今年林口三井OUTLET舉辦的PIXAR皮克斯主題造景活動：繽紛光之祭 蓬蓬星宇宙，是一場結合聖誕氛圍、動畫角色與互動光影的精彩展覽。

本次活動免費參觀，除了展示充滿創意的聖誕裝飾與皮克斯經典角色的造景之外，整個展區充滿了濃厚的節日氣氛。

不少人來到此處欣賞展覽之外，還可以順便逛逛OUTLET的美食街，已成為許多遊客的必訪行程之一。

📸林口三井PIXAR 皮克斯主題造景｜繽紛光之祭：蓬蓬星宇宙

📆活動日期：2024/11/15-2025/02/28

MITSUI OUTLET PARK 林口

📌活動地點： 244新北市林口區文化三路一段356號

⏰營業時間：

星期一~四 11:00–21:30

星期五 11:00–22:00

星期六~日 10:30–22:00

剛踏進林口三井OUTLET，繽紛的燈光和歡快的音樂瞬間抓住了我的目光。

中央廣場有那超高的巨型三眼怪氣偶，鮮明的綠色和電影中的形象幾乎如出一轍，令人驚艷。

周圍還有眾多PIXAR角色陪伴，生動有趣的造型，吸引了大、小朋友在此拍照留念。

這裡還重現了腦筋急轉彎中經典的電影場景，並融入了互動元素，可以輕觸那些閃閃發光的回憶球，彷彿能瞬間進入電影的情境之中，感受角色的情感與故事。

光影與動畫的結合，讓現場小朋友玩得不亦樂乎！

這次活動的最大亮點就是PIXAR經典角色的亮相，各種生動有趣的造型，讓人彷彿置身動畫世界。

活動中還特別設置了快閃店，販售多款PIXAR主題的周邊商品，種類豐富且極具收藏價值。

如果是粉絲朋友，不妨挑選幾樣喜愛的商品帶回家，作為紀念~~

MITSUI OUTLET PARK 林口二館

📌活動地點： 244新北市林口區文化二路一段123號

⏰營業時間：

星期一~四 11:00–21:30

星期五 11:00–22:00

星期六~日 10:30–22:00

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

在2館東口有一座繽紛聖誕火箭造型樹，充滿濃厚的卡通風格，讓人一見難忘。

到了晚上更有整點燈光秀登場，隨著音樂的節奏，光影不斷變化，彷彿火箭即將直衝外太空，帶來想像的空間，燈光與音樂的結合，不僅增添了節日氣氛，也讓人感受到滿滿的創意與活力。

雖然這裡的裝置數量不多，但結合OUTLET的特色，不僅能欣賞展覽，還能逛街購物、品嘗各式異國美食，讓整體體驗更加豐富。

不過需要注意的是，假日時刻經常出現交通壅塞的情況，建議前來的朋友要提前做好心理準備，選擇較為適合的時間，才能更輕鬆地享受這趟愉快的行程！