東門捷運站美食｜喫飯食堂 大安區人人知曉的老字號 小家庭、2～4人免下廚，也能享受美味台菜







喫飯食堂 是台北美食推薦裡大安區老字號 ，想到吃台菜，最先讓人想到的通常是10人以上的桌菜，這對於一般小家庭、2～4人聚餐，可能會覺得太飽或是無法滿足各式不同口慾。



喫飯食堂 提供各式不同風味小份量的台灣料理，簡單的三菜一湯，免下廚，就可以輕鬆享受，這對於每天忙碌著晚餐煮什麼！？5點就要開始洗米煮白飯、切菜備料的媽咪們，可是一大福音。偶爾不想下廚或是不會做菜的媽媽們， 大安區美食 喫飯食堂 是個不錯的選擇。



東門捷運站美食｜喫飯食堂 地理位置 交通資訊

台北聚餐推薦的喫飯食堂座落於台北東門捷運商圈內，距離東門捷運站步行約3分鐘即可抵達，深酒紅色與純白相間的招牌，在永康街的巷口處，非常好找。













大安區聚餐推薦｜喫飯食堂 環境介紹

冰櫥櫃裡滿滿的新鮮美味食材，精心嚴選台灣在地小農，每日新鮮配送。



室內設計採古色古香的客家庄風格，角落裡的裝置藝術所營造出的用餐氛圍，讓人感受格外舒心，座位設置採2～多人座位，合適小家庭聚餐、三五好友聚會、情侶約會 等等。



提供免費茶水，基本上客人不多時，店家會有專人加茶服務，若是人多忙碌，則提供茶水自取，如果想喝其他飲品，冰箱裡也有提供其他付費飲料。











▼ 古色古香的用餐環境

























▼ 傳統客家文藝藝術





▼ 免費茶水





▼ 付費飲料

▼ 古色古香的用餐環境▼ 傳統客家文藝藝術▼ 免費茶水▼ 付費飲料





大安森林公園美食｜喫飯食堂 人氣菜單

小份量的台灣料理 為主，若是人多慶祝、聚餐，提供多人數的桌菜，另外，年關將至，懶得準備年夜菜的主婦們，也有年菜可以選擇喔～！！！



[ 詳見 粉絲團 ]

https://www.facebook.com/chifanshitang 提供的美味佳餚、台灣料理 也包含 大安區小吃、福建同安特色菜、手工傳統美食 等等，主要以為主，若是人多慶祝、聚餐，提供多人數的桌菜，另外，年關將至，懶得準備年夜菜的主婦們，也有年菜可以選擇喔～！！！







免費茶水

無糖的高山清茶，去油解膩。







豬油拌飯

香氣四溢的豬油拌飯，不死鹹。







麻油麵線

麵線香Q、不糊。







紅燒海鱸魚

經典的台式紅燒風味，新鮮海鱸魚經過油炸後的肉質，吃起來紮實的口感，搭配主廚特製紅燒醬汁，特別好下飯。















沙茶牛肉

主廚特製的沙茶醬汁下去大火熱炒，牛肉肉質軟嫩，吃起來不死鹹，反而還帶點些微的甜味。















台式三杯雞

雞肉肉質鮮嫩，不因大火爆炒而吃起來乾柴或是過硬，香鹹結合甜香的三杯雞，非常入味。















招牌芋頭捲

手工製作的招牌芋頭捲，外層酥脆，裡面藏匿的手工芋頭泥，吃起來綿密細緻中帶點芋頭塊的咬勁， 來店必點 。











酸菜竹筍肉片湯

清爽的酸菜竹筍肉片湯，不論飯前、飯後，來個一碗熱呼呼，都很棒～！！！















[ 店家資訊 ]



喫飯食堂

電 話：02 2322 2632



營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:45



粉 絲 團：

Ｉ Ｇ：@chifanshitang









地 址：台北市大安區永康街8巷5號營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:45粉 絲 團： https://www.facebook.com/chifanshitang?locale=zh_TW Ｉ Ｇ：@chifanshitang

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。