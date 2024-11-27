桃園中壢美食「咱們酸菜魚」，位於威尼斯影城二樓，是我們吃過一次就想再訪的酸菜魚專賣店。近期店內重新調整，增設了沙壺球區，每週六晚上還舉辦沙壺球競賽！全新菜單也正式推出，保留原有的巨無霸酸菜魚，堪比臉盆大小，湯頭有四種選擇，配料可自由搭配，另有前菜、鮮滷炒炸、飲品、特調及經典啤酒等選項。店內不收服務費，還提供當月壽星、學生專屬及電影票根優惠喔！

咱們酸菜魚怎麼去？

咱們酸菜魚位於威尼斯影城二樓，靠近中壢SOGO商圈，停車很方便，百老匯室內停車場和銀河廣場地下停車場都可以停。因為生意不錯，建議大家提前訂位，現在也有網路訂位服務喔！

咱們酸菜魚用餐環境

咱們酸菜魚店內重新改裝，新增了沙壺球區，第一次在餐廳裡看到沙壺球，超有趣！此外，牆上還嵌入了一個大冰箱，擺放各式啤酒和飲品。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

店內空間寬敞，主要是4-6人桌，適合多人聚餐。裝潢走復古工業夜店風，搭配霓虹燈點綴，營造出輕鬆愉快的氛圍。

咱們酸菜魚活動資訊

咱們酸菜魚首週活動從11/18(一)到11/24(日)，三人同行享買一送一優惠，內用點『酸菜魚』還能免費獲得「微醺熱帶水果酒」或「無酒精雞尾酒」乙桶！接下來的第二波活動從11/25(一)到12/8(日)，新品餐點一律享78折嚐鮮價！（飲品酒水除外）此外，固定活動每週一、三、六和日都有，週一、三和日以酒類為主題，而最特別的週六沙壺球競賽，還有機會贏得免單、現金折抵、餐點招待等豐富獎勵！

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

當月壽星福利，四人以上聚餐拍照打卡，即可免費招待獸性大發調酒桶(水果盆)一份，飲品可自由搭配，讓你和朋友在生日月暢飲歡聚，創造難忘的壽星時光。學生專屬與電影票根優惠，三人以上同行出示學生證，可享餐點內用88折，平日週一至週五，出示電影票根同樣享有餐點88折優惠，讓青春聚會更加划算。注意事項，飲品及酒水類不列入折扣計算，優惠限擇一使用，且不可與其他活動同時並用。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

咱們酸菜魚菜單

咱們酸菜魚不收服務費，主打酸菜魚，湯底有四種選擇：川味老罈酸菜、川味水煮椒麻、完熟蔬菜番茄和東北老甕酸菜，可依人數選擇中或大份。配料選擇多樣，包括雪花牛、豚五花肉、炸魚皮等，另有前菜、鮮滷炒炸、飲料、特調、啤酒、葡萄酒等選項。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

咱們酸菜魚現在改為掃描QR CODE點餐。

沙壺球體驗

沙壺球競賽是每週六的固定活動，平時來用餐也可以玩沙壺球。那天我們帶小朋友一起用餐，小朋友玩得超開心！咱們酸菜魚真是適合聚餐的歡樂餐廳。

餐點

之前來咱們酸菜魚用餐過後，對他們的酸菜魚念念不忘，當時還介紹其他朋友來試試，大家的反饋也都很不錯！這次又揪了新朋友一起來品嘗，除了點招牌酸菜魚，還加點了前菜、鮮滷炒炸，還有繽紛水果盆，滿滿一桌的美味，非常適合多人聚餐分享。

川味老罈酸菜-中

招牌川味老罈酸菜一端上桌，朋友們都驚訝不已，小朋友也忍不住說：“好大一盆！” 我喜歡來咱們酸菜魚的原因之一，就是他們的酸菜魚吃到最後還是熱呼呼的，因為鍋底下特別放了蠟燭持續加熱保溫。

川味老罈酸菜酸中帶辣、辣中帶香，喝起來超過癮！喜歡吃辣的朋友可以試試直接喝他們的湯頭，真的很濃郁，朋友也說他們的酸菜特別好吃～另外，咱們酸菜魚的辣度無法調整，對我來說是小辣，不敢吃辣的朋友可能就不太適合這道了。

搭配的烏鱧魚肉質細緻鮮嫩，這碗還有豚五花肉、金針菇、蘿蔔和寬冬粉等，配料豐富，吸收湯汁後很過癮！

川味老罈酸菜的湯頭香辣濃郁，淋在白飯上特別下飯，一不小心就能多嗑好幾碗！

鮮香口水雞

端上桌時，香氣四散，麻辣的味道在舌尖爆發，鮮香中帶著層次感，肉質鮮嫩，讓人忍不住一口接一口！

黑松露奶油蝦

底層是酥香奶油吐司，蝦子上鋪著滑順的黑松露奶油，帶著濃郁的松露香氣，再加上清爽的蘋果片，口感平衡。

薄荷蒜香排

薄荷炸排骨是我第一次嘗試的菜品，清新的薄荷與排骨相互搭配，口感鹹香酥脆，還帶著一絲清新的香氣。

蒜子肥腸

肥腸吃起來一點都不油膩，而且越嚼越香，底下的炸金針菇香酥脆口，很好吃。

紅茶椰椰

椰汁的清甜與紅茶的澀感平衡，口感清爽解渴。

繽紛水果盆+梅酒+雪碧

繽紛水果盆一端上桌就覺得超浮誇！可以自由選擇飲品搭配，酒類有伏特加、梅酒、燒酒、三得利角瓶，非酒類有可樂、雪碧、蘋果西打和氣泡水，想怎麼搭都可以。像我們當天選了梅酒和雪碧，雪碧早就倒好在裡面，梅酒是單獨端來的，酒量可以自己斟酌。一開始也可以先喝雪碧搭水果，後來再加梅酒進去，梅酒加進去後其實感覺不出酒精味，但喝完整盆後，真的有點微醉！裡面的水果也都可以吃哦。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

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