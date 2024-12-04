關於翹屁股燒烤的兩三事

翹屁股燒烤目前由第二代經營，傳承自被譽為高雄燒烤界的「第一把交椅」的老爸。據說小老闆起初的烤功還未達到父親的水準，但經過四、五年的不斷練習，終於能夠追上老爸的手藝了。這裡的食材新鮮，建議大家最好提前預約，或早點去購買。

關於這個有趣的店名「翹屁股」，我猜應該是來自台語的轉變。台語裡有句話叫「嬈尻川」，發音為「hiâu-kha-tshng」，意思有點像是不甘寂寞或自找麻煩。不知道這個名字是不是從這裡演變而來呢？或者單純只是老闆的屁股很翹？又或者是客人吃了燒烤後屁股會變翹？有機會的話，大家可以自己去問問看，哈哈。