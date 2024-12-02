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燕窩禮盒推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩 滋補養顏保養首選

2024-12-02 10:48:00 文字：Ｍaggie
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燕窩禮盒推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖

2025新年送禮首選~李向月連燕窩禮盒 

2024即將結束了，年節將近又到了送禮的時刻了，送禮如何送進心坎裡？

真的是很考驗送禮者的功力，近幾年來滋補養生的燕窩禮盒一直都是送禮的首選，

市面上燕窩百百種，要如何挑選真正的燕窩，真的是門大學問。

李向月連真正的燕窩 成立於2019年，嚴選品質最好的印尼頂級金絲燕盞，

因為是燉給自己家人阿嬤吃的，秉持著這種信念堅持只做真正的燕窩，

李向月連真正的燕窩 絕對是2025新年送禮首選，值得推薦給大家～

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連真正的燕窩 禮盒 第一眼看到就被驚豔到，這禮盒也太美了吧！

有別於一般中規中矩的燕窩包裝，乍看之下還以為這是放珠寶或精品的禮盒


燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

祖母綠色系加上橘色緞帶 高貴又典雅的包裝

好適合拿來送禮彰顯尊貴品味，讓收到禮物的人印象深刻

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

極濃燕窩禮盒 有分有糖和無糖，可依照送禮的愛好需求來選擇

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連真正的燕窩 無糖極濃燕窩禮盒

禮盒內有三罐燕窩，附燕窩專用匙1支

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩
燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

相信大家都知道燕窩從挑選到燉煮，每個步驟都是很費工的

李向月連真正的燕窩 小瓶裝打開立即可食用，很適合忙碌的現代人


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燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連真正的燕窩 成份很單純 只有燕窩、純水 

100% Natural無添加一些有的沒有的

不論是是自己吃或是送給長輩吃，都可以很放心


燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連真正的燕窩 通過SGS檢驗合格國家掛保證，

全產品還有投保5仟萬產品責任險，品質無慮可安心食用

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩
燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連 無糖極濃燕窩

來自純淨無汙染的燕窩產區，選擇等級較高的輕毛燕盞，由專業燕農管理燕屋，

全程手工挑毛，嚴格把關所有生產製程，不漂白、不造假、不添加化學藥劑，

並通過HACCP、ISO國際認證與SGS檢驗等多項認證

一條龍的生產方式，讓消費者可以清楚知道燕窩的產地來源，

不用擔心被騙 花冤枉錢 買到假貨

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連 無糖極濃燕窩  未開瓶常溫可保存兩年

開瓶後建議一次食用完畢，未食用完請冷藏保存


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燕窩建議早上空腹食用，吸收效果會比較好，

若早上趕著出門也可以選擇睡前空腹食用

拿起湯匙大口吃燕窩，真的是好滿足唷


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李向月連真正的燕窩

濃到幾乎看不到一滴水，是我目前吃過最濃的燕窩

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連 無糖極濃燕窩 是目前市面上濃度最高級別的燕窩

一瓶的燕窩酸是一般燕窩的五倍以上，

口感紮實脆彈，帶點淡淡的蛋白清香，完全沒有怪味腥味

李向月連 無糖極濃燕窩 很推薦給怕胖又愛美的朋友們～

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

李向月連 無糖極濃燕窩 除了單吃，也可以搭配蜂蜜、冰糖...，變化不同的風味唷～

 

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依各人喜好在水杯內，倒入些許蜂蜜

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

再加入一匙 李向月連 無糖極濃燕窩

 

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輕輕攪拌一下

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

一杯特調的燕窩蜂蜜飲就完成了，簡單方便又好好喝

大人小孩都喜愛老少咸宜，以後家裡有客人拿這個來招待準沒錯

 

燕窩禮盒推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖

李向月連 除了食用燕窩之外，他們家也有出擦的燕窩保養品

有興趣可以上官網看看 點我

內服外用雙管齊下，好好寵愛自己一下吧！

 

燕窩推薦│李向月連只做真正的燕窩 2025新年禮物 無糖燕窩

燕窩自古以來一直被視為珍貴的補品，燕窩內含燕窩酸、胺基酸、EGF因子等，

人體所需的營養和礦物質，吃上它可以補充精、氣、神，全家大小都可以食用。

也很適合產後或病後之補養、懷孕補生、長輩養生補給。

李向月連真正的燕窩 健康美味、養生無負擔，是新年送禮的最佳選擇！

 

李向月連

電話：0800-598-598

地址：桃園市中壢區民族路316號

營業時間：平日09:00-20:00 & 假日11:00-20:00

官方網站：李向月連

FB粉絲團：李向月連

IG粉絲團：李向月連

Line官方帳號：李向月連

文章標籤
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