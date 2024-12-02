2025新年送禮首選~李向月連燕窩禮盒

2024即將結束了，年節將近又到了送禮的時刻了，送禮如何送進心坎裡？

真的是很考驗送禮者的功力，近幾年來滋補養生的燕窩禮盒一直都是送禮的首選，

市面上燕窩百百種，要如何挑選真正的燕窩，真的是門大學問。

李向月連真正的燕窩 成立於2019年，嚴選品質最好的印尼頂級金絲燕盞，

因為是燉給自己家人阿嬤吃的，秉持著這種信念堅持只做真正的燕窩，

李向月連真正的燕窩 絕對是2025新年送禮首選，值得推薦給大家～

李向月連真正的燕窩 禮盒 第一眼看到就被驚豔到，這禮盒也太美了吧！

有別於一般中規中矩的燕窩包裝，乍看之下還以為這是放珠寶或精品的禮盒





祖母綠色系加上橘色緞帶 高貴又典雅的包裝

好適合拿來送禮彰顯尊貴品味，讓收到禮物的人印象深刻

極濃燕窩禮盒 有分有糖和無糖，可依照送禮的愛好需求來選擇

李向月連真正的燕窩 無糖極濃燕窩禮盒

禮盒內有三罐燕窩，附燕窩專用匙1支





相信大家都知道燕窩從挑選到燉煮，每個步驟都是很費工的

李向月連真正的燕窩 小瓶裝打開立即可食用，很適合忙碌的現代人





李向月連真正的燕窩 成份很單純 只有燕窩、純水

100% Natural無添加一些有的沒有的

不論是是自己吃或是送給長輩吃，都可以很放心





李向月連真正的燕窩 通過SGS檢驗合格國家掛保證，

全產品還有投保5仟萬產品責任險，品質無慮可安心食用





李向月連 無糖極濃燕窩

來自純淨無汙染的燕窩產區，選擇等級較高的輕毛燕盞，由專業燕農管理燕屋，

全程手工挑毛，嚴格把關所有生產製程，不漂白、不造假、不添加化學藥劑，

並通過HACCP、ISO國際認證與SGS檢驗等多項認證

一條龍的生產方式，讓消費者可以清楚知道燕窩的產地來源，

不用擔心被騙 花冤枉錢 買到假貨

李向月連 無糖極濃燕窩 未開瓶常溫可保存兩年

開瓶後建議一次食用完畢，未食用完請冷藏保存





燕窩建議早上空腹食用，吸收效果會比較好，

若早上趕著出門也可以選擇睡前空腹食用

拿起湯匙大口吃燕窩，真的是好滿足唷





李向月連真正的燕窩

濃到幾乎看不到一滴水，是我目前吃過最濃的燕窩





李向月連 無糖極濃燕窩 是目前市面上濃度最高級別的燕窩

一瓶的燕窩酸是一般燕窩的五倍以上，

口感紮實脆彈，帶點淡淡的蛋白清香，完全沒有怪味腥味

李向月連 無糖極濃燕窩 很推薦給怕胖又愛美的朋友們～

李向月連 無糖極濃燕窩 除了單吃，也可以搭配蜂蜜、冰糖...，變化不同的風味唷～

依各人喜好在水杯內，倒入些許蜂蜜

再加入一匙 李向月連 無糖極濃燕窩

輕輕攪拌一下

一杯特調的燕窩蜂蜜飲就完成了，簡單方便又好好喝

大人小孩都喜愛老少咸宜，以後家裡有客人拿這個來招待準沒錯

李向月連 除了食用燕窩之外，他們家也有出擦的燕窩保養品

有興趣可以上官網看看 點我

內服外用雙管齊下，好好寵愛自己一下吧！

燕窩自古以來一直被視為珍貴的補品，燕窩內含燕窩酸、胺基酸、EGF因子等，

人體所需的營養和礦物質，吃上它可以補充精、氣、神，全家大小都可以食用。

也很適合產後或病後之補養、懷孕補生、長輩養生補給。

李向月連真正的燕窩 健康美味、養生無負擔，是新年送禮的最佳選擇！

李向月連

電話：0800-598-598

地址：桃園市中壢區民族路316號

營業時間：平日09:00-20:00 & 假日11:00-20:00

官方網站：李向月連

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