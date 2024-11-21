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【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯包 | 孜味無窮．香辣湯包 鴛鴦鍋

2024-11-21 18:08:00 文字：shouyadog
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shouyadog

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草原風蒙古火鍋

門市資訊：劍潭店 / 永康店個人鍋

官方網站：草原風蒙古火鍋豪邁吃肉，隨心生活

官方臉書：草原風蒙古火鍋

銷售地圖：前往購買

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

最近天氣終於開始轉涼，有吃火鍋的氛圍了，不知道大家都喜歡吃什麼類型的火鍋呢?

我自己是只要好吃我都愛，哈哈哈哈，目前我自己在家煮火鍋，還沒有挑戰過鴛鴦鍋，

所以這次特地入手了草原風蒙古火鍋的勇士宅家吃鍋組要來吃吃~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

這個組合裡面有，常溫湯底2包，有（蒙香四溢 · 養生湯底／孜味無窮 · 香辣湯底）兩種風味可以選擇，

草原小肥牛5OZ、雪花小羔羊5OZ、上肩梅花豚5OZ，三款必吃的高品質肉品，

另外還有新疆烤餅、手工花枝漿、招牌老油條、人氣豆腐紙、酥脆豆皮捲和黃金土雞蛋餃，

六款人氣配料，讓你不用跑很多地方就可以吃的豐富又可以吃的飽飽 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

加價99元還可以擁有這個優秀的保冷袋喔，大小和耐用度都是最實用的設計~

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

非常喜歡他們這個對食材的盒裝設計，直接打開就可以開涮，不需要再另外盛盤，

像我自己獨食的話也很好分批次取用，不會像使用袋裝或保鮮膜封的包裝設計那樣不好保存。

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

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【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

油條的份量給的很多呢 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

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沒吃過豆腐紙，這次終於有機會可以初體驗了~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

這也是我將要第一次吃的新疆烤餅 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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雪花小羔羊的花紋很美呢 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

肥美的草原小肥牛 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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顏色超美的上肩梅花豚 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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香噴噴的手工花枝漿，可以隨心所欲地挖取~

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

鑰匙圈吊飾 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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一個人也可以在家品嘗的鴛鴦鍋 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

將食材取出適合自己食欲大小的份量裝盤，再配上一些自己喜愛的食材和蔬菜就完成囉 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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湯底的部分，大家可以依照自己的口味調整濃淡~

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

草原風蒙古火鍋的湯底都是真材實料的藥膳湯頭，數十種中藥材研磨而成，

而且湯頭都有經過中醫師評估，孕婦、哺乳者都不會有影響，可以安心食用 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

滋味較清新一點的蒙香四溢．養生湯包，很適合煮海鮮和蔬菜，很喜歡他清甜的風味~

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

孜味無窮．香辣湯包則是羊肉和牛肉首推的絕佳伴侶，涮完不需要再額外沾醬直接入口就是天籟之音，

你看到他上面感覺好像有一層油的樣子，可能會擔心會不會很油，但我自己吃是不會覺得油，

只覺得他辣的很香，辣的很過癮，會流鼻水但是不會不舒服的那種，喜歡~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

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我自己原本就很喜歡吃各種豆類製品，這次吃到草原風蒙古火鍋的豆腐紙和豆皮捲，我又更愛他們了 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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難以抹滅的豆香，輕薄的口感，帶上刺激的辣感，真的會讓人愛上 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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可以咬到許多花枝肉體穿插其中的手工花枝漿，吃起來好有彈性又鮮甜~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

可以品嘗到蛋香的土雞蛋餃也很喜歡，特別喜歡他的內餡不管在份量還是調味上都拿捏有度，

可以很好的與外皮相輔相成，而不會過於搶戲。

 

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吸飽湯汁的老油條也是一絕 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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大家除了可以配飯，也可以搭配蒟蒻或冬粉，也是一個不錯的選擇，

吸收了精華的冬粉，讓人忍不住咻咻咻，辣的好過癮~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

來自台灣的上肩梅花豚，肥瘦比例適中，所以怎麼涮都細嫩，不會乾柴或膩口~

 

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來自美國的草原小肥牛，油脂豐富，粉紅色的入口，能品嘗到淡淡的奶香，非常吸引人~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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除了直接吃，也可以裹飯或是蔬食一起享用~

 

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來自紐西蘭的雪花小羔羊，他的雪花真的好漂亮，口感很有彈性，讓人想扒飯的一款~

 

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新疆烤餅聽從小編的建議，在稍微回烤過後，切成六等分，搭配肉品一起享用~ 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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只能說這個吃法是誰發明的，也太好吃了吧 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯

 

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想在家吃火鍋也能吃到和餐廳一樣水準的蒙古火鍋，找草原風蒙古火鍋就對了，

這次的個人鴛鴦鍋挑戰大成功 【火鍋宅配】草原風蒙古火鍋 勇士宅家吃鍋組 蒙香四溢．養生湯 他們也有門市可以到他們店裡去吃火鍋喔，

下次有機會再帶母親大人一起去品嘗~

 

文章標籤
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