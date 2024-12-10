姐妹們聚會吃美食怎麼能馬虎？這次我們相約在 台北車站微風廣場 的 瀧厚炙燒熟成牛排，時間挑在假日下午三點，雖然餐廳座位很多，但為了安全起見，我們還是事先預約，果然來得放心又愜意！三個人不約而同都選了 +139元升級全餐A，包含酥皮濃湯、前菜、主餐和甜點，滿滿一桌讓人超滿足！

在等待主餐前，先去自助吧取飲料和湯品，這裡有 玉米濃湯 和 羅宋湯 可以選擇。

我們因為升級套餐還有酥皮濃湯，所以只小喝了一碗羅宋湯，濃郁的番茄香氣讓人暖胃又開心！

沙拉部分選了 日式和風沙拉 和 凱薩沙拉，其中凱薩沙拉的起司香氣濃厚，讓人暫時忘記熱量問題。

酥皮濃湯則是大家的最愛！酥皮敲開那一刻特別療癒，入口又酥又香。我的吃法是把酥皮丟進湯裡，泡到濃湯中後的酥皮香氣更迷人！

大蒜麵包-餐廳招待

前菜我們三人各點了不同款來分享，包含 泰式蝦餅、魚柳條 和 十三香雞翅。

蝦餅偏薄且外層稍硬，沒有特別驚喜；魚柳條的魚肉嫩滑，搭配醬料風味更佳

而十三香雞翅是我們的一致心頭好，雞翅醃得入味又香氣十足，直接吃就很棒，不需要額外沾醬。

主餐部分，我點了 無骨肩小排 7盎司（450元），牛排用鐵板呈裝，建議熟度降低。

我選了五分熟，一開始覺得有點太生，但切小塊慢慢吃，加上鐵板餘溫讓牛排達到七分熟，口感剛剛好！灑上岩鹽後，牛肉更鮮甜，吃得特別過癮。

姐妹點的 戰斧豬排（390元）也非常推薦！

豬排肉質鮮嫩，沒有筋也沒有腥味，帶點肥肉卻不膩口，份量相當扎實，值得一試！

最後的甜點有 古典巧克力蛋糕 和 巴斯克乳酪蛋糕。巧克力蛋糕微苦不甜膩，雖然蛋糕體略乾，但風味依舊不錯

乳酪蛋糕的口感則偏乾，香氣稍弱，沒那麼驚豔。

整體用餐體驗很不錯！餐點的食材表現優良，環境舒適且服務周到，平均消費也算中等。如果你和朋友或家人需要找個地方聚餐，瀧厚炙燒熟成牛排絕對是一個不錯的選擇，下次還會再來！

店址：台北市中正區北平西路3號2樓

電話：02-2311-0698

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