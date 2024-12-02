南投鹿谷不限時咖啡廳【嶋嶋坐 Tauh-Tauh-Tse】，是鹿谷、溪頭、妖怪村旅遊很不錯的順遊休憩、喝咖啡景點，植栽系環境舒適、不限時、免服務費，是一家願意讓客人慢慢坐的咖啡廳！

咖啡廳還有提供停車場，停車很方便。

南投鹿谷咖啡廳「嶋嶋坐」，近溪頭森林遊樂區不限時甜點、下午茶!

嶋嶋坐地點在溪頭旅遊主要道路上，經過很難錯過，距離溪頭森林遊樂區約13分鐘車程，溪頭、妖怪村旅遊前或後可以來享用甜點、喝杯咖啡。

停車場就在咖啡廳前方，對面則是福林餐廳，也可以用餐後過來享用下午茶。

ADD:南投縣鹿谷鄉興產路76-3號

TEL:0970 084 600

營業時間:10:00-19:30 (週二公休)

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提供室內外用餐空間，餐廳前後都有戶外座位區，周圍種植了許多植栽，綠意盎然，讓人好喜歡。

戶外空間難免會有蚊蟲，怕蚊蟲叮咬務必做好防蚊措施。

免收服務費，入座後自行至櫃台點餐，茶水也在一旁，需要自取。

餐廳空間寬敞舒適，三面都是大面積玻璃窗設計，採光明亮、氛圍感很不錯。

跟大多數的咖啡廳一樣，低消每人一杯飲品，嶋嶋坐的飲品價格不貴，不需要百元就有一杯飲品，也就是說低消不用百元，也算是划算。

飲品有手沖咖啡、義式咖啡等，甜點只要80元起，消費平價。

藍莓乳酪起司塔

精巧的份量，外觀挺美的，很紮實的起司塔口感，香酥脆口，乳酪起司跟微酸感的藍莓很搭。

法式千層蛋糕 黑巧克力

只要120元真的很划算，這樣有質感的法式千層路邊都不只賣這個價格了吧！嶋嶋坐孩提供舒適的空間並搭配了香蕉與精緻擺盤！

柔軟香滑的黑巧克力奶油千層口感很優秀，濃郁微苦的美味令人著迷。

阿薩姆紅茶

到咖啡廳通常都喝咖啡的我當天選擇了熱的阿薩姆紅茶，茶香濃郁，一杯只要70元的價格還挺划算。

卡布奇諾

嶋嶋坐的義式咖啡價格也不貴，這杯卡布奇諾110元，大部分的咖啡廳都是130元起跳吧！

有搭配肉桂粉，卡布奇諾咖啡跟肉桂香氣十分合拍。

阿薩姆奶茶

兒子指定的奶茶一杯80元，真心覺得嶋嶋坐真的是一家值得造訪的咖啡廳，單價要比一般咖啡廳平價，每人一杯飲品的低消也不會太燒荷包。

蜂蜜柚子冰沙

冰沙使用外帶杯盛裝，還可以看到果皮耶，真材實料，喝起來有濃郁的柚子香氣。

兩大兩小點了兩片蛋糕外加四杯飲料只要$570，真的很划算，是南投鹿谷高CP值咖啡廳！

嶋嶋坐，嶋念為「ㄉㄠˇ」，嶋嶋坐翻成台語就是＂慢慢坐＂的意思，大家來到 嶋嶋坐 都可以慢慢坐著聊天、喝咖啡喔

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