隨著秋冬季節的到來氣溫逐漸降低
食慾也隨之增加很多人都會不自覺地攝取更多的熱量
吃了不健康的食物導致體重上升身材走樣
所以！保持健康的飲食習慣是相當重要的
尤其是老人家也要多多注意自己的飲食習慣
跟你們說一款我發現的銀髮友善食品－飯友常溫粥
不僅方便、營養豐富，還能享受美食的同時保持健康
為什麼會發現這款好康哩？
是因為我之前就有買過他們的產品
他們的產品品質都還蠻不錯的
剛好看到他們有出芋頭款項的鹹粥我就超心動的
因為我自己超愛吃芋頭
所以看到就馬上下單了飯友的這款芋頭瘦肉香菇常溫粥
沒想到一吃就愛上了這種方便又美味的選擇
馬上就來推薦給你們～～
這款常溫粥不僅口感滑順而且製作簡單
非常適合忙碌的生活方式
簡單加熱就能隨時隨地享用一碗熱呼呼的粥品
只需將包裝打開倒入碗中直接微波3-5分鐘就能食用
不用再加入其他的水或高湯
電鍋蒸熱或是隔水加熱都可以
我個人是都用微波爐因為比較方便～
官網上講說這個老年人食用也很適合！
對於銀髮族來說飯友的這款常溫粥是非常好的選擇
它不僅易於消化而且含有豐富的營養成分
可以幫助老人家補充日常所需的能量和營養
此外因為煮起來很方便
所以老人家也能簡易操作自行享用
不必擔心繁瑣的烹調過程
你們有興趣的話也可以買回去給家裡的長者吃看看！
這款飯友的銀髮友善食品常溫粥口味芋頭香菇瘦肉
是選用健康的台灣酵素豬
在配上香濃的芋頭、香菇有著甜甜鹹鹹的口感
吃起來味道不會過鹹也不會有太大的負擔
低脂而且還不添加其他防腐劑
享受美味的同時又能兼顧營養！
特別推薦給忙碌的上班族、學生或老人家們
不需要花太多時間就能享受到一頓美味
在什麼時候吃常溫粥都非常方便
一包就能輕鬆地解決一餐
你是想早上起床後快速享用一碗熱粥作為早餐
或是加班到太晚晚餐沒得吃也可以來一碗
就連去露營也能夠帶著方便享用～
常溫粥的口感滑順不會過於濃稠
非常容易入口全家大小吃都很適合
選擇飯友的銀髮友善食品常溫粥
不僅能滿足味蕾也能讓健康加分！
在忙碌中找到一份簡單而美味的飲食選擇
可以試試這款常溫粥
相信你會愛上它帶來的便利與美味！
推薦給你們讓美味能馬上上桌的滋味～～
銀髮友善食品推薦：飯友常溫粥～（點擊看更多）