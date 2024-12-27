台中大坑素有「台中後花園」的稱號，也是台中居民假日登山健行的熱門景點！那麼，來到大坑，究竟有哪些必吃的美食推薦呢？今天要為大家介紹的是位於東山路上的「翔記湯圓餛飩」，他們的湯圓好吃不說，招牌大餛飩更是來店必點！翔記除了提供湯圓和大餛飩，夏季還能品嘗清涼的刨冰，冷熱美食兼具，來大坑就選這家準沒錯！

翔記湯圓餛飩就位於東山路上，正對大坑九號步道入口，旁邊還有公立停車場，開車族完全不用擔心停車問題🅿️

翔記湯圓餛飩的大招牌採綠底紅字設計，非常顯眼，從東山路一眼就能看到！這間在大坑的老字號小吃店，經常登山的熟客應該都不陌生。

翔記的玻璃門上貼著菜單價格，湯圓和乾麵都維持百元以下的銅板價，其中最便宜的乾麵只要$40起，湯圓則是$50到$90，親民又實惠。

店內裝潢走樸實路線，乾淨的木桌木椅帶來溫馨的感覺，磨石地板也維持得相當整潔。

翔記湯圓菜單

翔記的點餐單列得清清楚楚，鹹湯圓$90，甜湯圓$50-$80，乾麵和紅豆湯只要$40，價格非常平價，吃鹹的再點一碗甜的，荷包也完全不會喊痛。

招牌湯圓 $90

特別之處在於不僅有鹹肉湯圓，還搭配兩顆大餛飩，加上大量青菜，口味更豐富，難怪是店內人氣No.1的必點美食！

翔記的鹹肉湯圓內餡滿滿，豬絞肉和蝦米的組合，搭配軟Q的外皮，無論當作點心或正餐都非常適合。

其中最讓人驚艷的要數他們的大餛飩！尺寸相當驚人，招牌湯圓裡還附兩顆，配上鹹湯圓，吃完絕對有滿滿的飽足感！

酒釀蛋花芝麻湯圓 $80

如果你偏愛甜湯圓，那千萬別錯過翔記的酒釀蛋花芝麻湯圓。端上桌時乍看有點像貢丸蛋花湯，但入口後絕對會讓你驚豔！

芝麻湯圓內餡飽滿，外皮軟糯，濃郁的芝麻香氣撲鼻而來，這可是我心中最棒的湯圓口味！

芝麻湯圓竟然能和甜酒釀這麼合拍！這碗甜湯更像是甜粥，用發酵的酒釀作湯底，搭配芝麻湯圓，完美組合令人回味無窮，正可謂「魚幫水，水幫魚」，一口接一口停不下來！

我們爬完山後造訪翔記，當時天氣炎熱，口乾舌燥的情況下，吃完湯圓還想來碗刨冰降溫！剛好店內供應多款刨冰，牆上菜單清楚標示價錢，以牛奶冰為主，價格在$40-$60之間，實在划算。

雖然翔記的刨冰配料選擇不算多，但作為附帶品項已經足夠，提供紅豆、綠豆、鳳梨、彎豆和芋頭幾種經典搭配，簡單又不失美味。