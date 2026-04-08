文具控買爆！日本文房具屋大賞「幽浮收納袋、貓咪清潔器」誠品線上7折起搶。

文具迷開搶！2026日本文房具屋大賞名單揭曉，誠品線上直送蟬殼筆袋與幽浮收納袋等獲獎好物，全面優惠7折起。編輯 鄭雅之表示：有貓就給讚！超多貓咪文具好欠買！

文具迷年度最期待的2026日本文房具屋大賞終於揭曉，誠品書店同步引進多款充滿創意與生活話題的獲獎單品，像是掀起網路熱搜討論的蟬殼筆袋以及飛碟收納袋，不僅設計幽默更兼具實用功能。目前誠品線上針對多款獲獎商品祭出7折起超值優惠，讓大家不用親自飛往日本，就能輕鬆入手這些極具蒐藏價值的潮流文具，快趁著這波特惠幫自己的辦公空間換上驚喜新氣象，感受充滿職人靈魂的質感好物。

▲sun-star貓咪造型文件夾展現日本創意，可愛的貓奴必收設計，讓整理文件也充滿趣味與舒壓氛圍。 ▲sun-star飛碟收納袋勇奪創意賞，UFO造型結合乳牛拉鍊，獵奇感十足的幽浮設計成為社群熱議的話題文具。





獵奇創意大爆發必收蟬殼筆袋

今年日本文房具屋大賞最吸睛的非sun-star莫屬，憑藉著腦洞大開的設計贏得滿堂彩。勇奪創意賞的「飛碟造型收納袋」，把乳牛拉鍊與幽浮反光材質結合，模擬被外星人綁架的幽默現場，讓收納變得超有趣。而拿到筆袋賞冠軍的「蟬殼造型筆袋更」是神還原，掛在包包上彷彿真的蟬在樹幹休息，拉開拉鍊文具就像破殼而出，這種搞怪風格絕對是聚會時的話題焦點。

▲冠軍筆袋蟬殼造型筆袋神還原蟬殼質感，破殼而出的幽默創意拿下筆盒賞首獎，是2026年日本最夯的潮流單品。





手帳控最愛神隊友亮粉彩繪筆

除了搞怪設計外，針對手帳控也有許多實用好物。獲得彩繪筆賞冠軍的「亮粉彩繪筆」，能讓紙面呈現立體閃光卻又不遮蓋文字，是點綴筆記的最佳工具。印章賞首獎則頒給了「軟木印章」，特殊的吸震材質讓蓋章手感更穩定，且重複按壓200次都不易暈染。另外，拿下機能大賞的3色魔擦筆以及果汁筆，則以極致流暢的書寫體驗，成為學生與上班族鉛筆盒裡的高CP值必備單品。

▲2026日本文房具屋大賞印章賞首獎由MIDORI軟木印章奪下，這款印章吸震手感佳且滲透性極強，是手帳控必收的萬用單品。





職人嚴選療癒系貓咪桌面清潔器

想要打造舒壓的辦公環境，絕對不能錯過審查員特別賞的推薦清單。最具人氣的「貓咪造型桌面清潔器」，底部擁有可愛肉球刻紋，輕輕推過就能集中灰塵，讓清理桌面變得很療癒。「卡帶造型捲尺」與「飛碟書籤」則將復古與科技感融入生活，實用之餘更有蒐藏價值。還有精緻的微縮和食磁鐵，將壽司與團子化身為辦公桌上的可愛風景，讓繁忙的工作日也能被這份日本職人的細膩創意一秒治癒。

▲sun-star貓咪桌面清潔器獲得審查員特別賞，可愛肉球刻紋能有效集中碎屑，是桌面上最舒壓的療癒清潔小物。 ▲MIDORI和食微縮磁鐵獲得審查員特別賞，細膩還原壽司美味造型，為日常辦公生活增添精緻的日系療癒風景。

誠品線上「2026日本文房具屋大賞主題展」

2026日本文房具屋大賞 年度必買清單

【創意賞】sun-star 飛碟造型平面收納袋： 結合乳牛拉鍊與幽浮反光材質，模擬被外星人綁架的獵奇設計。

【筆袋筆盒賞】sun-star 蟬殼造型筆袋： 極致逼真的蟬殼外型，拉開背後拉鍊文具隨即「破殼而出」。

【彩繪筆賞】sun-star LAMECO 亮粉彩繪筆： 亮粉與水性顏料融合，透明基底可疊加出立體閃光效果。

【印章賞】MIDORI Yuru Log 軟木印章： 軟木吸震材質手感絕佳，重複按壓超過 200 次仍清晰不暈染。

【年度機能大賞】PILOT FRIXION 新極灰三色按鍵魔擦筆： 針錐型筆尖書寫流暢，紅藍黑 3 色一體且附擦拭端。

【原子筆賞】PILOT Juice Plus 果汁筆： 學生族群最推的高 CP 值單品，書寫體驗全面升級。

【審查員特別賞】sun-star 貓咪造型桌面清潔器： 療癒肉球刻紋能集中碎屑，推動清潔過程超舒壓。

【審查員特別賞】sun-star 飛碟造型書籤： 幽浮光線造型精準夾住書頁，實用又具備科幻感。

【審查員特別賞】sun-star 卡帶造型捲尺： 復古錄音帶造型變身測量工具，掛在包包上極具特色。

【審查員特別賞】MIDORI 和食微縮磁鐵： 壽司、團子等精緻縮小版美食，是辦公桌最美的療癒風景。





可愛療癒小物都要收！

活動網址：https://reurl.cc/V2EWjQ

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誠品線上「2026日本文房具屋大賞主題展」 更多照片

▲受職人青睞的MIDORI微縮磁鐵將三色團子化身實用小物，充滿療癒感的精緻設計，瞬間治癒文具迷的心。 ▲PILOT果汁筆贏得原子筆賞冠軍，全新升級的流暢書寫體驗與超高CP值，是學生族群與辦公室必備的潮流筆款。

▲年度機能大賞頒給PILOT魔擦筆，極致流暢的三色設計搭配按鍵式功能，成為新時代高效能書寫的實用文具首選。