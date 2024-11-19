台中寵物友善餐廳【野沐私房菜】只能說這裡帶給人的感覺非常療癒、放空、充電，看到這麼多可愛的狗狗、貓貓在這邊快樂奔跑交朋友，自己都情不自禁要跑起來。【野沐私房菜】擁有佔地非常廣大的空間，就說台中餐廳開的都很囂張地大，四周有很廣的草地，可以讓寵物盡情奔放的跑，餐廳內部空間挑高，典雅的氛圍，餐點卻是很接地氣的台菜，份量還不小耶！據說今年有重新整頓營運，不論在環境上還是餐點上也做了不少改變。

【野沐私房菜】話說要經營一間寵物餐廳其實並不容易，畢竟毛小孩瘋起來可是很不受控的，更何況要在外頭餐廳一起吃飯，但相信喜歡對愛寵物的毛爸毛媽們，對於自己毛孩的管教還是有一定的約束力，因此這次整體的用餐狀態，只覺得這些毛孩實在太可愛，太聽話，沒有很瘋狂，各個帶毛孩來用餐的家長們，好像也都相對有默契般，都有管好自己的孩子，對於一起參與活力奔跑及合影，也都很熱情，很喜歡這樣跟寵物相處在一起的時光，實在非常療癒及放電。



【野沐私房菜】位在台中北屯，離洲際棒球場並不遠，附近還有輕軌-北屯總站，不遠處還有晚上點起燈來非常美的-海天橋-知名的大坑步道也在周邊附近，



【野沐私房菜】台中寵物友善餐廳 台中宵夜熱炒 台中包場

電 話：0952-685-111

地 址：台中市北屯區南興北二路111號

時 間：週三至週一12:00-23:00（週二公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100089339634877

Ｉ Ｇ：https://www.instagram.com/yemu_2023/

一開始來到【野沐私房菜】會覺得有點不知所措，因為外圍是被柵欄圍繞的，而且還是上鎖的唷！會讓人以為是不是沒營業～



還好立馬聯想到，這絕對是以防寵物在外面奔跑時跑出去的保護措施，這點倒是必須想的非常周全的。



【野沐私房菜】佔地面積真的大得離譜，方方正正的挑高餐廳，周邊被草皮包圍，雖說是寵物奔放地，但看起來蠻乾淨且沒有異味~這外面的空間看起來也很適合辦活動或是戶外生日聚會。



餐廳的外圍有很多停車格，附近應該還是重劃區，裏頭這不確定是不是機車停車格，但如果是？怎麼從柵欄停進來呢？哈哈哈～可能有秘密門口吧！

入內用餐須知，有低銷，若熱門時段會有限制用餐時間，當天沒有看到小店長，不可以強迫小店長做任何事唷！也因為裏頭會有很多可愛的寵物，如果要拍照大家要保持相對的禮儀及尊重他人唷！

下午時段人潮還蠻多的耶～餐廳內的空間好大～都快有回音的感覺～全落地窗的設計讓採光非常好



到處都可以看到好多狗狗喔～～～都要被融化了，地面上算是都維持的相當乾淨，也沒有寵物的味道



看起來兇兇的黑狗狗～黑到發亮～也很聽話地待在主人旁邊，大部分的主人還是有繫繩在桌邊，不影響他人用餐



超級乖乖的可愛白柴柴～～吃頓飯都會目不轉睛地看著狗狗們～太療癒了～



狗狗之間也在流通 交朋友~相互分享食物~



選好個靠窗可以看動物奔跑的草原系座位，看看菜單，任一主食都可以加購 A、B、Ｃ 三種不同組合的套餐



【野沐私房菜】主要以熱炒為主，所以主要用餐時段，人比較多，不過還有一些咖啡、飲料，茶飲，適合下午三、五好友聊天殺時間，



熱炒標配~~~還有賣啤酒唷！因此晚上時段也有不少人會聚在【野沐私房菜】來點熱炒小酌，或是一同聊天吃宵夜，此外也有提供寵物餐，挖～骰子牛耶！好高級～



點好了餐，水跟碗筷旁邊可以自取唷！還有準備兒童餐具，發現【野沐私房菜】也蠻多親子客的



餐點上的速度不慢，可能過了尖峰時段，上菜並沒有等很久，就算等也沒關係，這地方太好放空了～



點了幾道推薦的菜色，看起來份量挺大的，光這盤培根高麗菜跟海鮮燴絲瓜，就有點想辦桌菜的份量了吧～



《海鮮燴絲瓜》很大一盤耶！而且料好多喔！上頭的海苔真是畫龍點睛，感覺到滿滿的鮮味～



個人覺得勾芡的濃稠度剛好，蛋花也打了很順滑，絲瓜很新鮮，還有蟹肉棒、蛤蜊、干貝、蝦仁..等海鮮，

充滿了滿滿的海鮮味，這是一道很不錯的家常菜，份量也很足夠，料多味美當作湯來喝也喝OK



一碗就有滿滿的料，若人不多點這種綜合型的料理也很剛好~



小小的干貝，Q彈有嚼勁~~滿足了點愛吃海鮮的味蕾~



《培根高麗菜》均衡飲食一定要盤青菜，份量也很適中，高麗菜挺脆甜的，喜歡它們家的炒青菜不油膩



培根香氣十足，肉不會太硬到咬不斷那種，煙燻味也很下飯



《手工水餃》wow~看起來皮薄肉多的手工水餃，感覺就很好吃~



一盤十顆~而且還蠻大顆的唷~皮薄的感覺都可以看到肉餡了~



推薦一定要沾上特製的蒜蓉醬~~超級好吃的~蒜蓉醬一入口，整個水餃口味更不一般，



手工水餃內餡飽滿紮實，絞肉本身也很有味道，不沾醬也夠味，豬肉本身沒有過於軟爛，反而帶有油脂的香氣，很好吃的水餃



《古早味肉燥飯》招牌古早味肉燥飯，我比較覺得它是魯肉飯~~實在太像了~ 而且好香~



粒粒分明的米飯上，淋上帶有肥瘦的滷肉，加點青蔥及酸菜~這會讓人憶起小時候常吃的街口餐車滷肉飯



一開始忍不住單吃一口滷肉跟飯時，太衝動了~~肥肉油脂有點爆開膩口~~（有人滷肉飯不攪拌的嗎？實在太餓太想吃了～）



後來全碗攪拌後，天殺的～味道呈現完全不同，在酸菜的搭配下，整碗肉燥飯像是變身了一樣，平衡感超好，酸菜整個平衡了滷肉的油膩，但卻不帶走滷肉的香氣，很好吃



《紅燒牛肉鍋》看似麻辣鍋～～但整鍋滿滿的是燉牛肉火鍋～～非常推薦的火鍋，不僅料多，牛肉可以說是嫩到不行



除了牛肉，還有蔬食、金針菇、豆皮、豆腐、丸子、玉米筍．．等等 料真的不少



裏頭的牛肉一大塊一大塊的入鍋，不論是否帶筋部位，都非常的軟嫩且牛肉味濃郁～



這部位有點懷疑是牛腱心的部位～～



口感非常的好，即便旁邊有帶筋，但這其實是軟嫩綿密滿滿的膠質感，



很少吃到這樣下重本用在牛肉鍋的牛肉部位，燉的真的非常的軟嫩～好好吃～至今對這鍋牛肉鍋的牛肉念念不忘



火鍋中還有清透的寬粉～隨著牛肉湯汁入口，順滑又估溜～



牛肉鍋的湯頭要特別推薦一下，紅燒湯頭看起來紅通通，但並不怎麼帶辣味～～反而有熬煮很久的那種老牛肉湯的味道



簡簡單單的幾道餐點，卻能讓人在這愜意的閒情午後做了快三小時，時光頓時變得緩慢，陽光從雲霧中照射下來，令人格外舒適暢快～



享受了美食及午後的愜意～忍不住要來跟狗狗們跑跑了～



狗狗們自己也玩得好開心，能有這樣的場地讓毛孩們奔跑，真的是很讚～



這幾隻大狗狗直接擄獲我的心～～不怕生～還會一起玩～但～～～口水真的有夠多的啦～



超級可愛的薩摩耶犬～～白絨絨的也太像熊了吧～～



這超乖很愛一起拍照～肯定是哈士奇吧～眼睛好美啊！！！！



玩到要回家了我才肯罷休～～跟毛孩們再一起就是抒壓又開心～



平日偏傍晚的時光，中午的客人也逐漸離場，說實在【野沐私房菜】的室內空間真的很大，非常適合包場、慶生或是舉辦婚禮，



最後點了兩杯飲料《檸檬柚子氣泡飲》、《葡萄優格氣泡飲》杯子選用的蠻優雅的



飲料的顏色也漸層的很美，個人偏愛柚子氣泡飲，比較有酸度搭上氣泡，那擊喉感很沁涼˙



《葡萄優格氣泡飲》的味道也很不錯，非常有葡萄那酸甜酸甜的感覺，應該比較適合喜歡甜飲的女孩



很優閒緩慢地享受了一個療癒又放鬆的午後，尤其是在這樣優雅的空間及與那麼多毛孩一起吃飯～



離開時還看到櫃檯後方有賣很多寵物的零食～看起來都好像人在吃的



還有提供毛孩的解放袋，有帶寵物來的鏟屎官們可要好好地清理自家孩子的排泄物，一同維護並保持整片園地的乾淨



這雙向閘門真的非常必要，以剛剛這些瘋狂狗狗的追逐跑跳碰～難保毛孩不會衝到馬路上去～記得熙來攘往時不忘把鎖給鎖起來～保護毛孩



【野沐私房菜】說實在，是間對寵物很友善的餐廳，雖然提供的餐點是熱炒類型，有別於這類質感走的是異國料理風，反而挺有接地氣的親和力，這次點到的餐點也很不錯，從份量到主食及鍋物，都在水準之上，甚至比許多熱炒店還好吃。喜歡寵物或是想讓毛孩一同用餐＋活動活動的話，【野沐私房菜】是很不錯且會推薦的台中寵物友善餐廳。

【野沐私房菜】台中寵物友善餐廳 台中宵夜熱炒 台中包場

電 話：0952-685-111

地 址：台中市北屯區南興北二路111號

時 間：週三至週一12:00-23:00（週二公休）

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