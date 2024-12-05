新竹首間一個人也可以吃的胡椒豬肚雞開幕囉

現在正夯的個人酸菜魚在這裡也吃得到，而且是用正統的烏鱧魚片唷

「三零八胡椒豬肚雞」首創多樣風味胡椒豬肚雞，讓小資族和單身貴族一個人也可以享用胡椒豬肚雞

老闆原本販售酸菜魚起家，為了讓老主顧一樣能吃到美味的酸菜魚，所以自12/1起供應美味的藤椒酸菜魚！

喜歡清爽口味的朋友還有純老火湯和南洋叻沙湯底可以選擇

喜歡胡椒豬肚雞和酸菜魚的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉三零八胡椒豬肚雞位置及停車方式

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三零八胡椒豬肚雞位於光明六路東一段，靠近小米的愛店ABV加勒比海餐酒館。

開車的朋友可以把車停在全聯停車場，再走過來挺方便的

👉三零八胡椒豬肚雞環境介紹

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店內復刻校園的風格，牆上的黑板有湯底口味和菜名。

Kuso的文字讓人會心一笑

座位有一人獨享的吧台桌、二人桌，桌子可以任意合併，所以人多人少來用餐都不是問題

自助區有飲料、白飯可免費取用。

白飯加入紅藜麥，紅藜高鐵、高鈣、高膳食纖維，很有營養~

飲料有無糖紅茶和無糖綠茶，回甘的茶香解渴又解膩。

辣椒醬辣勁十足，愛吃辣的朋友不妨嚐看看

👉三零八胡椒豬肚雞菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

湯底有純老火湯、慢煨胡椒、南洋叻沙和最新推出的藤椒酸菜魚。

先選湯底，再選肉品，如果選慢煨胡椒湯底/豬肚的話就是208元、選雞腿的話是238元。

想要吃更豐盛的話還可以加料

點餐採自助式，接受現金、信用卡和Line pay付款。

如果不太會操作或不方便操作點餐機的話，店員會協助喔

點好後拿取相應號碼的取餐呼叫器，就可以等待呼叫器響後去取餐

店家沒有收取服務費，餐盤和餐具就自行回收啦！

👉三零八胡椒豬肚雞用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤和阿昏來吃他們最愛的酸菜魚和胡椒豬肚雞

小彤一吃就愛上，後來還帶她媽媽和弟弟回訪呢！提醒大家酸菜魚12/1才開賣喔~

首推慢煨胡椒/豬肚(208元)+雞腿(98元)，滿滿一大碗胡椒豬肚雞光看就很過癮

湯底有娃娃菜、袖珍菇、黑川耳、凍豆腐、寬粉等食材，今天很幸運因為中華隊榮獲冠軍，店家加送一顆貢丸，不過活動已經結束囉。

湯底細火慢煨而成，帶有濃郁大骨甜味和淡淡的胡椒辛香，不會太嗆辣、也不會重鹹，可以大口大口喝

娃娃菜吸附湯頭後風味甜美。

豬肚有嫩中帶嚼勁的口感，處理得很好沒有腥味，加上淡淡胡椒香更好吃了~

雞腿肉醃漬入味，肉質軟嫩。

胡椒豬肚雞超下飯的，光這一碗就可以讓小米吃下兩碗白飯了

大家可以把湯汁淋在白飯上，讓米飯吸飽湯汁喔。

喜愛胡椒豬肚雞的朋友不用花大錢，來這邊就可以享用一人份的鍋物，對小資族和單身貴族來說是非常棒的選擇

小彤超愛的藤椒酸菜魚(308元)+豆皮(28元)，她說不用去當刁民可以當享民了 XD

老闆使用大片的酸菜和烏鱧魚片，不是用廉價的鰱魚喔。

湯底一樣有娃娃菜、袖珍菇、黑川耳、凍豆腐、寬粉等食材~

一碗的份量真的很多，小彤還問老闆說其他客人也這麼多嗎？老闆說就是這麼多 XD

小彤真的吃得很滿足

烏鱧魚使用獨門醃料醃漬入味，帶有淡淡胡椒香，魚皮有膠質口感，肉質細緻，吸附酸V帶辣的湯頭真的很好吃。

光是這一碗就用了150g的烏鱧魚片，老闆很阿莎力

湯頭酸V帶辣而且有濃濃的滕椒香~ 這是屬於偏重口味，光喝湯頭就很過癮

大片的酸菜很下飯，凍豆腐和寬粉吸附湯汁吃完很有飽足感。

建議單點豆皮，吸附酸V帶辣的湯頭很涮嘴~

光是小彤就可以把這碗吃光光了！

喜歡清爽風味的朋友可以點南洋叻沙湯底

南洋叻沙/牛肉片(228元)+麻辣小肉丸(58元)+豆皮(28元)，提醒大家單顆貢丸是活動贈送，平常是沒有的喔！

湯頭鮮香十足，帶有椰奶香氣，搭配牛肉片很適合。

寬粉吸附湯汁也很涮嘴喔

最後是小米還蠻喜歡的精力黑蒜(238元)，湯頭甜美帶蒜香，肋排也嫩嫩的~

不過因為季節因素，12月起暫停供應，想吃的朋友期待明年再度供應囉

一些單點的食材小米蠻推薦的，豬肉片(68元)肉質嫩嫩的，有豬肉本身的甜味，加上辣椒醬油風味更棒喔

手工蛋餃(48元)阿昏好喜歡喔，內餡除了豬肉餡，還有魚卵的脆度很特別~

麻辣小肉丸(58元)有微微的椒麻香。

小菜的海蜇皮(58元)，挺有脆度的~

小魚花生(48元)是很棒的下酒菜。

涼拌毛豆(38元)

以上是我們的心得分享，不管是小資族或單身貴族都可以來享用美味的胡椒豬肚雞

12月起藤椒酸菜魚回歸！以新竹的個人酸菜魚來說，三零八胡椒豬肚雞排名有前二喔！

👉三零八胡椒豬肚雞營業時間地址

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🌟店家資訊：三零八胡椒豬肚雞

🏠地址：新竹縣竹北市光明六路東一段237號

☎電話：03 667 2808

⏰營業時間：11:30–20:30

Line@：https://lin.ee/AwP8wXw

粉絲團：三零八胡椒豬肚雞 308 Solo Big Bowl

➡️現金、信用卡、Line pay付款/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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