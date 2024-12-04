這一鍋餐飲集團旗下有三大品牌：「這一鍋皇室秘藏鍋物」、「這一小鍋」以及「燒肉同話」，全台分佈25家分店，並且不斷展店中，還有網購商城。其中「這一鍋皇室秘藏鍋物」火鍋店，大多以單點方式經營，全台唯有台北西門殿和台中崇德殿為吃到飽型式，今天就來到西門町體驗一下。

↓台北西門殿，門面意外的美麗Tiffany藍，不會讓人聯想是皇室風的鍋物店。午餐座無虛席，店內環境就不方便拍了。

↓標榜的是平日午餐最低408元起就可以三種肉類、特定海鮮，以及新鮮時蔬、副食、甜點飲品自助吧無限享用，用餐時間120分鐘。不過，如果湯底要選老火湯或御膳麻辣湯，就要加價70元。我們選擇”這MORE霸氣”$698價位，附贈特調飲品一杯。

↓哈哈！就是很霸氣，鴛鴦鍋偏偏選擇了要加價的老火湯和御膳麻辣湯——就一定要吃麻辣鍋啊！

↓老火湯是選用豬大骨、雞骨、豬後腿骨及十多種中藥食材熬煮十小時至食材充分碎化為精華，再添加少許蒜頭及胡椒烹煮而成。選老火湯者，會先附上青花瓷甕盛裝的食材一份，有雞肉、豬肚、腐竹，以及花膠。

↓很養生、精緻啊。氣氛十足，嬝繞著乾冰雲煙。

↓其實就一小碗，但後續也都可以加點。

↓醬料區：有9種火鍋佐料沾醬，我推祖傳腐乳醬，略帶鹹味和發酵過的特殊香氣。

↓其實湯底算夠味了，但沾上這些會更銷魂。

↓殘念，原本有炸雞的，我們進場時剛好被夾光，第二輪就變成黑糖麻糬了。

↓飲料區有：軟飲、冰沙、馬玉山、現沖茶包。霜淇淋機則有2種口味。

↓好熱，馬上做一杯原味霜淇淋，過癮。

↓蔬食、火鍋料多達30種，包括麻辣鍋好朋友的老油條，通通任夾。食量大的可以拿冬粉、王子麵、鍋燒麵、拉麵等，旁邊還有電鍋，可以自行DIY咖哩飯。

↓食材看起來都相當新鮮，品質很好。

↓先夾了這些。

↓第一輪會先上經典肉品六拼盤：天香回味和牛、澳洲和牛霜降、澳洲和牛雪花、伊比利梅花豬、雞胸肉和雞腿肉。之後可加點。

↓海鮮盤：小卷、干貝、花枝、鱸魚、鮮蚵、蛤蠣、草蝦和紅蝦。

↓可惜蝦子不能續，很不錯吃！(台中殿可以續2隻)

↓這小小花枝也太可愛了，一下鍋就煮沒了。

↓自助區的黃金泡菜不可錯過。

好了，接下來就是涮肉、涮肉，卯起來涮。

↓澳洲和牛雪花，大推。

↓麻辣風味和牛，也可以卯起來點。

↓自助區的兩款滑漿，墨魚滑跟香菇鮮肉漿，不用客氣，盡量挖。

↓Q彈喔。

↓花膠，大約是大型魚類的魚鰾經過處理和乾燥後的製品，膠原蛋白含量極高，具食療效果又滋補，是高檔菜肴的象徵。

↓其實沒什麼特殊味道，反正名貴就多吃XD。不過加點，其實給的份量也很少。

↓蛤蠣一次給四顆。

↓雖然盤子堆疊，內容卻有限，不會真的吃很多。

↓自助吧很棒，結果我吃的最多的反而是油豆腐。

↓兩杯飲料分別是雲兒奶蓋百花綠茶、雲兒奶蓋烘焙烏龍，都加珍珠，超好喝，幾乎後悔沒點$798價位的，可以無限暢飲。

↓甜點區後來上了雙色地瓜球。

↓一定要用巧克力霜淇淋當 happy ending。

結論：這一鍋，總之走的是一個精緻的路線，兩人餐費$1690，不算高檔的價位卻有著高檔的品質，難怪朋友極力推薦。

天下無不散之筵席，是的，這一鍋台北西門町殿，目前已經改裝了，成為原旗下的品牌【叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚】(又是酸菜魚！)。以上餐飲內容，台北西門町已成追憶，只能到台中崇德殿享用了。

【這一鍋台中崇德殿Share More吃到飽】

地址：台中市北屯區崇德路一段596號

電話：04-2233-3308

營業時間：11:30-00:00 (最後收客23:00)

用餐時間限制：120分鐘

價位，不分平、假日：

午餐：這MORE豐盛408元、這MORE霸氣698元、這MORE奢華798元。

晚餐：這MORE豐盛448元、這MORE霸氣698元、這MORE奢華798元。

兒童/幼兒/小童/65歲以上銀髮族，皆有價惠價，

以上消費皆可享自助吧吃到飽，均加收服務費10%

這MORE霸氣698元，附贈特調飲品一杯，

這MORE奢華798元，特調飲品無限續飲

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