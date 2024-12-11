「胡國雄古早麵」是埔里當地人超推的小吃餐廳！早在10年前我就慕名來吃過，當時的古早味就讓我難以忘懷。這次再訪，發現店面換新了，更大也更寬敞，座位增加了不少，但假日依然人氣爆棚，一位難求！最推薦的就是切仔麵和粿仔條，口感紮實，還有那不會太鹹的醬蔥油拌麵，簡單又能打動人心的好味道。

延伸閱讀 ▼南投這樣玩－懶人包 南投三日遊行程｜竹山鹿谷二日遊 ▼南投優惠門票套票券▼















胡國雄古早麵｜資訊

地址545南投縣埔里鎮仁愛路319號

電話：04-9299-0586

時間：09:00–20:00

FB

開車的朋友不用擔心，直接輸入「炎術養生飲料」導航即可抵達，店家旁巷子也有不少停車位，來這裡超方便！

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

來到店門口，光是戶外和室內的座位就很吸睛！牆上的壁畫帶出濃濃的懷舊風情，一看就知道是家歷史悠久的老店。



▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

木造裝潢搭配長方形桌子和板凳，滿滿的古早味！不過夏天高溫飆到35度，店裡只有電風扇真的讓人汗流浹背，所以我們選擇坐在戶外，還能邊吹風邊感受埔里的小鎮氣息。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

牆上還貼滿了顧客的照片，餐廳內外都充滿了人情味！



▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

店內也兼賣一些當地的鄉土美食，像是五香醋、辣椒醬這類的伴手禮，隨手帶回家都很不錯。



▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」鄉土伴手禮

這裡真的是十足的平民小吃！從魯味到麵食，全都簡單又實在。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」菜單價格

然和八、九年前比，價格有些微調整，但整體仍相當親民！菜單上的選擇和過去差不多，切仔麵、魯肉飯這些經典必點，而他們的滷味選擇超多，像是豬肚、百頁豆腐、海帶等，一盤配上主食剛剛好！



▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」菜單價格

另外，這裡很有名的還有新復成辣椒醬和當地的五香醋，搭配麵食更是絕配。

▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」必搭有新復成辣椒醬和當地的五香醋

▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」魯肉飯



魯肉飯

肉燥香氣十足，一旁附的酸菜也很清爽解膩，吃起來很開胃。



切仔麵

這可是店內的鎮店之寶！Q彈的麵條拌上油蔥香的調味，再配上甘醇的湯頭，簡單卻令人回味無窮。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」切仔麵

招牌雞絲麵

這道特別的是，雖然名叫雞絲麵，但其實配的是豬肉片，小孩特別喜歡，一碗很快就吃光了！



▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」招牌雞絲麵

魯味拼盤

百頁、海帶、豬肚、肝連肉……料多又豐富，配上高湯入味得剛剛好，非常推薦一試！

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」魯味拼盤

過貓

雖然是配菜，但料理得很中規中矩，也有一種家的味道。

▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」過貓



▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」

「胡國雄古早麵」是我10年前就吃過的老味道，這次再訪依然驚艷！不管是切仔麵還是粿仔條，配上不會過鹹的醬蔥油，簡單卻滿滿古早味！非常適合家庭或朋友多人一起來吃，翻桌率很快又不用久等。如果你也喜歡這種懷舊的小吃，來埔里時絕對不能錯過這家人氣老店！

胡國雄古早麵｜附近景點美食

▼南投景點二日遊

延伸閱讀

宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點

基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點

台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點

嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點

澎湖景點 金門景點 馬祖景點