台南的牛肉湯不勝枚舉，各有各的好～

但若是想吃多種豐富料理，除了牛肉湯，

也想吃吃熱炒，那就推薦來安平的二牛牛肉湯準沒錯！！



二牛牛肉湯從早營業到宵夜時段～

而且用餐空間超大又舒適，停車方便，旁邊就有停車場，

全家出來安平遊玩，找吃飯的地方不是問題！！



牛肉湯還有點餐機呢～

而且可以用行動支付超便利的！！



超大的湯鍋＋半開放式的廚房，料理製程一目瞭然。

牛肉湯的美妙之處就是軟嫩的肉質與鮮美的湯頭，看著一碗碗的牛肉湯就口水直流。



這邊也有提供開胃小菜，可以請店員幫忙取餐。



菜單-載自二牛牛肉湯粉絲團

餐點種類很多，還有不少牛內臟熱炒料理提供，

有分大小份，價位也很透明^^

不知道點什麼的朋友，大拇指的都是推薦菜色~點就對了！！



用餐環境寬大，有冷氣用餐很舒適，而且還有包廂XD





台南人氣牛肉湯當然已經有很多知名人士來用餐~

牆上很多簽名，來用餐可以瞧瞧有誰唷！！



醬料區的選擇也很多～

吃甜吃鹹或是想吃辣都有。



跟朋友來用餐～點了一桌！！

牛肉湯、牛雜湯、牛腩湯、紅燒牛肉麵，

熱炒類有點了芥蘭牛肉、高麗牛肉、蔥薑牛雜、麻油牛肝等

還有綜合滷味、臭豆腐、牛跟豬肉燥飯及白飯，澎派豐富地滿滿一桌，

每樣看起來都好好吃、而且肉類給的份量都不少，誠意十足！！



豬肉跟牛肉燥飯，兩者的口感跟味道都有區別～

豬肉的油香跟醬香味較重，牛肉燥飯則是肉質纖維的口感較明顯，

兩種都好吃，搭配熱炒很快就碗底朝空XD



芥蘭牛肉、麻油牛肝、蔥薑牛雜、高麗牛肉都超下飯的，

我最愛高麗牛肉跟芥蘭牛肉，高麗菜跟醬香的甜味很順口，牛肉超軟嫩，

這種熱炒類的很講究鑊氣，不論是芥蘭牛肉還是高麗牛肉的調味跟肉的軟嫩度都很令人讚賞，

超級下飯，所以很快就把熱炒類一掃而空。

蔥薑牛雜則是有許多內臟部位，吃起來辛香味足，酸甜可口。

麻油牛肝則是薑香混搭香氣四溢的麻油，鮮嫩的牛肝也讓朋友一口接一口。



本來想說滷味跟臭豆腐應該中規中矩～

沒想到臭豆腐跟滷味也很有水準，滷汁有煮到食材裡面，

搭配蔥花很美味，牛肚跟牛腱肉都非常好吃。

臭豆腐剛炸起鍋香酥脆的口感也是停不下手的一口接一口。







湯品因為食材的關係～每碗的箇中滋味都不同，

若要鮮甜味較顯著的，那當然首推牛肉湯了！！

湯鮮肉嫩，剛上桌馬上吃就可以看見牛肉還呈現粉嫩感，

像我晚一點拍牛肉就被熱湯燙稍微熟了，但依舊美味。

牛腩湯滿足想要大口吃肉的人～

菜頭味的湯頭清甜順口，牛雜湯的多種內臟食材有許多不同的口感，

甘醇好喝，但私心還是比較愛最傳統的牛肉湯^^



紅燒牛肉麵我跟小企鵝都很愛！！

不死鹹的醬油紅燒湯頭很涮嘴好喝～

牛肉麵的肉超厚實卻不韌口，麵條Ｑ彈，整體表現可圈可點，

蠻推薦點一碗一起品嘗。

來到安平的朋友～想品嘗台南的牛肉湯，二牛牛肉湯提供了舒適的用餐環境，

停車也便利，不論是早餐或是午餐、下午茶、晚餐到消夜想喝到美味的牛肉湯、

或是呷熱炒、來二牛就對了！！

二牛牛肉湯

電話：06-2226292

地址：台南市安平路570號

營業時間：07:30-00:30

官方粉絲團：二牛牛肉湯