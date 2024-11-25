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在晶宴會館-民權館婚宴試菜當日，最讓人印象深刻的便是他們的AI沈浸式宴會！奶茶色系、Tiffany藍色系的高空台北婚宴場地，也是讓人驚喜，不僅裝潢華麗、甚至還能看到101！運用先進科技和室內設計結合，打造一場與眾不同的婚禮！

晶宴會館-民權館 交通及地理位置

晶宴會館-民權館無論是自駕還是公共交通，都十分方便。附近有多條公車路線經過，距離捷運站也僅需步行約10分鐘。準備步入館內，會先經過一處戶外庭院，在這裡拍照好美～

晶宴會館-民權館 婚宴場地

他們提供一系列專屬婚禮服務，從婚禮企劃與主持服務包括客製化的婚宴流程安排，涵蓋婚宴流程、婚禮音樂及活動遊戲建議，並確保每個細節都得到完善安排，絕對讓你擁有最客製化婚禮。婚宴試菜當日，他們有提供客製化調酒、超美的星空甜點，為婚宴增添一絲微醺和特製的驚喜感。

搭電梯到16樓時，會先穿過一條花圈佈置的樓梯，不少新人也會在這裡補上幾張心儀的照片～

16樓香榭玫瑰園

香榭玫瑰園位於晶宴會館的16樓，大致可容納28-33桌。從接客處便以歐式古典風格、奶茶香檳色調為主。甚至擁有驚豔的高空美景，這裡可以看到101～

華麗的古典流蘇吊燈垂掛於天花板，散發出璀璨的光芒。牆壁上浪漫花圈點綴，整體空間充滿浪漫與典雅。桌椅則採用高貴的金色和白色搭配，配上精緻的桌花和餐具，營造出奢華的婚禮氛圍。

鄰近的新娘房空間超寬敞、採光極佳。

16樓晴空香草園

同樣位於16樓的晴空香草園，大致可容納28-33桌。主要是以很多女生喜歡的Tiffany藍為基調，迎賓處改以唯美的窗花片和自然花圈，連頭頂的吊燈都是象徵性的葉子，以其清新的佈置風格脫穎而出。

裝潢風格偏向時尚又具有個性，同時帶有貴族氣息，桌椅選用白色竹節椅、歐式廊柱，並用長型垂吊的水晶吊燈和仿真花妝點，時尚粉嫩而不失高雅。

和他一起搭配的是藍綠色沙發的新娘房，空間同樣非常寬敞，讓新娘能好好休息、妝髮。

B1 第二劇場

B1第二劇場是晶宴會館全面重新裝修、嶄新的米白色空間，可容納20-60桌。天花板上波浪形的吊頂，增加空間的開闊感，垂下來的水晶裝飾和垂掛的綠植與花卉多份自然與華麗，增添了空間的層次感。

B1 第八劇場（AI沈浸式投影）

第八劇場則以AI沈浸式投影技術為特色，讓賓客在婚宴中享受前所未有的視覺體驗，可容納15-18桌。壯觀的半圓弧形天幕和 270 度的三面牆面，整個宴會廳都能被絢麗的影像完美包覆。可以根據婚禮的主題，投射出各種夢幻般的場景，如星空、海洋、森林等，讓賓客彷彿置身於奇幻世界中。

致力於打造『全台第一個沉浸式投影的宴會場地』，不僅有獨家專屬的兩個「星際天幕」及「巴洛克之夢」，還有超過20種不同風格的主題，神秘森林、海洋、四季、異域風情，絕對能讓你有場無與倫比的婚宴。

晶宴會館-民權館 婚宴桌菜

彩蝶喜悅小滿漢-晶宴脆皮櫻桃鴨

前菜是多樣的冷盤，這道鴨皮金黃酥脆，咬下去時能聽見清脆的聲音。鴨肉鮮嫩多汁，與外層的酥脆形成絕佳的對比。

彩蝶喜悅小滿漢-銷魂肥龍靚叉燒

叉燒肉質肥嫩，入口即化，表面烤至微焦，帶有一層香甜的蜜汁。能感受到蜜汁的甜美和肉質的鮮嫩。

彩蝶喜悅小滿漢-烏魚子黃瓜蛋捲

烏魚子的鹹香濃郁，黃瓜的清脆爽口，與帶有淡淡餅皮香氣結合，口感豐富而層次分明。

彩蝶喜悅小滿漢-紹興藥膳醉雞卷

雞肉卷經過紹興酒和各種中藥材的醃製，肉質細嫩彈牙、頗富Q勁，嚐到酒的醇香和藥膳的清香。

彩蝶喜悅小滿漢-胡麻冰卷纖蔬盤

簡單的胡麻醬誘出海鮮的鮮甜，不僅吃到小捲的鮮味、還有胡麻的層次，是一道爽口的前菜。

彩蝶喜悅小滿漢-陳醋雲耳拌蜇花

雲耳和蜇花搭配陳醋調味。雲耳的脆爽，蜇花的Q彈，再加上陳醋的酸香，整道菜非常開胃。

輝映花好月圓

和常見的花好月圓有些不同，在地瓜球、芋球中，還有亮色的棉花糖！地瓜球、芋球外皮酥脆，內餡豐富紮實，淡雅的甜絲毫不膩口。

金銀蒜香小龍蝦

小龍蝦肉質鮮美，蒜香濃郁。尤其我更愛下方吸足鮮甜龍蝦、豐厚蒜味的寬粉，超好吃～

花膠羊肚菌雞燉翅

看似以南瓜為基底的湯頭，濃郁中帶有鮮甜、口感濃稠厚實，花膠滑嫩、雞翅肉質鮮美，入口溫潤，是一道非常滋補又美味的湯品。

陳皮鼓椒龍膽石斑

已經貼心的切成片狀，龍膽石斑魚肉鮮嫩，陳皮和鼓椒的組合形成絕佳的平衡，使得魚肉在口中迸發出多層次的風味。

鮑汁玉環瑤柱甫

外層是清甜的白蘿蔔、裡頭則是彈牙的干貝，組合讓人耳目一新。鮑汁的濃郁，干貝的鮮美，蘿蔔的清甜，口感豐富、層次分明。

黑松露蒸鮮鮑魚

鮮鮑魚配上黑松露蒸煮，鮑魚的鮮美與黑松露的獨特香氣相得益彰。鮑魚肉質細嫩、黑松露的香氣濃郁，最後再搭上下方富有甘甜的白菜，一層層的味道很讓人喜歡。

爐烤西班牙伊比利梅花豬排

梅花豬本身的天然甜味在烤製過程中被完美保留，入口即化的肉質、其中蘊含深沉的湯香底蘊，淋上一點甜鹹的醬汁，多種味道組合十分好吃。

櫻花蝦星鰻米糕

櫻花蝦和星鰻的搭配讓人驚喜。米糕的糯香、櫻花蝦的鮮美、星鰻的油脂香，味道豐富寫有多種香氣層次。

黑蒜珍菌燉烏雞

烏雞湯以黑蒜和珍菌燉煮，黑蒜的獨特香氣，以及烏雞的鮮美的雞湯汁，讓這道湯品擁有厚實的純香氣息。

莫凡彼冰淇淋、水果

細膩的冰淇淋和濃郁的風味，再配上琳瑯滿目的水果，都是婚宴中最完美的ending。

晶宴會館提供完善的婚禮服務，且他們美味的菜色和精緻的佈置，尤其是Tiffanny藍的婚宴、沉浸式宴會廳，讓每一對新人都能擁有一個難忘的婚禮體驗，絕對是台北的婚宴場地推薦。

適逢晶宴會館 20 週年慶，2024/09/30 前下訂專案指定日，宴客日期為 2024/12/31 前的婚宴場地，最高送出【馬來西亞五天四夜蜜月行程】（價值 6 萬元），專案優惠不限館別廳別，全台七館皆適用。

婚宴消費達 20 萬以上：台灣>不限航點 國外雙人來回蜜月機票

婚宴消費達 60 萬以上：馬來西亞五天四夜蜜月機加酒自由行