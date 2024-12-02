前言

早些年看過一部電影「太平輪」，再加上常常聽到中華民國的「太平島」，大漠一時之間誤將「和平島」認成「太平島」😅

就在這個錯誤下，大漠就胡亂的收尋景點，結果就意外地來到 「和平島地質公園」 😂

說明一下「太平島」可是「我國最南邊的領土」，而且是軍事管制區域，一般民眾是無法抵達的，因此也沒有開放光觀，所以除了軍人，其他人是無法目睹它的真面目😖

而「和平島」以前叫做「大雞籠嶼」，是基隆最早發展的地區，所以歷史課本上所說的「雞籠」可不是現在「基隆」，為什麼老師都沒有告訴大漠呢 😂

現今「基隆嶼」以前叫做「小雞籠嶼」，據說是怕大小雞籠嶼被誤認，所以「大雞籠嶼」歷經的多次的改名，最後成為了現今的「和平島」，而幸運的「小雞籠嶼」則是獨佔了「基隆嶼」這個名稱 😆

一、沐春眺台 (島中島)

進入「和平島地質公園」，迎接大漠的居然又是一座島，「和平島」中還有島 😆

這座小島原來是處於「中山仔嶼」和「社寮島」中間的位置 。

後來「中山仔嶼」和「社寮島」經歷了填海造陸，而兩島相連在一起成為了「和平島」 ，而中間的小島就意外成了「島中之島」 😆

在「沐春眺台」上可能會看到一些垃圾，但這可不是有人亂丟垃圾喔 ~

其實大多數的垃圾都是從日本、韓國、中國或菲律賓，順著洋流漂流來到此處，碰上了礁石，而卡在此處，可以說是清都清不完阿 😓

從側面看「島中之島」，大漠發現它其實還蠻大的呢 😄

要深入「和平島地質公園」一點，才會遇上重要的「導覽圖」，讓大漠有點不理解 😕

二、萬善公

在「和平島地質公園」最奇特的是裡頭有一間「陰廟」，不知道是不是太靠近海邊，所以只好把它也納入「和平島地質公園」的範圍內 😆

聽到「陰廟」可不要感到害怕，它的由來是可是很溫馨的呢 😇

由來是在早期，多數人都在外討生活，但總有一些不幸的人，發生意外死亡的人，又找不到他的家人來認領，在傳統觀念中死者是需要祭拜的，於是在地鄉親會為這些人建立一間「廟」，並祭祀他們希望他們可以安息 ~

因為這些「廟」所祭拜者，不是修練得道者，也沒有天庭受封成為「正神」，為了區分所以稱這些廟為「陰廟」，像新北有名的「十八王公廟」這是屬於這類廟宇 。

這是「萬善公」每天都可以欣賞的廟前風景 ~

像「藍莓」的「厚葉石斑木」~

大漠每看到一次，就想說一次 「像藍莓」😆

三、九曲橋

這次來「和平島地質公園」是想看看「九曲橋」那頭的風景，可是不知道為什麼沒有開放 ❓❓

原來是被列為了「岩石管制區」，需要申請才能進入 😖

只好在欄杆外頭癡癡望著「九曲橋」。

感覺山後頭，別有洞天阿 ~

四、琉球漁民慰靈碑

日劇時期時，有「沖繩居民」移居至「和平島」，其中「內間長三」先生還教導台灣人「捕魚」及「採集海菜」維生 ~

為紀念兩地人民的友誼及歷史，而在此建立了「琉球漁民慰靈碑」雕像。

因為「琉球漁民慰靈碑」在海邊，所以也受到了「海蝕」及「風蝕」影響，不幸的斷了一隻腳 😱

「琉球漁民慰靈碑」後方，可以觀賞「海蝕平台」，還可看見遠處的「基隆嶼」~

剛好碰上了「海埔姜」，盛開著他漂亮的花朵，看起來終於不像雜草了 😂

五、環山步道

(一)、海蝕地景

「環山步道」沿途上，也有豐富的「海蝕地景」，不只可以一邊爬山運動，還有美麗風景可以欣賞 ~

可以彌補無法欣賞「九曲橋」內「海蝕地景」的感受 😖

登高望遠，更可以感受到「海蝕」和「風蝕」對海岸的影響有多大 😯

介紹牌上，說我們的地表有如一塊「蛋糕」，被「貪吃的海」慢慢的吃掉 😖

所以說這的條路，在很久很久以前，可能是可以通往那塊「蛋糕」的，只是被吃掉了 😆

一塊「蛋糕」分兩半，中間成了「海蝕平臺」~

(二)、番字洞

曾經有一群「荷蘭人」被「鄭成功」，打到躲在對面「蛋糕」上其中一個山洞中，還在山洞口留下了「荷蘭文」，所以被我們稱作「番字洞」😆

每次看照片要找「番字洞」，都要玩「大家來找碴」才能找到它 😂

地上一塊一塊像「豆腐」的「豆腐岩」，在「日本人」的眼中像是「一千張榻榻米」堆疊起來，被「日本人」稱作「千疊敷」😆

不過在大漠眼裡，還是比較像「豆腐」😂

(三)、等嶼亭

再往前走，有一座涼亭，叫做「等嶼亭」。

是不是在此處休息的人，都在等待「基隆嶼」靠近「和平島」😆

「等嶼亭」右側懸崖下，滿滿的「蕈狀岩」~

左側懸崖處，則是有一道深深「海蝕溝」~

(四)、海豹岩

又要來玩「大家來找碴」囉 ~

看看那隻「海豹」躲在哪 ~

要找到「海豹」的話很簡單，就到牠的「眼睛」，就可以發現牠啦 😁

「海豹」旁有好多「豆腐」~

還有好多「蕈菇」~

看起來是一隻很 「貪吃的海豹」😆

回頭看看「環山步道」，倒底是在環哪座山 ~

山看起來還蠻陡峭的，而且也是受到「海蝕」和「風蝕」影響，表面都凹凸不平的 😖

離開「等嶼亭」前，在拍一張 📷

繼續往「環山步道」的終點「遊客中心」前行 ~

(五)、豬腳岩

「蕈菇」裂開之後，會變成香噴噴的「滷豬腳」~

不知道為什麼，大漠看到這支「豬腳」，真的有點想吃它 😅

(六)、彈塗魚岩

第三關「大家來找碴」來囉 ~

對了 ~ 指示牌上的圖畫，就是在畫這些岩石的外型，方便大家找尋喔 ~

「彈塗魚」有兩顆大大的眼睛，找起來不犯難，超級輕鬆 ~

(七)、海兔岩

最最最後一關「大家來找碴」 ~

指示牌上沒有畫圖的話，就看看指示牌的外觀，外觀可是模擬岩石的外型呢 ❗❗

瘋狂的給給大家提示 😆

「海兔」其實是「海蛞蝓」，不是「兔子 」~

被叫做「海兔」的原因，是因為它有一對「長長的又像耳朵的觸角」，看起來就像「兔子 」的耳朵一樣 😆

離開「海兔岩」不久，會看到戰爭遺留下來的「碉堡 (放哨點)」。

想想就覺得有點可怕，願世界和平 😇

繼續來看看，奇特的「海蝕地景」吧 ~

「基隆嶼」看起來就像一頭「大鯨魚」，牠的尾巴還會露出海面的樣子 😁

(八)、萬人堆

這密集「蕈狀岩」，真是令人「密集恐懼症」發作阿 😖

這群「蕈狀岩」還有一個名字，叫做「萬人堆」。

如果從「遠處」看這群「蕈狀岩」，就好就看到好幾個人頭一樣，像是有幾萬人站在海岸邊 😮

當年是不是有「阿兵哥」，誤認有敵軍登入搶灘阿 😕

還是敵軍認為，我們岸邊有好多軍人把守 😂

山壁上的圍牆有幾個孔洞，大漠怎麼看都有點像「碉堡的出槍孔」，但這地形又好像不是，充滿了疑惑 😕

而現在更是長出了「樹根」，令人無法想像阿 😅

再走一小段路，看到外型是一座「城堡」建築，表示離「遊客中心」不遠了 ~

「遊客中心」的外觀，是復刻「西班牙人」在「和平島」上，所建立的「聖薩爾瓦多城」😎

原始「聖薩爾瓦多城」遺址，已經在二戰完全摧毀毀，現在只能靠「遊客中心」呈現部分的歷史了 😅

六、遊客中心

「遊客中心」附近的「海蝕地景」，雖然看起來很容易進入，但是整個「海蝕地景」區，都是「岩石管制區」，要申請才能進入 ~

好好保護我們的特殊的環境，也是好好保護我們的觀光資源 😇

「岩石管制區」裡，滿滿的都是「蕈狀岩」~

雖然不能進入「岩石管制區」，但可以學學知識，看看「蕈狀岩」是怎麼變成「女王頭」的，又是為什麼會「脖子」斷裂的 😖

不知道是不是「漲潮」，海水會淹上來後，而留下的「神秘的小水池」 😕

夏日玩水好地方 ~

但今天很冷都沒有人 😂

「遊客中心」有「廁所」可以放鬆一下 ~

有「盥洗室」清洗一下，洗淨泥沙 ~

還有「販賣部」購物一下，讓荷包乾扁一點 😂

「聖薩爾瓦多城」的城牆 ~

這因該是古代「砲手」和「槍手」的視角吧 ~

大漠感覺這城牆，沒有甚麼保護力 😅

七、和平島雷達站

逛累了 ~

來去「環山步道」的那座山的「山頭上」，吃吃蛋糕、喝喝茶、泡泡咖啡 ~

「山頭上」有間「雷達站咖啡」，原本是一座「軍事用的雷達站」，在越來越和平的情況下，軍隊也不再駐軍於此，雷達也可能因老舊而移除，如今只留下了一些軍事遺跡。

後來政府為了促進觀光，將此地交由民間團體經營，成為了「雷達站咖啡」~

建築本體雖然還是 「雷達站基地」，但內外都經過裝潢，現在已經看不出來有任何一點「軍事用地的樣貌」了 ~

「軍事基地」的特點「視野特別良好 」，所以「雷達站咖啡」這裡視野真的超棒 😁

不吃東西，也是「建議上來看看」，還可看到「九曲橋」後頭的地質全貌 👍

地圖

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