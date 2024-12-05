台北秋季最大花展 每年都在 士林官邸 熱鬧登場，今年以 『菊伴動物派對』 為主題，透過環境永續及動物派對的概念，運用花藝與景觀技術打造出繽紛多彩的生態園區，總共有15萬盆菊花和14大主題展區，展期自2024/11/29至2024/12/15止，更首度延長賞菊時間到晚上9點，讓民眾從白天到夜晚都可以感受萬種風情的花樣面貌以及歡樂的派對氣氛。

士林官邸菊展 自開幕以來不分平假日都吸引了大批民眾前往觀賞，我是平日上午抵達，從捷運站下車一路跟著人潮行走就對了。

士林官邸 怎麼去 ?

建議搭乘大眾運輸 (淡水捷運線) 最為方便，從 士林捷運站 2號出口往中山北路方向，大約走6-7分鐘即可到達

■ 地址 : 台北市士林區福林路60號

14大展區主題

今年的14個主題展區有 熊熊遇見鹿、綠野仙蹤、狐朋引伴、蝶舞派對、青春派對、海漾星空、攏來看菊、菊光遍羽、沙漠之春、大菊展示區、想入非非、東方動物園、看見菊花開、匠心獨菊

以不同生態氣候區的景致與動物為發想，搭配各式各色的造型菊、懸崖菊及大中小菊等花卉，描繪熱帶的風情、溫帶的詩意、寒帶的靜謐、沙漠的壯麗等14個特色展區，將士林官邸菊展化為縮小版的菊藝地球村

熊熊遇見鹿

位於福林路的迎賓入口處，馬上就有壯觀的花海和 熊熊遇見鹿 造景，還沒進入園區在這裡等候排隊拍照的人群已經不少，由於天氣晴朗湧入許多民眾，現場的氣氛熱鬧非凡，取景也挺不容易呢呵呵

樹皮與木材編織的台灣黑熊與梅花鹿，都是利用自然媒材製作，門前的百花造景鮮豔活潑，熱情歡樂迎接每一位到訪的賓客

漂亮的大菊花小菊花讓大家的相機手機拍個不停，很美真的很美，每一年的 士林官邸菊展 都不會讓人失望

功夫猩猩

日本的動物原型大師「朝隈俊男」創作的動物公仔

綠野仙蹤

這一區的造景也很豐富，有幾座像大蕈菇的造景樹

▼細竹搭建的花架上掛了綠色蕨類和燈飾，晚上點燈應該很漂亮

▼流水煙霧造景區

▼竹藤編製的大老鷹，這裡好像動物森林一樣，環保自然的媒材生動表現了動物的姿態，也和植物結合成優美的庭院風情

▼高大魁武的兩頭象

大菊展示區

這次的大型菊花品種繁多，色彩豐富艷麗，旁邊都有說明牌讓大家認識，現場觀賞很令人驚豔

大立菊

每年的最佳主角「大立菊」從入口處一直到室內區都有設置，公園處用心的栽培，年年耀眼、精彩奔放

▼以下為官網照片 (苗圃溫室)

其他精采花絮

邊走邊拍邊欣賞，被這一片片美麗的花海融化，五顏六色佈滿士林官邸園區，讓人看得目不暇給

尤其當輕風吹花搖擺，朵朵動人

狐朋引伴

這一區以笠間稻荷神社使者-狐狸為代表，用日本意象裝置、自然媒材、造型菊來妝點布置，呼應日本歷史悠久的「笠間菊花節」

花叢間可以找到好多隻不同表情動作的小狐狸唷

3公尺高的兩隻花草大狐狸臉，超級微妙

後方有日式鳥居的布景主題，搭配日本和傘、幡旗等裝飾

笠間菊花節

因此次與日本笠間菊花節交流布展，這裡特別設置了象徵台日友好的裝置打卡處

玫瑰園區

官邸園區原本的玫瑰花展示區順便走一走，雖然目前不是玫瑰花的展期，但還是有少許玫瑰花可以觀賞

典雅優美的玫瑰花吸引很多大姊阿姨爭相拍照，晴天下的玫瑰朵朵嬌豔

海漾星空

像大船造型的花圃，前方園區象徵著草原之海，意味著開啟海洋的不廢行動、永續前進

▼悠游草原之海的大海龜

▼以海洋廢棄物打造的海洋生物，展現海洋保育的重要

▼ 草原一角落的潛水員

▼ 心心相印天鵝

一樣是好多人排隊，平日的人潮也很多，幾乎每一處的造景都要排隊一下下才有空景，所以我專心拍攝路旁花圃的小花就沒有人搶了哈哈，不過倒是有好幾組大哥大姐請我幫忙拍照

青春派對

這一區是由園藝科系的學生們組隊來佈置，以可愛的小型動物為主角，利用環保或自然材質去發揮創意

小小的園區在花草間躲藏了許多可愛動物，有長頸鹿、貓頭鷹、綿羊、小鹿小熊和狐蒙等等，活潑青春的造景也很好拍喔

庭園裡的小綿羊

花叢間的小麋鹿

帶著聖誕帽的小棕熊

盆栽創意娃娃，是不是很可愛呢

2024年的士林官邸菊展相當精采，即使人潮眾多也不減我的熱情，當天走走拍拍非常過癮，回來之後才驚覺尚有幾處場景沒有拍攝到，期間限定的菊花展期很短，請大家把握時間衝一波吧

士林官邸｜景點資訊

■ 地址 : 台北市士林區福林路60號

■ 電話 : 02 28812912

■ 室內開放時間 8:30-21:00

■ 戶外開放時間 8:00-21:00

■ 免門票，士林捷運站2號出口走7分鐘

■ FB臉書網站 士林官邸旅客

■ 相關主辦資訊 https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=13

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