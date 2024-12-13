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嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

2024-12-13 12:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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來嘉義旅遊，第一件想到的事情是什麼？當然就是大口吃雞肉飯啊！這次朋友推薦了一家在地人激推的平價美食——「阿里山火雞肉飯」。位在北港路和四維路的交叉口附近，雖然離市中心有點距離，但這裡的美味真的值得特地來試試。嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

 

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

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阿里山火雞肉飯 資訊

  • 地址 : 600嘉義市西區北港路375-1號

  • 營業時間 : 10:00-20:00

  • 電話 : 05-2339566

  • 不接受訂位

阿里山火雞肉飯 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入「阿里山火雞肉飯」即可到達

  • 停車場：無附設停車場，附近路邊白線內停車尚可

 

來到嘉義，第一個想到的美食應該就是雞肉飯了!!

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

。位在北港路和四維路的交叉口附近，雖然離市中心有點距離，但這裡的美味真的值得特地來試試。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。
我們到店的時候已經下午兩點多了，本以為用餐時間過了會冷清些，結果陸續還是有不少客人進來，生意真的是超穩定。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

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嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

店內環境不算華麗，擺設很簡單，卻多了幾分親切感。而且櫃台的小菜種類還不少，看那準備的分量，這家店對生意可是相當有信心！

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

阿里山火雞肉飯 菜單價位

 

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

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嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

點餐之後不用等太久，熱騰騰的美食就陸續送上桌。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

火雞肉片飯 

他們的火雞肉片真的很棒！一般火雞肉容易偏柴，但這裡的雞肉片不僅嫩還帶有點雞皮，口感超好，厚實又有咬勁。搭配鹹甜適中的醬汁和Q彈的白米飯，真的每一口都讓人滿足！朋友甚至又多點了一碗，完全停不下來。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

滷大腸也是必點！滷得非常通透，每一口都軟嫩又充滿滷汁的香氣，真心推薦喜歡重口味的人一定要試試。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

滷肉飯雖然是小份的，但加了些油蔥之後，香氣整個提升了不少。滷汁鹹香濃郁，拌飯吃剛剛好，真的是百吃不膩的經典味道。

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

這裡的滷豬皮煮得非常軟嫩，帶著微微的膠質感，特別適合配上一碗熱呼呼的米粉湯，一頓飯吃下來真的超級滿足！

嘉義必吃阿里山火雞肉飯！在地人激推雞肉飯 滷豬皮CP值高。

總的來說，「阿里山火雞肉飯」不僅火雞肉飯好吃，小菜也表現超讚！無論是雞肉的鮮嫩度、滷菜的入味程度，還是米飯的口感，都能讓人感受到店家的用心。下次來嘉義，這家店絕對會再列入我的必訪清單！如果你也想吃到最在地、最經典的嘉義雞肉飯，就一定要來試試喔！
 


 

 

 

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阿里山火雞肉飯

phone05 -233 9566
place嘉義市西區北港路375-1號
4.20 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
3.75
裝潢氣氛
2.75
CP值
4.25
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