想要體驗超狂的在地小吃 辛梅阿嫲的味道 嗎？這裡不僅有著濃濃的古早味，更是在開店前就吸引了一大群人潮排隊！甚至店旁還特地設置了停車場，方便客人前來。

辛梅阿嫲的味道位於桃園市平鎮區，位置相當方便，店家坐落在環南路上，是中壢和平鎮不分區的地點。周圍的路邊有不少停車格，因此即使人多也不用擔心停車問題。

其實，比起找地址，你只需要跟著排隊的人潮走，就能輕鬆找到這間小吃店。而附近的大地標則是復旦國小，相當顯眼。

店外的郵件箱與板凳都充滿古早味，候位時可以稍作休息。我們這次選在假日的晚餐時間前來，提早20分鐘排隊，剛好成為第一輪入座的最後一組客人。

進店後可以自行選擇座位，如果不幸沒趕上第一輪入座，記得排隊領取號碼牌。

店內還有一台古早的打穀機，真的很有復古氛圍，還有一些懷舊的物品如老式電視機等，讓整個空間充滿懷舊氣息。

如果需要額外的餐具或調味料，可以在旁邊自行拿取。

店內用餐桌上會有菜單，價格相對親民，只可惜這次因為缺貨，沒能吃到有名的文昌雞。不過在這樣古早味的店裡，能看到舒肥這種現代烹調方式也讓人眼前一亮。

店內提供自助點餐機，旁邊還有服務人員協助，若不想等待內用的隊伍，可以選擇直接在點餐機點餐，等待叫號取餐，這樣就可以省去排隊的時間囉！

點餐後大約等候10分鐘，餐點便陸續上桌。

蠔油爆蒜豬舌 這道菜真的是超出預期的好吃！厚切豬舌的口感紮實，還帶著淡淡麻油香，非常下飯。

舒肥鴨胸飯 這道鴨胸的肉質柔嫩多汁，白飯吸滿了醬汁，整體口感豐富。唯一的小缺點是飯略微偏硬，但這可能是為了搭配醬汁防止過於軟爛。

滷味拼盤 拼盤裡的滷蛋竟然是糖心蛋，加上一點辣椒，讓味道更具層次感。單吃醬油膏的話會稍微甜了一點。

古早味拌飯 這道拌飯以滷肉飯為底，加入香菜和芹菜，帶來不同的口感層次。不過，由於已經拌好上桌，口感略濕黏，看個人口味決定是否喜歡。

嘴邊肉 這道菜真的跟其他小吃店的嘴邊肉完全不同，厚度讓人吃得很滿足，雖然量不見得有比較多，但吃起來非常過癮。

蝦滷飯 這道滷肉飯加上已經煮熟去殼的蝦子，味道非常合拍，蝦肉緊實，是一道令人滿意的小吃。雖然金魚boy笑說我們點太多了，但每道菜都太下飯，結果一不小心就全吃光了。

以上這桌菜大約可供三到四人享用，人均消費約120至150元，加上分量十足又好吃，真的讓人覺得物超所值。難怪總是需要排隊才能吃到這些美味。

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