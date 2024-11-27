

隨著秋冬季節的到來氣溫逐漸降低

食慾也隨之增加很多人都會不自覺地攝取更多的熱量

吃了不健康的食物導致體重上升身材走樣

所以！保持健康的飲食習慣是相當重要的

尤其是老人家也要多多注意自己的飲食習慣

跟你們說一款我發現的銀髮友善食品－飯友常溫粥

不僅方便、營養豐富，還能享受美食的同時保持健康



為什麼會發現這款好康哩？

是因為我之前就有買過他們的產品

他們的產品品質都還蠻不錯的

剛好看到他們有出芋頭款項的鹹粥我就超心動的

因為我自己超愛吃芋頭

所以看到就馬上下單了飯友的這款芋頭瘦肉香菇常溫粥

沒想到一吃就愛上了這種方便又美味的選擇

馬上就來推薦給你們～～





這款常溫粥不僅口感滑順而且製作簡單

非常適合忙碌的生活方式

簡單加熱就能隨時隨地享用一碗熱呼呼的粥品

只需將包裝打開倒入碗中直接微波3-5分鐘就能食用

不用再加入其他的水或高湯

電鍋蒸熱或是隔水加熱都可以

我個人是都用微波爐因為比較方便～



官網上講說這個老年人食用也很適合！

對於銀髮族來說飯友的這款常溫粥是非常好的選擇

它不僅易於消化而且含有豐富的營養成分

可以幫助老人家補充日常所需的能量和營養

此外因為煮起來很方便

所以老人家也能簡易操作自行享用

不必擔心繁瑣的烹調過程

你們有興趣的話也可以買回去給家裡的長者吃看看！



這款飯友的銀髮友善食品常溫粥口味芋頭香菇瘦肉

是選用健康的台灣酵素豬

在配上香濃的芋頭、香菇有著甜甜鹹鹹的口感

吃起來味道不會過鹹也不會有太大的負擔

低脂而且還不添加其他防腐劑

享受美味的同時又能兼顧營養！



特別推薦給忙碌的上班族、學生或老人家們

不需要花太多時間就能享受到一頓美味

在什麼時候吃常溫粥都非常方便

一包就能輕鬆地解決一餐

你是想早上起床後快速享用一碗熱粥作為早餐

或是加班到太晚晚餐沒得吃也可以來一碗

就連去露營也能夠帶著方便享用～



常溫粥的口感滑順不會過於濃稠

非常容易入口全家大小吃都很適合

選擇飯友的銀髮友善食品常溫粥

不僅能滿足味蕾也能讓健康加分！

在忙碌中找到一份簡單而美味的飲食選擇

可以試試這款常溫粥

相信你會愛上它帶來的便利與美味！

推薦給你們讓美味能馬上上桌的滋味～～



銀髮友善食品推薦：飯友常溫粥～（點擊看更多）