前陣子在「板橋區美食里」社團看到有里民討論板橋的鴨肉，提到了這家位於埔墘市場的老攤——鴨肉興海產店，原來這是一家已有50年歷史的在地美味。於是挑了一個微餓的晚上前去嘗鮮，結果真的不負期待，煙燻鴨肉果然非常有水準，且份量十足！尤其是熱炒類的餐點，分量多、上菜速度快，堪稱物美價廉。但由於是在市場內，環境相對簡單，用餐時需要有些心理準備。

鴨肉興位於中山路二段和民享街口，是埔墘市場一帶知名的美食老攤。自從板橋三環線通車後，來到這裡方便不少，搭捷運至板新站再步行即可抵達。

市場巷口除了鴨肉興，還有潤餅、鹹酥雞等多樣小吃，非常熱鬧。

鴨肉興除了招牌的煙燻鴨肉外，還有賣鵝肉，無論是煙燻還是鹽滷，選擇都很豐富。

冰櫃裡還有一些小菜可以點。

煙燻鴨肉小份200元、大份400元，鴨肉軟嫩多汁，煙燻風味雖然淡雅，但多了油香的層次感，特別是微滑嫩的鴨皮，搭配薑絲即使不加醬料也相當美味。

除了鴨肉，鴨肉興的海鮮炒麵也是一絕，120元的價格，份量非常實在，裡面有蝦仁、蛤蜊及大塊的豬肝。

炒麵的鑊氣十足，鹹香撲鼻，搭配高麗菜的清脆，整體口感非常涮嘴。

除了炒麵外，這裡還有多樣熱炒選擇，例如80元的炒空心菜，空心菜爽脆帶著蒜香，讓人一口接一口停不下來​​​。​​​

50元的涼拌豬心，薄切的豬心脆嫩，搭配蒜蓉醬油和麻油調成的醬汁，鹹香又開胃。

另外還有200元的金沙中卷，鹹蛋黃香氣濃郁，配上中卷的彈牙口感，雖然油膩但非常好吃。

最後推薦他們的蛤仔湯，只要60元，份量足夠兩人享用，裡面的蛤蜊新鮮飽滿，加上薑絲的提味，喝起來特別暖胃。配著炒麵或金沙中卷來吃，正好解膩，是非常不錯的選擇。

鴨肉興的用餐環境雖然比較樸實，但他們的食物美味和分量真的讓人滿足。如果你不介意市場攤位的環境，想嘗試板橋在地的美味，那麼鴨肉興海產店絕對是你不容錯過的選擇。

店家資訊

店名： 鴨肉興海產店

地址： 新北市板橋區中山路二段176號

電話： 02-2957-4914

營業時間： 10:00-24:00（星期三休息）

粉絲團：鴨肉興海產店

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