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百坪佔地寬敞聚餐必訪百年鍋物 汕頭泉成沙茶潮鍋 高雄五甲公園店，聚餐宴客便利停車、個人鍋鴛鴦鍋都有 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2024-12-04 20:58:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

百坪佔地寬敞聚餐必訪百年鍋物 汕頭泉成沙茶潮鍋 高雄五甲公園店，聚餐宴客便利停車、個人鍋鴛鴦鍋都有 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

百年老店汕頭泉成，高雄五甲公園店開幕囉~
不用奔波太遠，百坪佔地用餐環境
個人鍋、鴛鴦鍋都有，內用享有蔬菜鍋物料自助吧暢飲
還有四款熟食、兩款炸物、飲料、冰淇淋、霜淇淋都可吃到飽

汕頭泉成沙茶潮鍋高雄五甲公園店有七間包廂
包廂都可以打通，尾牙聚餐、公司聚會、商務宴客都很推薦

很多家庭客都很愛汕頭泉成吃火鍋，五甲公園店新開店
吃好肉、澎派海鮮，就直接選 汕頭泉成沙茶潮鍋

尾牙、過年圍爐都可以來 汕頭泉成沙茶潮鍋(高雄五甲公園店)，早點訂位!

汕頭泉成沙茶潮鍋(高雄五甲公園店) 有包廂、好停車、全聯旁
位置：高雄市前鎮區凱興街121號
電話號碼： 07 822 2828
營業時間:
週一到週五11:30~15:00、17:00~22:30
週六、週日11:30~22:30
線上訂位： https://reurl.cc/lNREx6
線上菜單：個人鍋鴛鴦鍋
粉絲團：Facebook

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很多朋友期待的汕頭泉成百年鍋物店，高雄最大旗艦街邊店來囉!
就在五甲公園全聯旁邊，兩間鍋物可選擇，一間是星野肉肉鍋吃到飽、一間是 汕頭泉成沙茶潮鍋 高雄五甲公園店

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🔥 開幕活動狂歡 12/2（一）～12/6（五） 🔥
1️⃣ 點合鍋者消費滿2,000元
💥 贈20盎司「傳香巨無霸」！（每日限量20組）
👉 內容超豐富：梅花豬＋無骨雞腿肉，霸氣滿滿，香氣四溢！

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點個人鍋 / 雙人鍋 消費滿1,500元
🍖 點6盎司肉品 ➡ 免費升級8盎司！
🍖 點8盎司肉品 ➡ 免費升級10盎司！

五甲公園店有冬季限定的 燒酒雞、燒酒蝦，光是香氣瀰漫，保證開胃好吃

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門口就有菜單可以翻閱，可享用個人鍋、鴛鴦鍋
多人、少人都有不同的套餐形式

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約起來吃鍋囉!

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台灣沙茶火鍋第一家 百年汕頭泉成老字號 汕頭泉成
很多名人、旅客來高雄都要吃的火鍋專賣店

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佔地很寬敞，還有七間包廂
很適合宴客、家庭聚餐、尾牙等等節慶聚餐

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個人鍋、共鍋有不同的消費機制
一定都可以享用自助吧蔬菜鍋物料吃到飽唷!

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有七個獨立包廂，圓桌都可容納10~12人
七間包廂都可以打通，可容納高達84人左右

深受很多公司行號、團體聚餐，可以一起圍爐吃火鍋
尤其過年過節更是一位難求，早點訂位

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可以先點完鍋物，就可以自行到自助區取餐
吃多少拿取多少，光是菜菜就高達數十種可選
還有鍋物料、麵食、炸物、熟食，真的可以吃很飽

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鍋物料樣式很多，還有季節時蔬

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挑選喜歡吃的菜菜，就不擔心浪費食物吃不完唷!

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可以跟山一樣堆高高的蔬菜盤，大口大口吃~

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最經典的百年沙茶醬一定要取用，搭配蔥花就很百搭

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湯底都可自取添加

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高達數十種的飲品、果汁、汽水、咖啡、奶茶

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兩款炸物，炸物也都是每日隨機供應

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四款熟食可以痛快吃，也都是隨機供應
都會融入異國風味，讓民眾來用餐才不會吃膩

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不僅鍋物厲害，熟食都是自家主廚每日新鮮熱炒製作

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可以吃到川味風味

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居然還有酸辣粉

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多人就可以享用共鍋，可以挑選不同湯底來做搭配

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招牌扁魚鍋， 一定要點
涮肉、涮海鮮都很百搭，光是湯頭熬煮鍋燒意麵、王子麵都好吃

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亦可點麻辣鍋，鍋底可以免費續加，辣度亦可調整

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打卡評論免費贈送招牌 碳燒烏梅汁

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多多利用起來，免費贈送唷!!!

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經典沙茶醬記得點一顆蛋，加入沙茶醬內就是經典的南部味沙茶沾醬
真的是無敵百搭，每次吃汕頭泉成沒有這味，都覺得不行啊!

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頂級雪花牛肉、翼板牛肉、無骨牛小排、頂級松阪豬肉、蝦兵蟹將總匯拼盤

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頂級雪花牛肉、翼板牛肉、無骨牛小排、頂級松阪豬肉
肉片都是現點現切，帶有厚度
來這裡就是要吃優質的肉肉，涮下去大口大口吃，沾上沙茶醬，完美!

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無骨牛小排

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頂級松阪豬肉

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不僅要吃肉，加碼點 蝦兵蟹將總匯拼盤

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蝦兵蟹將總匯拼盤
裡面還會有季節限定的爆卵紅蟳

紅蟳兩隻或者海石斑(可二擇一)
深海大扇貝5個、日本生蠔6個、Q彈鮮蝦5隻、新鮮蛤蠣20個

可以高達6~7人享用，不用2000元唷!

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秋冬當然要選螃蟹，當天吃到還爆卵

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日本生蠔超肥美

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很大顆厚實的深海大扇貝

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手工三餃一定要點，都是經典古早味的鍋物料
手工蛋餃、手工魚餃、燕餃

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月亮蝦餅也是推薦要單點來吃，自家手工製作
帶有薄脆口感，咬下整個釋放出鮮味鹹香，很唰嘴好吃唷!

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油花均勻的翼板牛肉

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濃厚香氣帶出湯頭鹹香風味

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無骨牛小排推薦必點

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軟嫩好咀嚼，帶出超濃牛肉香

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不吃牛肉就點頂級松阪豬肉吧!

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鮮味蝦仁漿很霸氣用料，不僅有大量魚卵，還可以吃到蝦肉

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燒酒蝦+健康沙朗牛（8盎司）

少人用餐就點個人鍋，冬季限定 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞
只有街邊店可以吃到唷!!!非常獨家~非常誘人
還可以享受現場爆香、點火的熱呼呼火焰秀

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有蝦子、雞肉兩款口味，熬煮出的湯頭滋味不同
使用大量的麻油下去煸老薑

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光是現場爆香，讓旁邊的民眾都聞到香氣了
絕對要點啊!!真的很好吃~而且還加入一整罐料理米酒下去燃燒、熬煮，酒香氣味瀰漫

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燒酒雞+松阪豬（8盎司）

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燒酒雞使用雞腿肉，都會有服務人員貼心服務煸炒、點火、加大骨湯

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光是火焰要燃燒2分鐘，寒冷的天氣力馬都溫暖了

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整個會讓料理米酒點火燃燒，再加入大骨湯

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使用的蝦子也是挑選過，很大尾釋放出新鮮滋味

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整個麻油、酒香味道十足，涮肉、熬煮菜菜都好吃
光是喝湯頭，酒釀香氣瀰漫，身體都溫暖了

冬天一定要追的 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞

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飯後別忘了還有冰淇淋、霜淇淋

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高雄百年鍋物 汕頭泉成沙茶潮鍋
又多了高雄五甲公園店可選

優雅舒適用餐環境，享受最霸氣的海鮮、現切頂級肉肉

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汕頭泉成外帶年菜，每年最多人詢問

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四種超值組合，外帶回家好澎派、增添年味

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即日起到114/1/19 (日)可預訂
取餐日期:114/1/24 (五)~114/1/28 (二)

年菜也可以開始做準備了，不僅可以內用用、亦可外帶回家圍爐團圓

汕頭泉成沙茶潮鍋(高雄五甲公園店)
位置：高雄市前鎮區凱興街121號
電話號碼： 07 822 2828
線上訂位： https://reurl.cc/lNREx6
線上菜單：個人鍋鴛鴦鍋
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汕頭泉成沙茶潮鍋 高雄五甲公園店

phone07-8222828
place高雄市前鎮區凱興街121號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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