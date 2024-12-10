新竹芎林「公一方口獅公園」，結合客家文化的親子特色公園。希望孩子在玩樂的同時，也能感受在地客家文化的魅力！這座公園設計超貼心，特別規劃出適合不同年齡層的遊戲區域，讓每位家庭成員都能找到適合自己的活動。

小小孩（兩歲以上）可以享受鞦韆區、沙坑區和森林木屋高塔，滿足他們的冒險心與探索力。稍大的孩子（五歲以上）則能挑戰方口獅主題設施，例如斜坡爬板、穿越環、攀岩牆、攀爬梯、繪圖板以及溜滑梯，真的是玩到不想回家！而長者也不無聊，健康區提供滑步機、雙人大轉盤及扭腰器，甚至還有詠春木人樁可以練習！沒想到在這裡還能來場詠春體驗吧？設施超級豐富，小朋友玩得開心到直呼：「下次還可以再來嗎？」

方口獅是客家傳統文化的一部分，有著深厚的歷史淵源，據說起源於唐代，更是所有獅團的祖師爺！客家獅融合了音樂、武術、舞蹈與戲劇，成為極具觀賞性與文化價值的傳統藝術。據園區介紹，客家人在清代乾隆年間移墾至竹塹地區，形成聚居社群。當時的聚落生活不僅重視耕種，也藉由習武增強體能並防禦外敵侵襲。這份傳承讓人對客家文化更添一份敬意。

園區地圖

A. 方口獅意象國際展演廣場

B. 方口獅主題遊戲設施（5歲以上）

C. 共融親子鞦韆區（2歲以上）

D. 創意沙坑區（2歲以上）

E. 森林木屋高塔（2歲以上）

F. 詠春木人樁練習區（13歲以上）

G. 銀髮族健康活動區

I. 休憩平台

其中C-E區詳細介紹「共融親子鞦韆區」、「創意沙坑區」、「森林木屋高塔」

這三個區域包含了：共融鳥巢鞦韆、尿布鞦韆、親子鞦韆、螺旋木屋高塔以及溜滑梯。

上面寫共融鳥巢鞦韆可以同時容納7人一起玩，但這也讓人有些疑惑，因為實際上三個小朋友坐上去就已經顯得有點擁擠了。七個人真的不會太擠嗎？還是其實這是指所有鞦韆總共可以容納7人同時玩呢？真希望可以有更清楚的說明呢！

B區方口獅主題遊戲設施詳細介紹

這個區域設計了多樣的遊戲設施，包括獅口3道滑梯、V型斜坡爬板、獅尾攀爬梯、穿越環、攀岩牆以及繪圖板。透過現場的標示與照片，可以清楚辨識每一項設施的位置與功能，真的讓人忍不住想帶著孩子挑戰看看呢！

公園周邊設有白線路邊停車區。

如果滿位，也有付費停車場可以選擇，收費一天上限為30元。我們停了一個多小時，費用是20元，價格很親民哦！

我們選在下午三點多到公園，雖然天氣陰陰的，但溫度舒適，很適合親子出遊。

方口獅意象國際展演廣場

這片廣場適合小朋友跳繩、玩球。

場地中央還有象徵性的方口獅圖案，讓人忍不住多拍幾張照。

銀髮族健康活動區

區內有滑步機、雙人大轉盤與扭腰器，爸媽可以在這裡小運動一下，陪著小朋友也不會無聊。

公園的入口處設有一個休憩平台，而且還貼心地設有遮陽設施，讓人感覺非常舒適。孩子在遊玩時，爸媽可以在平台上稍作休息，同時觀看孩子的活動。不過還是建議家長不要讓孩子離開自己的視線範圍哦，安全最重要！

詠春木人樁練習區（13歲以上）

這裡有個詠春木人樁練習區，當我請霏霏試著打打看，她疑惑地問：「這是什麼啊？」看來下次真的要給她看看《葉問》了！也許她看完後會學葉問說：「我要打十個！」真是讓人期待呢！

森林木屋高塔與共融創意沙坑區

親子鞦韆區

這個區域設置了三種不同類型的鞦韆，包括：共融鳥巢鞦韆、尿布鞦韆以及親子鞦韆。

共融鳥巢鞦韆

親子鞦韆

親子鞦韆是一種特別設計的鞦韆，一邊是給父母坐的（沒有靠背），另一邊則是專門給小朋友使用的（有靠背）。這樣的設計不僅實用，還讓親子互動更加親密。

尿布鞦韆

另外還有一款尿布鞦韆，特別適合小小孩，真的非常貼心！

方口獅主題遊戲設施（5歲以上）

獅口3道滑梯

這裡有三道設計精巧的獅口滑梯，雖然滑梯的長度不算太長，但速度感十足。如果是年紀較小的孩子，建議父母一定要陪著一起玩，安全第一！

要上滑梯的方式有很多種，可以選擇走V型斜坡爬板、使用獅尾攀爬梯，或者挑戰攀岩牆，這些設施都各有特色，孩子可以自由挑選喜歡的方式。

攀岩牆

獅尾攀爬梯

園區的地板鋪設了柔軟的小石子，踩起來非常舒服，但孩子玩耍時還是要注意不要跌倒哦！

穿越環

穿越環看起來是一個簡單的設施，但卻非常具有挑戰性。霏霏玩了幾次後，技巧越來越熟練。

單槓

單槓區域提供了兩種高度的設計，無論是較小的孩子還是稍大的孩子都可以挑戰，真的很不錯！

繪圖板

這裡設有一個黑板供孩子們自由畫畫或寫字，但很可惜的是，黑板筆已經被用完了。霏霏還因此跑到地上找筆，建議來這裡的家長可以自備黑板筆和板擦，這樣就能更盡興地玩耍了。

畫完之後，霏霏的手弄得髒兮兮的，還好旁邊設有洗手台！

這裡的洗手台高度適中，非常方便孩子使用，而且旁邊還有低矮的水龍頭，讓人可以輕鬆洗腳或清洗鞋子，設計得非常貼心。

霏霏在玩耍的過程中，還交到了新朋友，孩子們一起玩躲貓貓，笑聲不斷，真的開心極了！

另外，這次我們帶了手推車，發現它不僅在購物時實用，連來公園玩也超方便！把水壺放在手推車裡，不僅減輕了媽媽的負擔，孩子口渴時也能自己去拿水喝，真的是家庭出遊的好幫手。

到了五點左右準備離開時，公園裡的小朋友依然很多，熱鬧非凡！公一方口獅公園真的是一個非常棒的公園，設施豐富又充滿趣味。提醒大家來這裡玩時，一定要好好愛護公園環境，讓更多人能享受這份美好！

公一方口獅公園資訊

地址：新竹縣芎林鄉光明六街119號

相關資訊請以官方公告為主，建議事先確認！

新竹好玩公園介紹：

蘑菇城堡公園🍄 遊記：https://s2905074.pixnet.net/blog/post/571321912

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