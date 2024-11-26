竹東小鎮宵夜有了新選擇！最近這個小鎮多了很多新店家而這次來介紹24小時湯包店。

新開的小龍湯包店，主打24小時營業無論是深夜飢餓還是早起尋找早餐，這裡都能滿足竹東人的需求。

點餐台設計簡潔，還能一眼看到廚房的操作過程，看著師傅現包湯包，特別有現場感。門口看著蒸籠裡熱氣騰騰，湯包剛出籠的香氣撲鼻而來，瞬間讓人胃口大開。皮薄透亮的湯包整齊地排列在蒸籠裡，像是在低聲誘惑：“快來一口，感受湯汁的爆發！”這樣的畫面，哪個吃貨能不心動？

店內環境走簡約實用風，乾淨明亮座位設計寬敞，適合一兩人快速用餐，也適合三五好友小聚。讓人用餐時感覺輕鬆愉快。菜單精簡實在，專注湯包、牛肉捲餅、筒仔米糕等經典小吃。

好期待我的餐點啊！

湯包的魅力就在皮薄餡多汁，這家店的湯包讓我很驚艷。

輕咬一下，裡面的湯汁立刻傾瀉而出，濃郁的肉香隨之在口中蔓延肉吃起來細緻帶有一絲自然的甜味。

夾著薑絲和醬汁入口，讓口感更加鮮明爽口，不管是一口還是先沾醬再細細品味，都有不同的味道只能說很好吃。

作為一個吃貨，看到九層塔燒餃子的那刻，腦海裡已經開始幻想味道了！

餃子雖然外皮不是那種酥脆得掉渣，但帶著微微的焦香，剛好包裹住內餡的多汁肉香，讓口感更柔和。

咬開後，九層塔的清新香氣瞬間飄散，和肉汁融合在一起，既有草本的清爽，又帶點鹹香的濃郁，層次感豐富卻不膩口它的味道真的很討喜，每一口都有種在嘴裡開花的滿足感！

在來之前聽人家說這捲餅普通，沒什麼特別，心裡還在想：“又是那種隨便吃吃的餅？

殊不知捲餅咬開後卻是充滿韌性，恰到好處的柔軟裡面的牛肉不會太柴，配上微微脆口的小黃瓜，咀嚼間每一層味道都在口中爆開，特別是那種醬香和牛肉的完美融合，簡直是一口接一口停不下來！

蛤蜊排骨湯入口鮮甜而不油膩蛤蜊讓湯更鮮美帶著濃郁的海味，排骨燉得剛剛好喝上一口，熱騰騰的湯汁瞬間讓人感到心暖。

整碗喝光好滿足！

我也蠻推薦這的筒仔米糕。

米糕的米飯煮得剛剛好，粒粒分明卻又不失Q彈口感，鹹香濃郁的肉燥香味直接撲鼻而來每一口都能感受到肉燥和米飯香氣！

這家店每一樣都讓人驚喜，尤其是湯包和牛肉捲餅還有餃子，完全吃得出新鮮和用心，重點是它的價格相當平實，份量十足，CP值非常高，加上24小時營業，真的是宵夜和早餐的絕佳選擇！

➡️店家資訊|小龍湯包

📍 新竹縣竹東鎮長春路三段142號

📞 03 510 2622

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