關於翹屁股燒烤的兩三事
翹屁股燒烤目前由第二代經營，傳承自被譽為高雄燒烤界的「第一把交椅」的老爸。據說小老闆起初的烤功還未達到父親的水準，但經過四、五年的不斷練習，終於能夠追上老爸的手藝了。這裡的食材新鮮，建議大家最好提前預約，或早點去購買。
關於這個有趣的店名「翹屁股」，我猜應該是來自台語的轉變。台語裡有句話叫「嬈尻川」，發音為「hiâu-kha-tshng」，意思有點像是不甘寂寞或自找麻煩。不知道這個名字是不是從這裡演變而來呢？或者單純只是老闆的屁股很翹？又或者是客人吃了燒烤後屁股會變翹？有機會的話，大家可以自己去問問看，哈哈。
翹屁股燒烤位於凱旋路與憲政路的交叉口，是一個不起眼的小攤子，但卻非常受歡迎。顧客可以自行挑選想吃的餐點放到鐵盤上，然後等待老闆烤好即可。店家下午3點開賣，3點半後東西比較齊全。後面的爐先把肉烤熟，前台老闆再烤熱並加上醬料。這裡的燒烤醬屬於鹹甜口味，如果喜歡還可以單買，一瓶只要100元，拿回家中秋烤肉也能輕鬆烤出專業的味道。
▲燒烤中的年輕老闆。
▲菜單。
▲現場有賣烤肉醬100元。
▲雞肉串好吃！
店內提供多種燒烤選擇，無論是肉類還是蔬菜都很有特色。
▲▼買回家小型烤肉趴開始。
- 黑輪 20元
黑輪外焦內嫩，搭配燒烤醬和芝麻，風味獨特。
▲我在現場吃，建議先試原味，再灑點辣椒粉，口感也不錯哦！
- 青椒 25元
- 香菇 30元
- 豆腸 30元
- 雞腱 30元
▲以上分別是雞心、雞腱、雞屁股。雞腱肉質結實有嚼勁，特別適合喜歡「咀嚼系」的朋友。
- 雞心 30元 雞心口感Q彈，富有嚼勁，完全沒有腥味。
- 雞皮 30元 雞皮經過高溫烘烤後，表皮變得非常脆，但熟度剛好，不會乾硬，真的很棒！
- 雞屁股（七里香）30元 雞屁股外焦內嫩，脂肪豐富，口感多汁。
- 雞肉串 35元 雞胸肉搭配洋蔥燒烤，洋蔥經過烤製後水分充足，變得非常甜，搭配雞胸肉味道絕佳！
- 雞翅 40元 雞翅烤得香脆可口，搭配特製燒烤醬，鹹甜適中，是這裡的另一大特色。
▲以上分別是雞腿與雞翅。
- 雞腿排 50元
- 大雞腿 90元 店內的大雞腿非常受歡迎，肉質鮮嫩多汁，外焦內嫩，香氣撲鼻。
- 烤肉醬 100元
店家資訊
- 🏠地址：苓雅區憲政路290號
- ⌚️營業時間：15:00-18:00（賣完為止）
- 🛏️店休：星期日休息
- ☎️電話：0932-824-950