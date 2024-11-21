2024年11月新開幕的吉瓦黑輪,就在人氣很高的沐嵐Moonlight咖喱飯超斜對角,海米咖啡HIMI COFFEE的隔壁,吉瓦黑輪主打各式各樣的關東煮，比起將食材一直浸泡在湯頭裡,老闆傾向分段式料理,客人現場自己夾取之後再現煮，除了關東煮以外,還有鍋燒烏龍麵和冬天必點推薦的麻油雞麵線,更多關於吉瓦黑輪的菜單價錢,營業時間.地址.用餐環境介紹,繼續往下滑看看吧！

吉瓦黑輪位在西大路地下道兩旁,往市區方向的左邊單行道,騎機車來用餐會比較方便,汽車需要找看看興竹街,竹蓮街的路邊停車格,或是利用中華路竹蓮街人行地下道周邊的立體停車場。

吉瓦黑輪地址：新竹市西大路185號1樓

吉瓦黑輪營業時間：11:00-14:30;16:30-20:30,週三16:30-20:30,每周四休息,若有其他休假日另公告,前往用餐前可看一下店家instagram

吉瓦黑輪有4張雙人桌和4個吧檯位，內用空間不算大，但也給人小巧溫馨的氛圍，藉由裝潢佈置的巧思，能感受到許多店家對於精緻的想法，從燈光、木質感門框窗框、扇燈、暖簾、小攤台到柴柴畫作，都帶著幾分日式風情。

吉瓦黑輪菜單品項主要分成火鍋料類的關東煮、蔬菜、茶碗蒸、烏龍麵、高麗菜飯、蒸煮麵、科學麵、冬粉，目前還有冬季限定的麻油雞腿麵線，感覺口味上結合了日式與台式的特色，每個人的內用低消為100元。

老少咸宜的茶碗蒸，真的不管大人小孩都會喜歡的一道日式餐點，吉瓦黑輪的茶碗蒸覺得挺真材實料，滑嫩的蒸蛋上面放了蝦子、魚板、蟹味棒、鴻喜菇，入味的煮蘋果，鹹淡適中，散發著水果清甜的滋味。

紅棗、枸杞、薑片、高麗菜、麻油香全部的食材精華都融入在這一碗麻油雞腿麵線，雞腿肉軟嫩，一口麵線一口麻油雞湯，整個身體都暖和了，光看吉瓦黑輪的店名招牌，大概沒想到會有美味的冬季限定麻油雞腿麵線，喜歡麻油雞的朋友可以來吃看看。

最後分享一下主打的關東煮系列，這次挑選了手作高麗菜捲、章魚燒丸子、柳葉魚卵卷，店家有提供兩款沾醬做搭配，喜歡帶點辛辣口感的人可以沾紅醬，整體口味無雷，如果有興趣的話，不妨先收藏這家店。