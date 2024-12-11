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南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

2024-12-11 15:00:00 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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「胡國雄古早麵」是埔里當地人超推的小吃餐廳！早在10年前我就慕名來吃過，當時的古早味就讓我難以忘懷。這次再訪，發現店面換新了，更大也更寬敞，座位增加了不少，但假日依然人氣爆棚，一位難求！最推薦的就是切仔麵和粿仔條，口感紮實，還有那不會太鹹的醬蔥油拌麵，簡單又能打動人心的好味道。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

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胡國雄古早麵｜資訊

  • 地址545南投縣埔里鎮仁愛路319號

  • 電話：04-9299-0586

  • 時間：09:00–20:00

  • FB

開車的朋友不用擔心，直接輸入「炎術養生飲料」導航即可抵達，店家旁巷子也有不少停車位，來這裡超方便！

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

來到店門口，光是戶外和室內的座位就很吸睛！牆上的壁畫帶出濃濃的懷舊風情，一看就知道是家歷史悠久的老店。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

木造裝潢搭配長方形桌子和板凳，滿滿的古早味！不過夏天高溫飆到35度，店裡只有電風扇真的讓人汗流浹背，所以我們選擇坐在戶外，還能邊吹風邊感受埔里的小鎮氣息。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

牆上還貼滿了顧客的照片，餐廳內外都充滿了人情味！

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」空間環境

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

店內也兼賣一些當地的鄉土美食，像是五香醋、辣椒醬這類的伴手禮，隨手帶回家都很不錯。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」鄉土伴手禮

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

這裡真的是十足的平民小吃！從魯味到麵食，全都簡單又實在。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」菜單價格

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

然和八、九年前比，價格有些微調整，但整體仍相當親民！菜單上的選擇和過去差不多，切仔麵、魯肉飯這些經典必點，而他們的滷味選擇超多，像是豬肚、百頁豆腐、海帶等，一盤配上主食剛剛好！

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」菜單價格

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

另外，這裡很有名的還有新復成辣椒醬和當地的五香醋，搭配麵食更是絕配。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」必搭有新復成辣椒醬和當地的五香醋

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」魯肉飯

魯肉飯
肉燥香氣十足，一旁附的酸菜也很清爽解膩，吃起來很開胃。

切仔麵
這可是店內的鎮店之寶！Q彈的麵條拌上油蔥香的調味，再配上甘醇的湯頭，簡單卻令人回味無窮。

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。

▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」切仔麵

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招牌雞絲麵
這道特別的是，雖然名叫雞絲麵，但其實配的是豬肉片，小孩特別喜歡，一碗很快就吃光了！

南投埔里小吃推薦「胡國雄古早麵」切仔麵 魯肉飯再訪依然爆棚。
▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」招牌雞絲麵

魯味拼盤
百頁、海帶、豬肚、肝連肉……料多又豐富，配上高湯入味得剛剛好，非常推薦一試！

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▲▼南投埔里美食「胡國雄古早麵」魯味拼盤

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過貓
雖然是配菜，但料理得很中規中矩，也有一種家的味道。

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▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」過貓

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▲南投埔里美食「胡國雄古早麵」

「胡國雄古早麵」是我10年前就吃過的老味道，這次再訪依然驚艷！不管是切仔麵還是粿仔條，配上不會過鹹的醬蔥油，簡單卻滿滿古早味！非常適合家庭或朋友多人一起來吃，翻桌率很快又不用久等。如果你也喜歡這種懷舊的小吃，來埔里時絕對不能錯過這家人氣老店！

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胡國雄古早麵

phone0049-2990586
place南投縣埔里鎮仁愛路3號
3.73 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.77
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.77
CP值
3.69
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