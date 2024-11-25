繼上次住在蘆洲的同事推薦胖達吃了幾家不錯的日式居酒屋之後，
這次也推薦了一家超適合在下班後、消夜攤來Chill一下的串燒店，
而且離捷運站很近，從蘆洲捷運站1號出口，步行約5分鐘就可以抵達囉~~!
那就跟著胖達一起來看看這間在蘆洲的評價串燒「邱比特串燒」~~!!
邱比特串燒
如果過來跟胖達一樣用google map的話，Google定位與實際位置有一點點落差，
所以還是要看一下門牌跟門面會比較清楚喔~胖達差點就錯過了~!
邱比特串燒除了有特色的串燒料理之外，還有超紅的桶仔雞!!
前一陣子就常看到社群超多人開箱桶仔雞，下次胖達一定要揪到團來吃上一次!
邱比特串燒 環境
走入店內後，櫃台前方也有座位區，再往裡面走可以看到日式風的裝潢點綴著內用座位區，
位置非常的大且寬敞，帶上昏黃的燈光，除了點上幾根串燒吃吃，也很適合來上幾杯的氣氛。
*內用區還附有汽水機、冰淇淋，只要消費滿額，就可以無限享用喔!
邱比特串燒 菜單
胖達一拿起菜單除了選擇非常豐富之外，也真的是被這高CP值的價格嚇到，
沒想到在蘆洲可以看到這麼多品項是20元的串燒料理，
除了20元串燒之外，其他品項的CP值也都非常不錯，
看完胖達直接在菜單上劃個不停~~!!!
點了超多~~!! 接著就等餐點送上來啦~~!!
*除了入內看菜單點之外~櫃台邊也可以現點喔!
邱比特串燒 串烤
胖達夯步啷噹點了十幾樣~率先送上來就有「鹹豬肉」、「無骨雞翅包飯」、
「鹹豬肉」、「柳葉魚」、「章魚足串」。
- 章魚足串
入口咬下保有碳火香，口感Q彈有咬勁、有撒上芝麻增添香氣，
而抹上的那一層醬，與章魚的肉質搭配起來形成了一股鮮甜。
- 柳葉魚
外皮烤的有點微酥，加上魚卵搭配起來柔嫩不乾柴。
- 白帶魚串
這一道讓胖達吃起來口感超驚奇，白帶魚完全去骨，吃到魚肉的纖細感與鮮甜。
- 鹹豬肉
豬肉本身入口會有酒香的風味，且是因為取自三層肉有豐厚的油脂
搭配皮再串烤還會有脆口感，味道非常濃郁~超適合一口肉一口飯~!!!
- 無骨雞翅包飯
雞翅裡面已經被去骨，包覆著糯米飯，非常好食用；
雞翅烤的炙香，糯米飯搭配著雞翅的鹹香味，入口後增添不少風味。
- 烤吳郭魚
吳郭魚有裹著鋁箔紙烤熟，可以感受的到火候掌握的很好，魚皮保留完整，
魚肉的湯汁也都保留在其中，一夾開就流出涓涓湯汁，魚肉纖細甜美，
且再非重口味的料理之下居然沒有什麼土味，真的很不錯。
接下來就是非常多的串燒~~胖達挑幾個很不錯的來分享給大家~~
- 脆皮肥腸
肥腸整個炸的外酥、內軟，入口不失咬勁，且帶有油脂，愈咀嚼愈香。
- 雞三角軟骨
不僅僅是軟骨，上面帶有著些許雞肉，除了三角軟骨本身帶來的脆口感之外
還可以吃到雞肉的軟嫩口感，而三角軟骨上散發著孜然的調味香。
- 百頁豆腐
胖達記得以前吃到的百頁豆腐，都會有種烤的皺皺的，入口則細緻綿密，
而邱匹特串燒的百葉豆腐卻再烤過後保有超多水分，
讓入口的口感完全不同，變成有種水嫩的Q彈感。
- 培根串
培根捲串烤有三種~分別捲「麻糬」、「青花菜」、「青蔥」，
胖達特別覺得麻糬與青花菜搭配起來格外不錯。
麻糬可以在入口後有一種完全不同的Q軟的口感與培根的鹹香，
有種衝突卻又不太違和，搭起來還不錯。
而青花菜的脆口與多汁，讓口感層次豐富且還可以一解培根多油脂的膩口感。
- 豆皮串
捲一圈圈的豆皮串，整個咬下真的超脆，既脆又酥~
邱比特串燒 結語
邱比特串燒除了有非常豐富的品項之外，高CP值與桶仔雞更是令人趨之若鶩，
胖達一輪吃下來，鹹豬肉因風味要重~建議要搭配白飯食用，
培根系列油脂感豐富，建議選擇1~2串嚐嚐，比較不會膩口喔!
整體來說表現的都有著不錯的水準~更是大推烤吳郭魚與白帶魚串~吃起來風味讚讚~~!
這邊胖達也分享相關資訊給大家囉~~
店名: 邱比特串燒
地址: 新北市蘆洲區中正路292號
電話: 02 8285 7122
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