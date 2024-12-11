「胡國雄古早麵」是埔里當地人超推的小吃餐廳！早在10年前我就慕名來吃過，當時的古早味就讓我難以忘懷。這次再訪，發現店面換新了，更大也更寬敞，座位增加了不少，但假日依然人氣爆棚，一位難求！最推薦的就是切仔麵和粿仔條，口感紮實，還有那不會太鹹的醬蔥油拌麵，簡單又能打動人心的好味道。
胡國雄古早麵｜資訊
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地址545南投縣埔里鎮仁愛路319號
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電話：04-9299-0586
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時間：09:00–20:00
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開車的朋友不用擔心，直接輸入「炎術養生飲料」導航即可抵達，店家旁巷子也有不少停車位，來這裡超方便！
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境
來到店門口，光是戶外和室內的座位就很吸睛！牆上的壁畫帶出濃濃的懷舊風情，一看就知道是家歷史悠久的老店。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境
木造裝潢搭配長方形桌子和板凳，滿滿的古早味！不過夏天高溫飆到35度，店裡只有電風扇真的讓人汗流浹背，所以我們選擇坐在戶外，還能邊吹風邊感受埔里的小鎮氣息。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境
牆上還貼滿了顧客的照片，餐廳內外都充滿了人情味！
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境
店內也兼賣一些當地的鄉土美食，像是五香醋、辣椒醬這類的伴手禮，隨手帶回家都很不錯。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」鄉土伴手禮
這裡真的是十足的平民小吃！從魯味到麵食，全都簡單又實在。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」菜單價格
然和八、九年前比，價格有些微調整，但整體仍相當親民！菜單上的選擇和過去差不多，切仔麵、魯肉飯這些經典必點，而他們的滷味選擇超多，像是豬肚、百頁豆腐、海帶等，一盤配上主食剛剛好！
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」菜單價格
另外，這裡很有名的還有新復成辣椒醬和當地的五香醋，搭配麵食更是絕配。
▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」必搭有新復成辣椒醬和當地的五香醋
▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」魯肉飯
魯肉飯
肉燥香氣十足，一旁附的酸菜也很清爽解膩，吃起來很開胃。
切仔麵
這可是店內的鎮店之寶！Q彈的麵條拌上油蔥香的調味，再配上甘醇的湯頭，簡單卻令人回味無窮。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」切仔麵
招牌雞絲麵
這道特別的是，雖然名叫雞絲麵，但其實配的是豬肉片，小孩特別喜歡，一碗很快就吃光了！
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」招牌雞絲麵
魯味拼盤
百頁、海帶、豬肚、肝連肉……料多又豐富，配上高湯入味得剛剛好，非常推薦一試！
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」魯味拼盤
過貓
雖然是配菜，但料理得很中規中矩，也有一種家的味道。
▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」過貓
▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」
「胡國雄古早麵」是我10年前就吃過的老味道，這次再訪依然驚艷！不管是切仔麵還是粿仔條，配上不會過鹹的醬蔥油，簡單卻滿滿古早味！非常適合家庭或朋友多人一起來吃，翻桌率很快又不用久等。如果你也喜歡這種懷舊的小吃，來埔里時絕對不能錯過這家人氣老店！
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