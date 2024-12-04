馬的…老闆真的太拚了，竟然在新竹獨創日本料理24小時供應

竹北「馬的生食丼」即日起24小時營業，不管是夜貓子還是早上下班的朋友，早餐時段就可以享用日本料理！

餐點除了美味的丼飯、生魚片、握壽司及串烤料理，現在還有合菜套餐

喜愛吃日本料理的朋友想吃就可以去吃囉，快跟著小米一起去看看吧。

優惠活動：

Google五星評論或FB、IG打卡送炙燒鮭魚咖啡握壽司(限內用)。

1人五星好評送1貫握壽司、4人五星好評送4貫握壽司，以此類推…

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👉馬的生食丼位置及停車方式

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馬的生食丼位於縣政二路上，對面有停車場、附近也有白線，停車還挺方便的。

如果是清晨或半夜來吃日本料理，附近白線應該很好停車 XD

👉馬的生食丼環境介紹

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老闆是有多年廚藝經驗的日本料理師傅，秉持著日本料理職人精神的老闆，嚴選品質好的新鮮食材，讓大家不用花費太多錢，就可以吃得到相當有水準的美味餐點

店家即日起改為24小時營業，不管是夜貓子還是早上下班的朋友，早餐時段就可以享用日本料理

店內以2人桌為主，人多的話桌子可以任意合併，人多人少來聚餐都不是問題喔

餐具和醬料在一旁可以自行取用。

👉馬的生食丼菜單目錄搶先看

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餐點除了美味的丼飯、生魚片、握壽司及串烤料理，現在還有合菜套餐，有680元、880元、1280元三種。

馬的合菜套餐

1280元

明太子法國麵包

大草蝦味增鮮魚湯

極上生魚片3切（黑鮪魚，鮭魚肚，青干）

炙燒握壽司3貫（鮭魚肚，比目魚，馬糞海膽軍艦）

鮭魚卵手捲

海陸天婦羅（軟殼蟹，干貝，香菇，節瓜）

烤明太子雞肉串1串

烤松阪豬1份

烤午仔魚一夜干1尾

日式和牛飯

炸日式麻糬（2塊）

880元

明太子法國麵包

大草蝦味增鮮魚湯

極上生魚片3切（鮭魚，青甘，油旗）

炙燒握壽司3貫（比目魚，星鰻，鮭魚）

炸比目魚手捲

綜合天婦羅（草蝦，魚片，香菇，節瓜）

烤明太子雞肉串1串

烤豬五花肉串1串

烤午仔魚一夜干1尾

鮭魚拌飯1小碗

炸日式麻糬（2塊）

680元

明太子法國麵包

鮮魚豆腐味增湯

生魚片3切（鮭魚，油旗，甜蝦）

生魚片壽司（鮭魚，星鰻，鮭魚卵軍艦）

炸玉米手捲

天婦羅（草蝦，香菇，節瓜，山藥）

烤鹽烤雞肉串1串

烤豬五花肉串1串

烤日式鯖魚

烤鮭魚飯團

炸日式麻糬（2塊）

👉馬的生食丼優惠活動

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Google五星評論或FB、IG打卡送炙燒鮭魚咖啡握壽司(限內用)。

1人五星好評送1貫握壽司、4人五星好評送4貫握壽司，以此類推…

👉馬的生食丼用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴和Kelly享用1280元合菜套餐*2份，擺了滿滿一桌，讓我們三個人都有吃飽

這些餐點在半夜或清晨，想吃都可以吃得到喔！

1280元合菜套餐*2份，下圖是兩人份的份量。

明太子法國麵包

大草蝦味增鮮魚湯

極上生魚片3切（黑鮪魚、鮭魚肚、青甘）

炙燒握壽司3貫（鮭魚肚、比目魚、馬糞海膽軍艦）

鮭魚卵手捲

海陸天婦羅（軟殼蟹、干貝、香菇、櫛瓜）

烤明太子雞肉串1串

烤松阪豬1份

烤午仔魚一夜干1尾

日式和牛飯

炸日式麻糬（2塊）

鮭魚卵手捲，爆多的鮭魚卵吃起來很過癮，加上米飯讓我們先開開胃

他們的生魚片一直都很厚切，吃起來相當過癮

極上生魚片3切有黑鮪魚、鮭魚肚、青甘。

鮭魚肚油花漂亮，肉質軟嫩又甜，愛吃生魚片的朋友一定很滿足！

青甘屬於彈牙的口感，魚肉的甜味更讚喔

半夜或早餐都能吃到黑鮪魚好幸福！肉質甜美，有入口即化的口感~

炙燒握壽司有鮭魚肚、比目魚和馬糞海膽軍艦。

店家用的是超高級的馬糞海膽耶！

馬糞海膽鮮甜，沒有腥味，而且份量爆炸多，愛吃海膽的朋友不能錯過

小結巴很愛的比目魚握壽司，比目魚油脂甘甜，加上醋飯，讓人吃完一個還想再吃一個呢 XD

鮭魚肚炙燒後特別嫩，肉汁讓口感濕潤，半夜或清晨吃到真的很幸福耶~

烤松阪豬2人份，有脆甜的口感，外層微焦，簡單以胡椒鹽調味，讓肉質更甜了

烤明太子雞肉串是必點的~

明太子醬是老闆調配的，炙燒後非常香，加上軟嫩多汁的肉質，讓人一口接一口吃不停

來瓶啤酒解解膩吧！

竹北的朋友以後深夜不用煩惱沒有東西好吃了，來這邊一定能得到滿足

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

海陸天婦羅有軟殼蟹、干貝、香菇、櫛瓜。

生食級干貝比50元硬幣還大，超浮誇！

一口咬下有軟酥外皮和脆甜的口感

軟殼蟹有蟹膏耶，讓Kelly吃得很滿足。

烤午仔魚一夜干，午仔魚是比較高級的魚種，可以擠上金桔汁讓魚肉風味更棒

肉質細緻，魚肉很甜美~

明太子法國麵包我們很喜歡，法國麵包烤得很酥脆，搭配鹹甜的明太子醬，熱熱的吃超讚！

日式和牛飯，飯上除了有高級和牛，還點綴上魚子醬耶

肉汁淋在白飯上吃起來特別香~

不只是配和牛，天婦羅、生魚片配白飯都很棒喔！

大草蝦味噌鮮魚湯有草蝦、鮮魚、豆腐、竹輪等滿滿湯料，味噌湯甘甜順口，大隻的草蝦吃起來就是爽

飯後甜點是炸日式麻糬，外酥內軟，加上鹹甜明太子醬，大小朋友都會喜歡

以下是之前吃過的丼飯，推薦給大家。 24小時都有供應唷！

超值生魚片丼飯(350元)有星鰻、鮭魚、旗魚、甜蝦等配料~

炙燒星鰻一口咬下帶有膠質的甜味超讚的

甜蝦口感蠻彈牙的，搭配富含油脂的鮭魚、旗魚，以這個價格來說很適合小資族們

丁丁生魚丼飯(330元)，有鮭魚、鮪魚、旗魚、紅甘、甜蝦及蝦卵等配料，搭配溫熱的米飯，讓生魚片的口感更為軟嫩喔。

每一口都能吃到不同魚肉的甜味、香氣在口中四溢，是海鮮控必點的喔

這是竹北限定的馬的無敵丼飯(1080元)，以古典日式方盒盛裝料理，集結鮪魚、鮭魚、旗魚、紅甘、胭脂蝦、干貝、日本海膽、鮭魚卵，滿滿浮誇的海鮮饗宴~

一整天忙碌工作後，吃好料犒賞自己是一定要的啦

鮭魚、鮪魚、海鱺腹、旗魚軟嫩又甜美，有入口即化的口感 很奢華的享受呢~

接下來是小米超級期待的部分，胭脂蝦、大顆干貝、日本馬糞海膽、鮭魚卵和玉子燒等等。

胭脂蝦是季節性食材，數量有限，老饕們趕緊來享用喔

胭脂蝦的肉質較為紮實，口感鮮甜又彈牙，還有濃郁的蝦膏喔 蝦頭記得留下來，老闆會為客人再烤熟重上！

不敢吃生食的朋友，蝦頭可以交給老闆炙燒，炙燒後蝦膏的甜味被米飯吸附，熱熱地吃相當鮮美，還沒吃過的朋友趕緊把握機會來品嚐喔！

老闆不計成本使用高級的馬糞海膽，濃郁又鮮甜的口感，搭配溫熱的米飯，大口一吃快樂到升天了

這是小米很愛的大干貝，有脆度的鮮甜，小米一口就嗑完一顆了 XD

爆漿的鮭魚卵搭配米飯吃起來真的超爽的。

黃金六兩松阪豬丼飯(260元)有脆度的又有肉甜味的松阪豬，沒有豬腥味，搭配小菜和白飯，很有飽足感又能很滿足喔

以上是我們的心得分享，馬的生食丼老闆一直很有幹勁，不斷推陳出新

新竹獨創日本料理24小時供應！讓想吃日本料理的朋友想吃就有得吃，小米推薦給大家

👉馬的生食丼營業時間地址

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🌟店家資訊：馬的生食丼

🏠地址：新竹縣竹北市縣政二路460號

☎電話：0958-477-668

⏰營業時間：24小時營業不休息

粉絲團：馬的生食丼（馬の生食丼）

➡️現金交易/內用清潔費酌收5%,過年期間酌收10%(除夕休息)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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