香氣。

最後分享的這杯冬季新品是「抹茶柚語」，抹茶香和柚子果香的組合真的很特別；甜中帶點微酸的柚子果香，搭配著抹茶的香氣，一點也不違和，超順口的！

寶小銘帶了幾杯「丘森茶室」回家和老爸老媽分享，搭配著美味可口的餅乾，讓我們度過了幸福的午茶時光。老爸老媽平常很少在喝手搖飲，喝了「丘森茶室」的飲品讚不絕口呢！

宜蘭手搖飲-- 寶小銘真的很推薦「丘森茶室」，每一款的風味不盡相同，但都可以感受到淡雅清新的茶香，每一口都是清爽而順口，讓人回味無窮呢！

最後再分享「丘森茶室宜蘭店」的菜單。(店家會不時有新品項推出，可參考官方FB)

《店家資訊》

「丘森茶室宜蘭店」

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段28號

電話：03-9355877

營業時間：每日09:00-19:00

FB：https://www.facebook.com/chosen.ilan/