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秋天限定大閘蟹！高CP值港式飲茶「八玖鼎豐原店」燒肉拼盤 燒賣必吃推薦。

2024-11-26 14:20:04 文字：捲毛阿偉
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捲毛阿偉

捲毛阿偉

如果你愛吃港式飲茶，一定不能錯過《八玖鼎豐原店》！這裡是豐原超高CP值的港式飲茶餐廳，最近推出了秋天限定的大閘蟹，只有豐原店才吃得到，其他分店通通沒有。大閘蟹每隻都有重量保證，價格卻親民，想吃肥美秋蟹不必跑高級餐廳！還有必點的大三元拼盤、假日限定的脆皮燒肉，讓你一口接一口停不下來～

秋天限定大閘蟹！高CP值港式飲茶「八玖鼎豐原店」燒肉拼盤 燒賣必吃推薦。

八玖鼎豐原店資訊

電話：0425226676

時間：一~五11:00–14:30、17:00–21:30；六日11:00–21:30

地址：420台中市豐原區圓環東路621號 / 地圖

《八玖鼎豐原店》位於豐原圓環東路轉角，地點非常好找，旁邊還有停車場，開車族也不用煩惱停車問題。但記得紅線不要亂停，荷包健康最重要！

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餐廳內部空間更寬敞明亮，座位之間也保留了足夠的距離，讓聚餐、聚會的氛圍更佳。

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不僅環境乾淨，八玖鼎豐原店還有其他間八玖鼎沒有的《八玖鼎豐原店》專屬新品菜單，每道港式料理都能熱騰騰地送上桌，讓人吃得滿意又舒心！

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醬料區有7種醬料可以選用。

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八玖鼎豐原店是半開放式廚房，可以看到廚師在廚房忙碌，熱騰騰的蒸台上面，放著一籠籠美味的港式燒賣美食，白煙飄起的畫面，看起來就很誘人。

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服務人員很貼心！餐點出籠立刻送到桌上，還細心提醒小心燙，真的備感窩心😍

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八玖鼎豐原店菜單

八玖鼎豐原店菜單選擇很多，大家所熟知的港式飲茶港式餐點港式燒賣八玖鼎菜單上都有，阿偉要介紹的是八玖鼎豐原店限定菜單，6道獨特料理，公仔麵、醉蝦、蛋塔跟秋天必吃的大閘蟹，只有《八玖鼎豐原店》才吃的到～

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餐點陸續上桌時，小菜餐車也在這時過來了，多樣小菜跟清爽漬物，開胃菜首選都在餐車上。

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4個人點一大桌其實不過分，畢竟某人食量扛的住，而我負責品味嘗鮮就好🥰

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蟹子燒賣皇（98元）
燒賣上鋪滿了蟹子，入口即化的鮮甜滋味非常滿足！每一顆燒賣都大顆飽滿，口感層次豐富。

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鮮蝦燒賣皇（98元）
這款燒賣內包裹整尾的鮮蝦，彈牙蝦肉與細膩肉餡搭配得恰到好處，既保留了蝦的鮮美，又提升了整體的豐富口感。

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醬皇蒸鳳爪（93元）
鳳爪經過慢煮至軟嫩入味，滿滿的膠質和醬香在嘴裡融化，簡直是下飯又解饞的好選擇！

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限定大閘蟹（399元）
秋天必吃的大閘蟹，來到八玖鼎豐原店真的不能錯過！蟹肉飽滿細嫩，每口都充滿濃郁蟹香，配上特製的蒜蓉醬汁，味道更上一層樓。

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打開蟹殼就像拆驚喜包，滿滿的蟹黃帶著誘人的橘紅色澤，蟹肉鮮甜細嫩，蟹黃濃郁香醇，完美詮釋秋天的味道。

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 脆皮燒肉（360元，假日限定）
外皮酥脆、內裡肉質鮮嫩的脆皮燒肉，簡直是港式燒臘的經典代表。

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搭配特製甜醬，鹹香之餘帶點微甜，讓人忍不住一口接一口！

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秘製蒜蓉蒸蟹 468元
這道蒜蓉蒸蟹加入吸飽湯汁的冬粉，搭配蒜蓉的濃郁香氣，鮮味層次更加突出，每一口都令人驚豔！

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 紹興醉鮮蝦
蝦子浸在淡雅紹興酒中，入口先是微微的酒香，隨即是鮮蝦緊實的口感，新鮮度讓人無可挑剔。

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大三元拼盤（420元）
燒鵝、油雞、叉燒一次滿足！三種經典燒臘肉類都能吃到，肉質鮮嫩，醬汁入味，絕對是適合多人共享的最佳選擇。

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腐皮捲 130元
炸得酥脆的外皮包裹著蝦仁餡料，咬下去有微彈的口感，再搭配冰梅醬，甜中帶酸，好吃到停不下來。

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蜜汁叉燒酥 96元，酥脆外皮包裹甜甜的叉燒內餡，每一口都香酥綿密。

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糖醋咕咾肉 240元酸甜比例拿捏剛好，搭配青椒與洋蔥，清爽又不膩口。

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廣東炒飯 220元
原本預期普通，但這盤炒飯的鍋氣十足，粒粒分明，香氣撲鼻，讓我們4人一致給出滿分好評！

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蔥花油條腸粉 95元
滑嫩腸粉包著酥脆油條，口感豐富層次分明，搭配醬油更是恰到好處，港式經典絕不能錯過！

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上品人蔘雞湯 105元：清香回甘的湯頭搭配嫩滑雞肉，補元氣的最佳選擇。

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十全藥膳排骨 105元：藥膳香氣溫潤不苦，排骨口感鮮嫩，是養生的好湯品。

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香菇雞湯 88元
這道香菇雞湯真的是暖心又暖胃！湯頭溫潤甘甜，香菇的清香融入其中，香氣濃厚卻不過重，喝起來非常順口。雞肉更是嫩口多汁，輕輕一咬就能感受到它的鮮美滋味。我們每次來《八玖鼎豐原店》幾乎都會點上一碗，算是這裡的經典湯品之一！如果想找一道既美味又能暖身的湯品，這碗香菇雞湯絕對不會讓你失望！

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凍檸茶 70元，檸檬清香搭配微甜茶香，酸甜解膩，喝前記得擠壓檸檬更美味！
絲襪奶茶 70元，濃郁茶香與奶香完美融合，與台式奶茶風格迥異。
梨山冷泡茶 70元，清爽去膩的茶香，非常適合作為港點的最佳配角。

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再次光臨八玖鼎豐原店，不僅裝潢細節更用心，菜色也有了更多驚喜。尤其限定菜大閘蟹，濃郁的蟹黃香與鮮甜蟹肉絕對值回票價！如果你愛港式飲茶，這裡一定要列入你的必吃名單！

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八玖鼎港式飲茶-豐原店

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美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.67
CP值
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