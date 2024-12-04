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翹屁股燒烤傳承二代的高雄人氣美食，必備烤肉醬等你來品嚐。

高雄 燒烤 排隊美食
2024-12-04 15:08:53 文字：高雄旅遊王
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高雄旅遊王

高雄旅遊王

關於翹屁股燒烤的兩三事

翹屁股燒烤目前由第二代經營，傳承自被譽為高雄燒烤界的「第一把交椅」的老爸。據說小老闆起初的烤功還未達到父親的水準，但經過四、五年的不斷練習，終於能夠追上老爸的手藝了。這裡的食材新鮮，建議大家最好提前預約，或早點去購買。

關於這個有趣的店名「翹屁股」，我猜應該是來自台語的轉變。台語裡有句話叫「嬈尻川」，發音為「hiâu-kha-tshng」，意思有點像是不甘寂寞或自找麻煩。不知道這個名字是不是從這裡演變而來呢？或者單純只是老闆的屁股很翹？又或者是客人吃了燒烤後屁股會變翹？有機會的話，大家可以自己去問問看，哈哈。

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翹屁股燒烤位於凱旋路與憲政路的交叉口，是一個不起眼的小攤子，但卻非常受歡迎。顧客可以自行挑選想吃的餐點放到鐵盤上，然後等待老闆烤好即可。店家下午3點開賣，3點半後東西比較齊全。後面的爐先把肉烤熟，前台老闆再烤熱並加上醬料。這裡的燒烤醬屬於鹹甜口味，如果喜歡還可以單買，一瓶只要100元，拿回家中秋烤肉也能輕鬆烤出專業的味道。

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▲燒烤中的年輕老闆。

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▲菜單。

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▲現場有賣烤肉醬100元。
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▲雞肉串好吃！

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店內提供多種燒烤選擇，無論是肉類還是蔬菜都很有特色。

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▲▼買回家小型烤肉趴開始。

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  • 黑輪 20元

黑輪外焦內嫩，搭配燒烤醬和芝麻，風味獨特。

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▲我在現場吃，建議先試原味，再灑點辣椒粉，口感也不錯哦！

  • 青椒 25元
  • 香菇 30元
  • 豆腸 30元
  • 雞腱 30元

翹屁股燒烤傳承二代的高雄人氣美食，必備烤肉醬等你來品嚐。
▲以上分別是雞心、雞腱、雞屁股。雞腱肉質結實有嚼勁，特別適合喜歡「咀嚼系」的朋友。

  • 雞心 30元 雞心口感Q彈，富有嚼勁，完全沒有腥味。
  • 雞皮 30元 雞皮經過高溫烘烤後，表皮變得非常脆，但熟度剛好，不會乾硬，真的很棒！
  • 雞屁股（七里香）30元 雞屁股外焦內嫩，脂肪豐富，口感多汁。
  • 雞肉串 35元 雞胸肉搭配洋蔥燒烤，洋蔥經過烤製後水分充足，變得非常甜，搭配雞胸肉味道絕佳！
  • 雞翅 40元 雞翅烤得香脆可口，搭配特製燒烤醬，鹹甜適中，是這裡的另一大特色。

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▲以上分別是雞腿與雞翅。

  • 雞腿排 50元
  • 大雞腿 90元 店內的大雞腿非常受歡迎，肉質鮮嫩多汁，外焦內嫩，香氣撲鼻。
  • 烤肉醬 100元

店家資訊

  • 🏠地址：苓雅區憲政路290號
  • ⌚️營業時間：15:00-18:00（賣完為止）
  • 🛏️店休：星期日休息
  • ☎️電話：0932-824-950

 

 

 

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翹屁股燒烤

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place高雄市三民區807憲政路306-310號﻿
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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