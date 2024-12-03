真的是深山裡超低調的隱藏版三合院餐廳，就連招牌都模糊不清，但這裡的生意卻依然非常好，真的很神奇！除了熟客以外，大概也只有在地人才知道這裡藏著一間這麼棒的餐廳吧？

我們這次是特地為了那傳說中的超大湯圓而來，還是阿婆親手製作的手工大湯圓，充滿濃濃的客家古早味。這家店現在已經傳承到孫子這一代了，但依然是當地的老店沒錯。除了必點的大湯圓之外，他們的客家熱炒也非常值得一試。

寶山阿婆大湯圓｜交通位置

這間餐廳真的位於寶山鄉的深山裡，地點相當偏僻。招牌也非常不明顯，只要跟著導航走就沒問題，絕對不用懷疑。

來到這裡你會看到一座三合院，沒錯，就是它了！

這不是普通的民宅，走進去你就會發現其實是個溫馨的小餐廳。外觀也稍微裝飾過，看起來還蠻可愛的。

我們到的時候已經是比較晚的時間，正好過了用餐時段，阿婆說不好意思只剩下一些菜，但我們毫不在意，只想吃到阿婆的大湯圓就已經滿足了。

阿婆大湯圓｜MENU

大湯圓：每顆25元，超大顆，幾乎有肉丸那麼大。

土雞：還有分公母，真的是非常講究！

客家熱炒：也很推薦，值得一試。

​​​​​​​ ​​​​​​​阿婆真的超可愛，擔心沒什麼菜可以讓我們吃，就把冰箱裡有的東西全都搬出來，結果我們也因此吃到了一大桌的豐盛料理，真的是太好笑了！

仙草茶

純天然的原汁原味，微微的苦甜，這味道真的很退火，非常推薦。

醃橄欖

阿婆的壓箱寶，平時不對外販售，這次純粹是給我們當開胃菜，人真的很好。

小魚乾炒花生

也是阿婆特地招待我們的，很好吃，鹹香脆口。

洛神花

這幾道菜其實菜單上都沒有，純粹是阿婆怕我們餓，把自己平時醃製的壓箱寶拿出來。洛神花酸酸甜甜的味道我超喜歡，阿婆如果要賣的話我一定買一大罐！

土雞（母）

放山雞的肉質真的不同，滑嫩軟Q，雞肉本身帶有淡淡的鹹香味，完全不用蘸醬就很好吃。

客家紅糟鴨

以前只吃過紅糟肉圓、紅糟肉，這次是第一次吃到紅糟鴨，甜甜的紅糟帶點酒香，味道非常特別，醃製後的鴨肉更加軟嫩多汁。

客家小炒

這道帶點肥肉的客家小炒，鹹香入味，油脂的香氣非常濃郁，是正宗的客家風味。

阿婆拿出來要請我們吃的肉粽，沒有賣喔。

還有阿婆自製的米糕、紅龜粿等。

客家大湯圓

我們這次就是為了這個來的！每顆湯圓真的超大顆，一顆只要25元，正常人吃兩顆就飽了。

直接塞滿整個碗。

有女生拳頭大。

湯圓皮比較厚，但非常軟Q，內餡有蘿蔔絲、香菇和肉燥的香氣，鹹香不油膩，口感非常好，真的好吃到讓我還打包帶回家給爸媽嘗嘗。

雖然餐廳已經交給小孫子來經營，但阿婆本人仍然會在店裡幫忙，還親手製作大湯圓，這絕對是必點的招牌美味。

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