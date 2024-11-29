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餐點選擇多樣，內用有冷氣

台中早午餐 大里早午餐
2024-11-29 21:48:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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一家平價又有冷氣吹的早午餐店，以西式為主，可以單點也有套餐的選擇，還有以顆粒感的芋泥基底延伸的系列為最多人點的招牌，另外還有中式的鍋燒麵和日式的咖喱系列與蛋奶素，內用可以攜帶小型犬（需不落地）。

晨曉美早午餐⟩台中大里早午餐，餐點選擇多樣，內用有冷氣 @果果愛Fruitlove

經過這家很多次，沒有想過要進去，之前我自己會有個刻板印象，覺得像這種有冷氣的一定比連鎖的早餐店貴，是偶然的在網絡上看到這家的菜單，才發現我錯了，不一定會比連鎖的貴，還有可能因為自有品牌，價錢是差不多的，或是更便宜。

晨曉美早午餐⟩台中大里早午餐，餐點選擇多樣，內用有冷氣 @果果愛Fruitlove

這裡不算很好停車，會建議騎車來會方便一點點，室內跟門口都有座位，夏天會比較建議進去吹冷氣，秋冬時外面的位置也不錯。

晨曉美早午餐⟩台中大里早午餐，餐點選擇多樣，內用有冷氣 @果果愛Fruitlove

不太確定每天開冷氣的時間，我們快九點到的還沒有開，後來陸續也有不少客人進來就有開

晨曉美早午餐⟩台中大里早午餐，餐點選擇多樣，內用有冷氣 @果果愛Fruitlove

不知道吃什麼也可以參考玻璃上的照片，有一些是新品有一些則是菜單上有的......( 閱讀完整食記介紹 )

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晨曉美早午餐

phone0424823780
place台中市大里區東榮路414號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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