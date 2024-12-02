提到台中霧峰的熱門景點，光復新村和921地震教育園區肯定榜上有名。但你知道嗎？在光復新村旁，有一處原住民文化的秘境悄然崛起，那就是「原流新創聚落」！這裡以台灣原住民族的食、衣、住、行為核心，打造出一片原味濃郁的藝文空間。即使身處都市，也能感受到南島文化的脈動。

這次，YUNO選擇參加【原流新創聚落一日套票－流域午後食光】活動，透過DIY竹風鈴、傳統射箭、直立鞦韆與手作編織等豐富的體驗，深入探索這片文化聚落。如果你還沒來過這裡，真的推薦趁著假日走一趟！每個體驗都蘊藏文化的深度，每一刻都能感受到原鄉的生命力。

原文:臺中霧峰一日遊景點推薦｜在城市也要很部落 傳統射箭體驗、編織手作 原流新創聚落一日套票-流域午後食光 光復新村旁的原式聚落

原流新創聚落在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:原流新創聚落

原流新創聚落營業時間:週一～週四 10:00-18:00；週五～週六 10:00-20:00 (週二休) 詳見官網或google商家資訊

原流新創聚落官網: 點我

原流新創聚落ＦＢ: 點我

原流新創聚落ＩＧ: 點我

原流新創聚落Google地圖: 點我

原流新創聚落地址:臺中市霧峰區新生路100號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以原流新創聚落為主

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園區的設計以繽紛活潑的色彩展現原住民文化，入口處的「SILIQ」招牌特別吸睛！這隻象徵泰雅族守護靈鳥的繡眼畫眉鳥，其身上的菱形紋路象徵「祖靈之眼」，傳遞祖先的智慧與庇護。

園區的周邊交通便利，無論是自行開車還是搭乘大眾運輸都相當方便。

【原流新創聚落】地址位於台中市霧峰區新生路100號

自行開車或騎摩托車Google地圖： 點我

大眾運輸交通方式

★搭乘大眾運輸至台中轉乘

✦搭統聯客運59、台中客運107、6871、中臺灣客運151於光復新村/坑口站下車，從新生路步行約5分即可抵達。

✦統聯台中市公車50可達光復新村圓環。

✦至高鐵台中站，轉搭台鐵到台中火車站後再轉搭公車。

✦至高鐵台中站，轉搭中臺灣客運151於光復新村/坑口站下車。

這片以眷村建築群為前身的小天地，在歲月的洗禮中，已經化身成為文化與自然共舞的美麗空間。當你踏入園區，映入眼簾的是彩虹緞帶般的裝飾，耳邊則傳來悠揚的原住民音樂，整個氣氛彷彿將人帶回到與過去對話的時光隧道。而這裡每一處的木造工藝與手作設計，更展現了部落對文化傳承的用心與堅持。



園區內的小溪流水潺潺，魚群和蜻蜓隨意嬉戲，讓人不自覺地放慢腳步，完全融入這片自然與文化相連的土地。原流新創聚落是中部四大流域的族群共同合作所打造的文化基地，象徵著河流對於原住民生活的重要性——它不僅是水源，更是承載著世代記憶與族群情感的靈魂。

這次我們體驗的是人氣滿滿的「流域午後食光」套票，讓文化、美食與手作活動一次滿足，絕對值得細細品味！「流域午後食光」的套票魅力在於無須煩惱行程規劃，所有活動都由主辦單位妥善安排，內容包括手作體驗、精緻甜點午茶時光，還能帶回象徵這段文化旅程的紀念品。

這段文化之旅的安排是採預約制 若有興趣 歡迎加入「原流新創聚落官方LINE@」洽詢更多活動詳情（LINE ID：@llyung）

整場活動分成三大關卡，從「紅色手作區」、「藍色文化區」到「黃色美食區」，讓你輕鬆闖關，同時感受原住民工藝的精緻、故事的趣味，還有美食的魅力！

竹風鈴手作坊

走進竹風鈴手作坊，你可以親手打造專屬的竹風鈴。老師細心講解，帶你從挑選竹片到最後拼裝成型，每一步都充滿文化的巧思。當清風拂過風鈴，輕響聲中彷彿夾雜著山間的祝福。

獵人文化射箭體驗：撒立鐵夫木工坊

來到撒立鐵夫木工坊，感受泰雅族的狩獵精神！射箭不僅僅是活動，更是一場與自然共存的文化對話。在專業老師指導下，我們一步步學習握弓、瞄準，拉開弓弦的瞬間，彷彿能感受到山林的氣息與歷史的厚重。儘管挑戰固定標靶有些難度，但卻讓我們更敬佩族人與自然共生的智慧。

浪漫直立鞦韆：情人鞦韆的深情寓意

原流新創聚落裡的直立鞦韆，被稱為情人鞦韆，象徵愛情與祝福。女生坐上鞦韆，男生牽繩擺盪，盪得越高婚姻越幸福！每一次擺盪，不僅是默契的展現，也寄託著對未來的美好期許。

賽德克靈鳥編織體驗：余美玲的手作教學

跟隨賽德克族余美玲老師，一起編織象徵文化的靈鳥。這隻由三束棉線構成的鳥兒，不僅僅是手作品，更是文化的載體。親手纏繞色彩，完成屬於自己的獨特靈鳥，感受到賽德克族深厚的工藝與傳統之美。

飛鼠不飛義式冰淇淋：原鄉南島風味

消暑甜點來啦！飛鼠不飛的義式冰淇淋，融入馬告、刺蔥等原住民特色香料，選用台灣在地天然食材，呈現最純粹的滋味。每一口冰淇淋都蘊含著南島文化的迷人底蘊。

答母森林發酵麵包：泰雅族酵母故事

尋找隱藏的貓頭鷹，成功後即可品嚐由部落技藝製成的答母麵包。「答母」象徵酵母的靈感來源，每一口都是傳統技藝與現代結合的完美呈現。

小米QQ球與甜甜圈：南島媽媽的小米點心

找到隱藏的山豬圖樣，即可品嚐部落小米製作的小米QQ球或甜甜圈。濃郁的小米香氣、酥脆的口感，讓這些小點心成為幸福的象徵！

壁畫彩繪：原住民故事躍然於牆

位於布農藝旁的彩繪牆，以繽紛色彩描繪原住民故事，成為園區內不可錯過的視覺盛宴。這裡是拍照打卡的絕佳地點，讓文化藝術定格在記憶裡。

陶器阿丹工作室：卑南族陶藝之美

卑南族陶藝家何丹秀麗的工作室，展示著融入文化元素的陶器作品。這裡更提供趣味闖關活動，找到山羊圖案，即可獲贈冷泡茶一瓶，為文化探索畫下清涼句點。

街頭藝人阿甘以動人的歌聲，為聚落增添音樂氛圍。在欣賞文化的同時，感受音樂的深情觸動，讓旅程更具感性。

原流選物店｜文化創意商品的寶庫

旅程的尾聲，不妨到原流選物店挑選紀念品。從泰雅族圖騰包到排灣族琉璃珠，每件商品都散發濃厚的文化氣息，還能參加Google Map上對「原流新創聚落」留下評論，獲得100元購物券選物店購物券，只要消費滿百就能用！

園區內的體驗活動超級豐富，每一項都充滿文化內涵！無論是親手製作竹風鈴、參加射箭課程，還是挑戰賽德克族編織工藝，都讓人深刻感受到傳統技藝的魅力與意義。

【套票體驗資訊】

費用：$999/人

提供：吃食、紀念品、手作體驗...等

活動細項或順序視情況調正， 實際體驗內容以主辦方為主

非買票者可現場付費體驗 禮品闖關活動不提供參與

【聚落營業資訊】

假日市集·原民美食·文創商品

臺中市霧峰區新生路100號

週一～週四 10:00-18:00；週五～週六 10:00-20:00 (週二休)

附近景點： 光復新村、921地震教育園區、光復新村前傳統市場

交通推薦：

- 身體力行：Youbike(停靠站-光復新村-新生路)，步行約1分鐘(130m)

- 自駕出遊：汽車&機車(有停車空地、路邊停車)

- 大眾運輸：公車(停靠站-坑口里-光復新村)，步行約2分鐘(350m)

停靠公車：17、50、59(延)、107(延)、151、200(中興幹線)、6286)經霧峰)、6742(A經南投高中)、6871、6899、黃7小黃公車/參考自網路交通資訊

官方網站：https://llyungtaichung.shoplineapp.com/

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