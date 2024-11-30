說到台中的湯圓，怎能不提到北屯的 欣欣商號 呢！這家店在昌平路上已經經營了快30年，但我也是在當地朋友的推薦下才發現它的存在。原來北屯除了大坑翔記湯圓餛飩，還有這家欣欣商號，也是在地人氣紅不讓的老店！他們不僅有湯圓，還有雞絲麵可以選擇，來這裡真的可以一次滿足多種美食慾望。

欣欣商號的地點就在昌平路和大連路交叉口附近，這區也是北屯有名的美食聚集地，對面就是酷皮脆燒肉潛艇堡，而距離品嘉茶餐廳和民俗公園也不遠。來這裡吃湯圓後還可以順道去附近走走，非常方便。

每次還沒走近欣欣商號的攤位，就能看到門口已經排了長長的隊伍，特別是在冬至或元宵節這樣的大節日，更是人滿為患。店門口的燈箱上除了標示各種湯圓外，還有豆花、芋圓以及雞絲麵等選擇，讓人看了食指大動。

他們的小攤車就放在騎樓下，攤車前面擺放著點餐單，方便排隊時就先填好。即使我們是晚上八點多過來，已經避開了尖峰時段，但依舊有不少人在排隊，大約等了15分鐘才輪到我們點餐。不過他們的動作相當迅速，點完餐後沒多久就送上桌。

攤車後方的架子上擺滿了各種紙碗，裡頭裝著已經搓好的湯圓和芋圓，準備下鍋煮給客人品嘗。

店內的座位不多，大約只有三、四張桌子，所以大多數人都是選擇外帶，把這美味帶回家與家人分享。

店內最裡面的牆壁上還有一張手寫的價目表，原來他們不僅有湯圓，還供應刨冰和果汁。畢竟台中的天氣大部分時間都是熱的，夏天來上一碗刨冰也是非常解暑受歡迎的選擇。

這張就是欣欣商號的點餐單，湯圓分成大湯圓和小湯圓二類，下面還有雞絲麵和鮮肉大湯圓的選項，除了鮮肉湯圓＋雞絲麵的組合$120，其他湯圓多為銅板價，人人都消費得起。

我們三個人這次點了一碗鮮肉大湯圓$80元和兩碗芝麻加花生的大湯圓$65元，每碗湯圓裡都有滿滿的餡料，真是讓人吃得心滿意足。

欣欣商號的湯圓特別之處在於他們用桂花當湯頭，不僅有著淡淡的桂花香氣，湯裡還加入了桂圓，喝起來格外滋味十足。

芝麻湯圓

因為是點綜合口味，每次都好像開獎一樣，不知會吃到甚麼餡料的湯圓？第一個是芝麻口味，滿滿的芝麻餡香氣撲鼻，真的是超級對味。

如果是外帶會用紙碗裝，一碗裡面其實有5顆大湯圓，還有一顆沉在最底下沒拍到。

花生湯圓

花生湯圓的花生餡料也相當飽滿，一點也不輸芝麻湯圓。

鮮肉大湯圓

鮮肉大湯圓則是我們朋友點的鹹口味湯圓，每一顆都飽滿多汁，搭配翠綠的青菜，看起來格外誘人。