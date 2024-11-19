此食記為花見團子造訪「波赫士領地精品咖啡館 昌吉店」 (造訪日期 : 2024/11)



「波赫士領地精品咖啡館 昌吉店」提拉米蘇、巴斯克蛋糕、千層蛋糕

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波赫士領地精品咖啡館 昌吉店



地址 : 台北市大同區昌吉街22號

電話 : 02 2598 3999

營業時間: 請參考google地圖



團子又來到大同區有名的網美文青咖啡廳「波赫士領地精品咖啡館」報到了，這次和愛吃甜點的友人一同來喝下午茶。「波赫士領地精品咖啡館 昌吉店」外觀以深邃的黑色搭配金色招牌，時尚簡約，採用落地玻璃門與大片落地窗，在新舊融合的大同區呈現一股復古歐式氛圍，格外有意境。店家提供的餐點更是豐富多樣，從早午餐、排餐到下午茶、甜點，應有盡有。精選的精品咖啡豆，搭配手工製作甜點，精緻的餐點在網路備受好評，每天都吸引絡繹不絕人潮。「波赫士領地精品咖啡館 昌吉店」，可從大同國小公車站下站步行約3分鐘即可到，離捷運民權西路站、大橋頭站都不遠，交通很便利。

一踏入店內，映入眼簾的是寬敞明亮的空間，柔和的燈光營造出輕鬆溫馨的氛圍。最吸睛的莫過於那面氣勢十足的展示牆，上面陳列著老闆珍藏的德國「麥森瓷器」咖啡杯，一格一格的精心擺放，簡直像藝術品般優雅。點一杯熱咖啡，還能品味這些珍貴的瓷器，既享受咖啡，也能在細節中體會藝術的美感。

座位選擇也多元，單人高腳椅、雙人桌、四人桌以及沙發區都很舒適，免費Wi-Fi和插座讓辦公或聊天都非常方便。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

義式提拉米蘇

團子對這裡的「義式提拉米蘇」可是念念不忘！以貝禮詩奶酒和冰鑽咖啡酒為基底，搭配綿密的起士內餡，和完美吸附咖啡液的手指餅乾，上方撒滿醇厚可可粉。每一口都在嘴中慢慢融化，淡淡的酒香和咖啡味在味蕾間縈繞，讓人沉醉其中。這款提拉米蘇不僅口感豐富，還充滿成熟的細膩韻味，是店內招牌中的招牌！

巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕

「巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕」也是人氣招牌！外皮烤的恰到好處，內層香濃綿密，蛋糕散發濃郁乳酪香，天然蜂蜜甜度剛剛好，蛋糕輕輕咀嚼就化開，吃久了也不覺得膩，搭配咖啡茶飲都很適合。

瓜地馬拉 新東方高原咖啡 日曬

「波赫士領地精品咖啡館」的手沖咖啡也是名不虛傳！咖啡採現點後現磨，店家也附上一小杯現磨咖啡粉，放在聞香杯中，要喝之前可先品嚐此款咖啡的香氣，這種充滿儀式感的體驗實在讓人陶醉。

來自瓜地馬拉 「新東方高原咖啡」經過日曬處理，更顯得香氣層次豐富，手沖最能感受到咖啡的天然風味，入口後散發著紅糖、太妃糖、巧克力的香甜氣息，喝過直接讓我念念不忘，另外在「波赫士領地精品咖啡館」，點用熱咖啡便能親臨一睹麥森瓷器的風采，在品味香醇咖啡的同時，也能鑑賞藝術的精髓。

經典拿鐵

「經典拿鐵」上面有綿密奶泡和牛奶繪製成精美的拉花，入口是濃郁順滑的咖啡與奶香，咖啡微苦，和牛奶的甜味相互融合，口感滑順，讓人感到溫暖又放鬆，為這愜意的咖啡時光增添了一份獨特的溫馨。

提拉米蘇（每日限量外帶）

「波赫士領地精品咖啡館」的「提拉米蘇」和「巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕」都有提供外帶外送，1盒提拉米蘇460元，2盒一組900元，購買2盒還有贈送精緻保冷袋，在家隨時都能品嘗美味的甜點，因團子和友人都很喜愛店家的「提拉米蘇」，於是都我們兩個人都各購買一組外帶回去和家人分享。

外帶的「提拉米蘇」會附上木製小湯匙方便食用，還有一盒可可粉，可針對個人口味添加風味，「提拉米蘇」可冷藏3天 / 冷凍3星期。保冷袋也保有店家一貫的藝術美學風格，莫迪蘭灰色的袋子典雅柔美，可外出野餐時帶上，格外有質感！

整體而言，「波赫士領地精品咖啡館 昌吉店」真是團子一訪再訪的私藏咖啡廳，不論是個人放鬆或朋友聚會都適合。從豐富的咖啡和甜點到精緻的餐點，讓人垂涎，還能在寧靜的氛圍中感受美味與藝術的融合。喜歡吃甜點的朋友，也不妨外帶美味的 「提拉米蘇」和「巴斯克蜂蜜乳酪蛋糕」回家享用，昌吉店明水店可以自取，自取滿2盒還有贈送店內手工餅乾，滿2盒或900元以上台北市新北市也有提供免運費外送，贈送親朋好友也是不錯的選擇喔！

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