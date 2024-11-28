在忙碌工作一整天後，想與同事好友一起小酌，沒有比日式居酒屋更好的選擇了！最近在精誠商圈發現一家日式氛圍濃厚的日本料理居酒屋「御三家 備長炭串料理」！由日本料理長手作日本道地風味，特選秘醬與備長炭烤製，各式日本料理～不管是牛舌定食、鮭魚親子丼飯或是烤串炸串都是令人難忘的好味道！不愧是經營20幾年的老字號！到11月底前生啤還有買一送一的活動！

「御三家 備長炭串料理」在精誠商圈內，位於精誠六街上，隱身在巷弄內～庭院與店內裝潢能感受到滿滿的日式氛圍，店內有吧台桌、四人桌也有包廂式～

台中餐廳推薦「御三家 備長炭串料理」從裡到外的濃厚日式氛圍，是由日本料理長手作道地日本料理的居酒屋， 而御三家備長炭串料理最大的特色，特選高級的「紀州備長炭」來烤製～備長炭無煙耐燒的特色也常被拿來作為高檔食材的熱源～讓食材能夠均勻調理的更美味！

御三家 備長炭串料理菜單

有各式料理～不管是正餐、烤串炸串都有～加上生啤一起享用更爽口！

這樣一桌與三友好友來小酌也非常適合！

▼牛舌定食$500

牛舌定食好豐富！除了牛舌蓋飯，還有生菜沙拉、茶碗蒸、炸鮪魚塊、味噌湯！吃完這份超級飽！！！

重點這牛舌也太彈牙～厚薄度剛好，香氣一直縈繞於口中！而且份量還不少～鋪上滿滿的蔥花，一起享用超美味！

生菜沙拉清爽，茶碗蒸滑嫩，味噌湯、炸鮪魚塊也很美味！

雖然乍看之下覺得價位稍高，但其實CP值很高！

▼鮭魚親子丼飯$210

滑嫩帶有豐富油脂香氣的鮭魚搭配顆顆爆汁的鮭魚卵，滿滿一碗～鮭魚控真的必點！

▼烤鮭魚下巴$380

鮭魚下巴完全是黑馬！鮮嫩細緻的肉質，烤至外層焦脆，豐富油脂吃起來幾乎入口即化！而且肉量很足！

▼蟹肉奶油可樂餅$250

御三家的可樂餅也太可愛，一顆顆球狀～一口咬下蟹肉與奶油香氣相互融合～綿密的口感讓人一口愛上！

▼烤雞心$80

這可以說是我吃過最好吃的烤雞心了！雞心切開來，表面塗上獨家秘醬，將秘醬的醬香都烤進了雞心裡～Q彈美味！

▼豬頸肉$90

豬頸肉吃起來彈牙帶脆感～油香味在口中散開來～

炸物附上的豬排醬和塔塔醬也很不錯！

▼炸櫛瓜$70

他們的炸串也很強！薄脆的麵衣～不會有過多的油膩感！裡頭的櫛瓜鮮甜多汁、清脆可口！搭配店家獨特醬汁更美味！

▼炸花枝$90

竟然是一整片的厚花枝～真材實料！吃起來紮實彈牙！鮮味十足！

▼炸雞肉$80

薄脆麵衣將肉汁都鎖在裡面！外皮酥脆、裡頭雞肉鮮嫩多汁！

▼生啤酒$160 (11月底前買一送一)

在一堆美食當前，怎麼能錯過大口暢飲生啤的機會！一口烤串一口生啤～可謂是人生一大享受！喝起來順口～酒感不會很重！加上冰鎮後與氣泡感～真的太美好！重點現在還有買一送一的活動！！！

整體來說，御三家可以說是近期吃到最有日本道地風味的居酒屋！將日本料理長手作的溫度傳達在每一道料理裡～道道美味！搭配生啤買一送一的活動～與三五好友來喝一杯也不心疼錢包！

【 御三家 備長炭串料理 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/gosanke.head.office2.0

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/gosanke/

▸ 地址｜台中市西區精誠六街25號

▸ 營業時間｜17:00-24:00。周一休息

▸ 電話｜04-23292892

▸ 預約方式｜電話訂位、臉書FB私訊

（假日店內用餐2小時，最後點餐時間22:45）

禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com