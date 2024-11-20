小清新風格質感珈琲店─ Iyashi Coffee癒珈琲店 ，是一間位在桃園藝文開幕一年的咖啡館，鄰近圖書館總館，停車便利，結合各式咖啡與優質環境，提供旅人舒適自在、沒有拘束且不受打擾的空間。走一趟癒珈琲店，身心靈彷彿被治癒了，只要待上一二個小時，選擇喜歡的角落坐下，便能同時感受放鬆與放空那股悠閒的氛圍。平日不限時，是一間親子與寵物友善的咖啡館。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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貓咪駐店的Iyashi Coffee癒珈琲店

癒珈琲店店如其名，駐店貓咪很療癒，店裡的裝飾擺設也很療癒。

狹長空間搭配木質系家俱，透露出優雅簡璞、小清新風格的味道。

癒珈琲設有插座，不需額外付費即可使用，對於想利用短暫休閒時光順便將工作完成的職業好手來說，很適合來癒珈琲待上一陣子。

雖然身處藝文特區，但在巷弄裡倒是相當安靜，這樣的環境無論是工作者還是消費者，都能享受沈浸在視覺與咖啡香裡的氣味。

癒珈琲設立簡單的繪本區，除了提供大人味的咖啡之外，也營造出友善的環境，歡迎12歲以下孩童跟著家人一同前來享受一小段沒有拘束的親子時光。

忍不住好奇翻了繪本，發現這些書籍經過精挑細選，跟癒珈琲一樣都是相當有質感的。

活潑的駐店貓咪時不時地依偎客人旁，甚至好幾次找上我，在我身邊來回穿梭著，完全不怕生呢！超可愛~

提供輕食點心與專業咖啡的Iyashi Coffee癒珈琲店

癒珈琲有一杯飲品的低消規定，提供專業咖啡與輕食點心，親民的價格讓我忍不住多點了幾樣。

滿足嗅覺與味覺的Iyashi Coffee癒珈琲店

癒珈琲的專業態度讓我印象深刻。

在點餐前，店員先送上8-9種的咖啡粉，每一個小瓶子外都有標籤，清楚的描述咖啡品種與烘焙程度，既有細節也很專業。

小瓶子很有質感，也是第一次在咖啡館有這樣的嚐試，當下馬上向幾位愛咖啡成痴的朋友推薦癒珈琲。

癒珈琲不僅在咖啡豆上下足了功夫，沖泡設備也是夠水準。

Iyashi Coffee癒珈琲店的咖啡輕食與甜點

癒珈琲店沒有賣餐，以手沖咖啡+輕食+甜點也算是一個組合。

手沖咖啡-哥倫比亞喀爾達斯

屬於低緯咖啡帶，是世界第二大阿拉比卡產國，低咖啡因，有淡淡的栗子味與類巧克力味(阿華田)，滑順細膩不苦不澀，我喜歡。

隨著靜置時間不同，風味也不太一樣。經過店員專業的指導說明，讓我對品嚐咖啡這件事有了更深一層的感受。

玉米雞蛋沙拉堡

看似簡單的做法，透過細細品嚐才能真正感受每一口的價值。麵包溫溫的，軟軟的，搭配細滑綿密的玉米雞蛋沙拉，吃到的盡是滿足。

蜂蜜優格

二口就夠決，卻有著簡單的美味。

苦焦糖布丁

相較於坊間，尺寸大上許多，看得出是手作布丁，口感適中，最重要的是不會過度甜膩，如我所願。

大人小孩都會喜歡的布丁，大推！

好心情時來享受，壞心情時能療癒，癒珈琲店提供專業的咖啡服務，還有可愛的店貓咪陪伴，免費提供插座使用，咖啡控千萬別錯過！

店家資訊

平日 1200PM – 1800PM

假日 1200PM – 1830PM

（平日不限時，假日120分鐘）

（不提供預約，可電話候位，寵物友善）

(03)315-0518

桃園市桃園區新埔七街34號1樓

※ 收費停車場