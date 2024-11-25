繼上次住在蘆洲的同事推薦胖達吃了幾家不錯的日式居酒屋之後，

這次也推薦了一家超適合在下班後、消夜攤來Chill一下的串燒店，

而且離捷運站很近，從蘆洲捷運站1號出口，步行約5分鐘就可以抵達囉~~!

那就跟著胖達一起來看看這間在蘆洲的評價串燒「邱比特串燒」~~!!

邱比特串燒

如果過來跟胖達一樣用google map的話，Google定位與實際位置有一點點落差，

所以還是要看一下門牌跟門面會比較清楚喔~胖達差點就錯過了~!

邱比特串燒除了有特色的串燒料理之外，還有超紅的桶仔雞!!

前一陣子就常看到社群超多人開箱桶仔雞，下次胖達一定要揪到團來吃上一次!

邱比特串燒 環境

走入店內後，櫃台前方也有座位區，再往裡面走可以看到日式風的裝潢點綴著內用座位區，

位置非常的大且寬敞，帶上昏黃的燈光，除了點上幾根串燒吃吃，也很適合來上幾杯的氣氛。

*內用區還附有汽水機、冰淇淋，只要消費滿額，就可以無限享用喔!

邱比特串燒 菜單

胖達一拿起菜單除了選擇非常豐富之外，也真的是被這高CP值的價格嚇到，

沒想到在蘆洲可以看到這麼多品項是20元的串燒料理，

除了20元串燒之外，其他品項的CP值也都非常不錯，

看完胖達直接在菜單上劃個不停~~!!!

點了超多~~!! 接著就等餐點送上來啦~~!!

*除了入內看菜單點之外~櫃台邊也可以現點喔!

邱比特串燒 串烤

胖達夯步啷噹點了十幾樣~率先送上來就有「鹹豬肉」、「無骨雞翅包飯」、

「鹹豬肉」、「柳葉魚」、「章魚足串」。

章魚足串

入口咬下保有碳火香，口感Q彈有咬勁、有撒上芝麻增添香氣，

而抹上的那一層醬，與章魚的肉質搭配起來形成了一股鮮甜。

柳葉魚

外皮烤的有點微酥，加上魚卵搭配起來柔嫩不乾柴。

白帶魚串

這一道讓胖達吃起來口感超驚奇，白帶魚完全去骨，吃到魚肉的纖細感與鮮甜。

鹹豬肉

豬肉本身入口會有酒香的風味，且是因為取自三層肉有豐厚的油脂

搭配皮再串烤還會有脆口感，味道非常濃郁~超適合一口肉一口飯~!!!

無骨雞翅包飯

雞翅裡面已經被去骨，包覆著糯米飯，非常好食用；

雞翅烤的炙香，糯米飯搭配著雞翅的鹹香味，入口後增添不少風味。

烤吳郭魚

吳郭魚有裹著鋁箔紙烤熟，可以感受的到火候掌握的很好，魚皮保留完整，

魚肉的湯汁也都保留在其中，一夾開就流出涓涓湯汁，魚肉纖細甜美，

且再非重口味的料理之下居然沒有什麼土味，真的很不錯。

接下來就是非常多的串燒~~胖達挑幾個很不錯的來分享給大家~~

脆皮肥腸

肥腸整個炸的外酥、內軟，入口不失咬勁，且帶有油脂，愈咀嚼愈香。

雞三角軟骨

不僅僅是軟骨，上面帶有著些許雞肉，除了三角軟骨本身帶來的脆口感之外

還可以吃到雞肉的軟嫩口感，而三角軟骨上散發著孜然的調味香。

百頁豆腐

胖達記得以前吃到的百頁豆腐，都會有種烤的皺皺的，入口則細緻綿密，

而邱匹特串燒的百葉豆腐卻再烤過後保有超多水分，

讓入口的口感完全不同，變成有種水嫩的Q彈感。

培根串

培根捲串烤有三種~分別捲「麻糬」、「青花菜」、「青蔥」，

胖達特別覺得麻糬與青花菜搭配起來格外不錯。

麻糬可以在入口後有一種完全不同的Q軟的口感與培根的鹹香，

有種衝突卻又不太違和，搭起來還不錯。

而青花菜的脆口與多汁，讓口感層次豐富且還可以一解培根多油脂的膩口感。

豆皮串

捲一圈圈的豆皮串，整個咬下真的超脆，既脆又酥~

邱比特串燒 結語

邱比特串燒除了有非常豐富的品項之外，高CP值與桶仔雞更是令人趨之若鶩，

胖達一輪吃下來，鹹豬肉因風味要重~建議要搭配白飯食用，

培根系列油脂感豐富，建議選擇1~2串嚐嚐，比較不會膩口喔!

整體來說表現的都有著不錯的水準~更是大推烤吳郭魚與白帶魚串~吃起來風味讚讚~~!

這邊胖達也分享相關資訊給大家囉~~

店名: 邱比特串燒

地址: 新北市蘆洲區中正路292號

電話: 02 8285 7122

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