百年老店汕頭泉成，高雄五甲公園店開幕囉~

不用奔波太遠，百坪佔地用餐環境

個人鍋、鴛鴦鍋都有，內用享有蔬菜鍋物料自助吧暢飲

還有四款熟食、兩款炸物、飲料、冰淇淋、霜淇淋都可吃到飽

汕頭泉成沙茶潮鍋高雄五甲公園店有七間包廂

包廂都可以打通，尾牙聚餐、公司聚會、商務宴客都很推薦

很多家庭客都很愛汕頭泉成吃火鍋，五甲公園店新開店

吃好肉、澎派海鮮，就直接選 汕頭泉成沙茶潮鍋

尾牙、過年圍爐都可以來 汕頭泉成沙茶潮鍋(高雄五甲公園店)，早點訂位!

汕頭泉成沙茶潮鍋(高雄五甲公園店) 有包廂、好停車、全聯旁

位置：高雄市前鎮區凱興街121號

電話號碼： 07 822 2828

營業時間:

週一到週五11:30~15:00、17:00~22:30

週六、週日11:30~22:30

線上訂位： https://reurl.cc/lNREx6

線上菜單：個人鍋、鴛鴦鍋

粉絲團：Facebook

很多朋友期待的汕頭泉成百年鍋物店，高雄最大旗艦街邊店來囉!

就在五甲公園全聯旁邊，兩間鍋物可選擇，一間是星野肉肉鍋吃到飽、一間是 汕頭泉成沙茶潮鍋 高雄五甲公園店

🔥 開幕活動狂歡 12/2（一）～12/6（五） 🔥

1️⃣ 點合鍋者消費滿2,000元

💥 贈20盎司「傳香巨無霸」！（每日限量20組）

👉 內容超豐富：梅花豬＋無骨雞腿肉，霸氣滿滿，香氣四溢！

點個人鍋 / 雙人鍋 消費滿1,500元

🍖 點6盎司肉品 ➡ 免費升級8盎司！

🍖 點8盎司肉品 ➡ 免費升級10盎司！

五甲公園店有冬季限定的 燒酒雞、燒酒蝦，光是香氣瀰漫，保證開胃好吃

門口就有菜單可以翻閱，可享用個人鍋、鴛鴦鍋

多人、少人都有不同的套餐形式

約起來吃鍋囉!

台灣沙茶火鍋第一家 百年汕頭泉成老字號 汕頭泉成

很多名人、旅客來高雄都要吃的火鍋專賣店

佔地很寬敞，還有七間包廂

很適合宴客、家庭聚餐、尾牙等等節慶聚餐

個人鍋、共鍋有不同的消費機制

一定都可以享用自助吧蔬菜鍋物料吃到飽唷!

有七個獨立包廂，圓桌都可容納10~12人

七間包廂都可以打通，可容納高達84人左右

深受很多公司行號、團體聚餐，可以一起圍爐吃火鍋

尤其過年過節更是一位難求，早點訂位

可以先點完鍋物，就可以自行到自助區取餐

吃多少拿取多少，光是菜菜就高達數十種可選

還有鍋物料、麵食、炸物、熟食，真的可以吃很飽

鍋物料樣式很多，還有季節時蔬

挑選喜歡吃的菜菜，就不擔心浪費食物吃不完唷!

可以跟山一樣堆高高的蔬菜盤，大口大口吃~

最經典的百年沙茶醬一定要取用，搭配蔥花就很百搭

湯底都可自取添加

高達數十種的飲品、果汁、汽水、咖啡、奶茶

兩款炸物，炸物也都是每日隨機供應

四款熟食可以痛快吃，也都是隨機供應

都會融入異國風味，讓民眾來用餐才不會吃膩

不僅鍋物厲害，熟食都是自家主廚每日新鮮熱炒製作

可以吃到川味風味

居然還有酸辣粉

多人就可以享用共鍋，可以挑選不同湯底來做搭配

招牌扁魚鍋， 一定要點

涮肉、涮海鮮都很百搭，光是湯頭熬煮鍋燒意麵、王子麵都好吃

亦可點麻辣鍋，鍋底可以免費續加，辣度亦可調整

打卡評論免費贈送招牌 碳燒烏梅汁

多多利用起來，免費贈送唷!!!

經典沙茶醬記得點一顆蛋，加入沙茶醬內就是經典的南部味沙茶沾醬

真的是無敵百搭，每次吃汕頭泉成沒有這味，都覺得不行啊!

頂級雪花牛肉、翼板牛肉、無骨牛小排、頂級松阪豬肉、蝦兵蟹將總匯拼盤

頂級雪花牛肉、翼板牛肉、無骨牛小排、頂級松阪豬肉

肉片都是現點現切，帶有厚度

來這裡就是要吃優質的肉肉，涮下去大口大口吃，沾上沙茶醬，完美!

無骨牛小排

頂級松阪豬肉

不僅要吃肉，加碼點 蝦兵蟹將總匯拼盤

蝦兵蟹將總匯拼盤

裡面還會有季節限定的爆卵紅蟳

紅蟳兩隻或者海石斑(可二擇一)

深海大扇貝5個、日本生蠔6個、Q彈鮮蝦5隻、新鮮蛤蠣20個

可以高達6~7人享用，不用2000元唷!

秋冬當然要選螃蟹，當天吃到還爆卵

日本生蠔超肥美

很大顆厚實的深海大扇貝

手工三餃一定要點，都是經典古早味的鍋物料

手工蛋餃、手工魚餃、燕餃

月亮蝦餅也是推薦要單點來吃，自家手工製作

帶有薄脆口感，咬下整個釋放出鮮味鹹香，很唰嘴好吃唷!

油花均勻的翼板牛肉

濃厚香氣帶出湯頭鹹香風味

無骨牛小排推薦必點

軟嫩好咀嚼，帶出超濃牛肉香

不吃牛肉就點頂級松阪豬肉吧!

鮮味蝦仁漿很霸氣用料，不僅有大量魚卵，還可以吃到蝦肉

燒酒蝦+健康沙朗牛（8盎司）

少人用餐就點個人鍋，冬季限定 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞

只有街邊店可以吃到唷!!!非常獨家~非常誘人

還可以享受現場爆香、點火的熱呼呼火焰秀

有蝦子、雞肉兩款口味，熬煮出的湯頭滋味不同

使用大量的麻油下去煸老薑

光是現場爆香，讓旁邊的民眾都聞到香氣了

絕對要點啊!!真的很好吃~而且還加入一整罐料理米酒下去燃燒、熬煮，酒香氣味瀰漫

燒酒雞+松阪豬（8盎司）

燒酒雞使用雞腿肉，都會有服務人員貼心服務煸炒、點火、加大骨湯

光是火焰要燃燒2分鐘，寒冷的天氣力馬都溫暖了

整個會讓料理米酒點火燃燒，再加入大骨湯

使用的蝦子也是挑選過，很大尾釋放出新鮮滋味

整個麻油、酒香味道十足，涮肉、熬煮菜菜都好吃

光是喝湯頭，酒釀香氣瀰漫，身體都溫暖了

冬天一定要追的 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞

飯後別忘了還有冰淇淋、霜淇淋

高雄百年鍋物 汕頭泉成沙茶潮鍋

又多了高雄五甲公園店可選

優雅舒適用餐環境，享受最霸氣的海鮮、現切頂級肉肉

汕頭泉成外帶年菜，每年最多人詢問

四種超值組合，外帶回家好澎派、增添年味

即日起到114/1/19 (日)可預訂

取餐日期:114/1/24 (五)~114/1/28 (二)

年菜也可以開始做準備了，不僅可以內用用、亦可外帶回家圍爐團圓

汕頭泉成沙茶潮鍋(高雄五甲公園店)

位置：高雄市前鎮區凱興街121號

電話號碼： 07 822 2828

線上訂位： https://reurl.cc/lNREx6

線上菜單：個人鍋、鴛鴦鍋

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