一家平價又有冷氣吹的早午餐店，以西式為主，可以單點也有套餐的選擇，還有以顆粒感的芋泥基底延伸的系列為最多人點的招牌，另外還有中式的鍋燒麵和日式的咖喱系列與蛋奶素，內用可以攜帶小型犬（需不落地）。
經過這家很多次，沒有想過要進去，之前我自己會有個刻板印象，覺得像這種有冷氣的一定比連鎖的早餐店貴，是偶然的在網絡上看到這家的菜單，才發現我錯了，不一定會比連鎖的貴，還有可能因為自有品牌，價錢是差不多的，或是更便宜。
這裡不算很好停車，會建議騎車來會方便一點點，室內跟門口都有座位，夏天會比較建議進去吹冷氣，秋冬時外面的位置也不錯。
不太確定每天開冷氣的時間，我們快九點到的還沒有開，後來陸續也有不少客人進來就有開。
不知道吃什麼也可以參考玻璃上的照片，有一些是新品有一些則是菜單上有的......( 閱讀完整食記介紹 )
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